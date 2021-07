LIVEBLOG: Zweedse voetbalvrouwen stunten tegen VS, Devos toch naar Tokio

13:15 13 uur 15. Zweedse voetbalvrouwen zorgen voor verrassing. Zweden heeft voor een grote verrassing gezorgd op het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen in Tokio. De Zweden versloegen op de eerste speeldag in groep G tweevoudig regerend wereldkampioen VS met 3-0. Stina Blackstenius trof twee keer raak tegen de grote favoriet voor de eindzege.Zo komt voor de Verenigde Staten een einde aan een reeks van 44 wedstrijden zonder nederlaag. . Zweedse voetbalvrouwen zorgen voor verrassing Zweden heeft voor een grote verrassing gezorgd op het olympisch voetbaltoernooi voor vrouwen in Tokio. De Zweden versloegen op de eerste speeldag in groep G tweevoudig regerend wereldkampioen VS met 3-0.

13:15 13 uur 15. Devos vervangt Vanderhasselt als reserve bij Belgische ruiters. Yves Vanderhasselt, reserve voor de Belgische jumpingploeg, moet door "veterinaire redenen" afscheid nemen van Team Belgium. Hij wordt vervangen door de 35-jarige Pieter Devos en zijn paard Claire Z. "De nodige aanpassingen zullen nu doorgevoerd worden, zodat Pieter tijdig naar Tokio kan afreizen", reageerde het BOIC. De individuele jumpingcompetitie gaat op 3 augustus van start, de teamcompetitie op 6 augustus. . Devos vervangt Vanderhasselt als reserve bij Belgische ruiters Yves Vanderhasselt, reserve voor de Belgische jumpingploeg, moet door "veterinaire redenen" afscheid nemen van Team Belgium. Hij wordt vervangen door de 35-jarige Pieter Devos en zijn paard Claire Z.

De individuele jumpingcompetitie gaat op 3 augustus van start, de teamcompetitie op 6 augustus.

13:14 13 uur 14. Amerikaans basketbalspeler LaVine mag uit quarantaine. Zach LaVine zakt morgen af naar Tokio, waar hij bij de Amerikaanse basketbalploeg zal aansluiten. De shooting guard van de Chicago Bulls zat sinds maandag in de Verenigde Staten uit voorzorg in isolatie, maar dat blijkt niet langer nodig. Zondag openen de Verenigde Staten er hun toernooi met een duel tegen Frankrijk. Of LaVine dan al kan aantreden, is nog onduidelijk. . Amerikaans basketbalspeler LaVine mag uit quarantaine Zach LaVine zakt morgen af naar Tokio, waar hij bij de Amerikaanse basketbalploeg zal aansluiten. De shooting guard van de Chicago Bulls zat sinds maandag in de Verenigde Staten uit voorzorg in isolatie, maar dat blijkt niet langer nodig.

13:14 13 uur 14. Ook Nederlands skateboardster Jacobs legt positieve coronatest af. Door een positieve coronatest moet ook de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. Volgens de Nederlandse sportkoepel "NOC*NSF" heeft de skateboardploeg de regels steeds zeer nauwkeurig gevolgd, waardoor de overige 2 deelnemers, Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot, wel nog zouden kunnen deelnemen aan de Spelen. "Ik ben er kapot van", reageerde de 31-jarige Jacobs. "We waren klaar voor de Spelen, ik voel me fit en nu houdt het op. Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ik wens mijn team alle kracht en succes nog in Tokio." . Ook Nederlands skateboardster Jacobs legt positieve coronatest af Door een positieve coronatest moet ook de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan.

13:12 13 uur 12. Australische springruiter test positief op cocaïne. De springruiter Jamie Kermond moet een streep trekken door zijn Olympische Spelen. De Australiër werd positief getest op cocaïne. "Cocaïne is verboden in een wedstrijdperiode volgens de regels van het wereldantidopingbureau WADA en het Australische antidopingbureau", reageerde de Australische paardensportfederatie. Keymond werd eind juni positief getest. Hij kan nog wel een contra-expertise aanvragen, maar blijft voorlopig geschorst. De 36-jarige atleet zou in Japan zijn olympisch debuut maken. . Australische springruiter test positief op cocaïne De springruiter Jamie Kermond moet een streep trekken door zijn Olympische Spelen. De Australiër werd positief getest op cocaïne.

13:12 13 uur 12. Positieve coronatest voor Chileense taekwondoka. De Chileense taekwondoka Fernanda Aguirre zal niet kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. De 21-jarige atlete legde bij aankomst in Japan een positieve coronatest af en moet zo noodgedwongen verstek geven. "Ze is gezond en voelt zich goed, maar helaas moet ze tien dagen in quarantaine en moet ze daarom de Spelen laten schieten", liet het Chileens olympisch comité ondertussen weten. . Positieve coronatest voor Chileense taekwondoka De Chileense taekwondoka Fernanda Aguirre zal niet kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. De 21-jarige atlete legde bij aankomst in Japan een positieve coronatest af en moet zo noodgedwongen verstek geven.

