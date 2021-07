LIVESTREAM: Van der Poel moet al vroeg achtervolgen na zware val

In zijn eentje probeert Van der Poel wat van zijn achterstand af te peuteren. Maar hij blijft hangen op 58 seconden.

08 uur 16. Van der Poel maakt geen terrein goed. In zijn eentje probeert Van der Poel wat van zijn achterstand af te peuteren. Maar hij blijft hangen op 58 seconden. .

Avancini komt als 1e door aan de streep. Pidcock is alert mee. Op 32 seconden vinden we onze landgenoot Jens Schuermans terug.

08 uur 14. 1e ronde achter de rug. Avancini komt als 1e door aan de streep. Pidcock is alert mee. Op 32 seconden vinden we onze landgenoot Jens Schuermans terug. .

Na zijn zware val heeft Van der Poel alle moed weer bij elkaar gescharreld om de strijd te vervolgen. Hoe ver hij achterop ligt, is niet duidelijk.

08 uur 12. Van der Poel weer op pad. Na zijn zware val heeft Van der Poel alle moed weer bij elkaar gescharreld om de strijd te vervolgen. Hoe ver hij achterop ligt, is niet duidelijk. .

Het is einde verhaal voor Van der Poel. Zo snel kan het gaan.

08 uur 12. Het is einde verhaal voor Van der Poel. Zo snel kan het gaan. Michel Wuyts.

In een afdaling komt Van der Poel pijnlijk ten val. De Nederlander gaat over-de-kop en blijft liggen. Is de wedstrijd nu al gedaan voor hem?

08 uur 09. Van der Poel blijft liggen na val. In een afdaling komt Van der Poel pijnlijk ten val. De Nederlander gaat over-de-kop en blijft liggen. Is de wedstrijd nu al gedaan voor hem? .

08 uur 08. Drama! Van der Poel maakt keiharde smak en blijft even liggen.

08 uur 07. Pidcock is bij de les. De jonge Brit vergeet niet te drinken en klurkt aan een bidon. Achter Pidcock ontstaat nu een eerste gaatje. .

Avancini, Vader, Schurter, Pidcock, Flückiger en Van der Poel. In die volgorde schuiven ze door het beeld. Jens Schuermans zit enkele stationnetjes verderop.

08 uur 06. Avancini, Vader, Schurter, Pidcock, Flückiger en Van der Poel. In die volgorde schuiven ze door het beeld. Jens Schuermans zit enkele stationnetjes verderop. .

Van der Poel is wat aan het afwachten

08 uur 03. Van der Poel is wat aan het afwachten. José De Cauwer.

De Nederlander Milan Vader leidt de dans. Ook Van der Poel en Pidcock vertoeven in de 1e groep.

08 uur 03. De Nederlander Milan Vader leidt de dans. Ook Van der Poel en Pidcock vertoeven in de 1e groep. .

De mountainbikers zijn begonnen aan hun race! Pidcock heeft een kanonstart gemaakt en is opgeschoven van de 4e startrij naar de 5e positie.

08 uur 01. START! De mountainbikers zijn begonnen aan hun race! Pidcock heeft een kanonstart gemaakt en is opgeschoven van de 4e startrij naar de 5e positie. .

07:25

07 uur 25. Parcours is op Van der Poels lijf geschreven. Mathieu van der Poel mag straks anderhalf uur stoeien in zijn speeltuin. Het parcours is bijzonder technisch met veel bochten, steile hellingen en snelle afdalingen. Ook Pidcock zal zijn hartje kunnen ophalen op de olympische omloop. .