14:50 14 uur 50. Bij de Dominicaanse Republiek kan er een dansje af. Zij genieten ook in een leeg stadion.

14:43 En toch is het magisch. 14 uur 43. En toch is het magisch

14:42 De Japanse selectie is klaar om in eigen land te schitteren. 14 uur 42.

14:41 14 uur 41. 100 landen voorbij. We schuiven op. Er zijn al 100 landen gepasseerd. Nog een zestigtal voor we naar de Belgen kunnen zwaaien.

14:33 14 uur 33. Ondertussen zijn we bij Spanje aanbeland. Ook zij hebben een grote delegatie in Tokio. De Belgen zien we over een halfuurtje.

14:27 14 uur 27. De Russen betreden de arena. Niet onder de vlag van Rusland want het land is officieel uitgesloten van de Spelen.

14:22 Ook de Keniaanse delegatie heeft een prachtige outfit. 14 uur 22.

14:11 14 uur 11. De kledij van Kameroen is prachtig en kleurrijk. Gambia komt meteen daarna in het wit. Er is toch veel aandacht voor de kledij op deze atletenvoorstelling.

14:02 14 uur 02. De commentatoren hebben een rode draad gespot: het zijn bijna allemaal zwemmers die de vlag van hun land mogen dragen.

13:55 13 uur 55. In de war over de volgorde? De landen komen aan de beurt in de volgorde van het Japanse alfabet.

13:50 13 uur 50. Elia Viviani draagt de vlag bij de Italianen. "Hij is daar bijzonder gelukkig mee", vertelt Vandegoor.