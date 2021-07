LIVEBLOG: Zilver voor Van Aert, stunt 3x3-team, Sterckx 5e

13:15 13 uur 15. Stream: Nederland-Brazilië bij de vrouwen en Vital Heynen tegen Iran. Op stream 1 kunnen jullie op dit moment het Polen van Vital Heynen live aan het werk zien tegen Iran, gevolgd door de kraker Frankrijk-VS bij de mannen. Op Stream 2 bieden we dan weer voetbal bij de vrouwen aan, met Nederland-Brazilië. Op stream 3 is er nog altijd zwemmen. . Stream: Nederland-Brazilië bij de vrouwen en Vital Heynen tegen Iran Op stream 1 kunnen jullie op dit moment het Polen van Vital Heynen live aan het werk zien tegen Iran, gevolgd door de kraker Frankrijk-VS bij de mannen.



Op Stream 2 bieden we dan weer voetbal bij de vrouwen aan, met Nederland-Brazilië. Op stream 3 is er nog altijd zwemmen.

13:01 13 uur 01. Japanner Seto sneuvelt in kwalificaties 400m wissel. Een eerste verrassing in het zwemtoernooi, waar Daiya Seto zich niet wist te plaatsen voor de finale van de 400 meter wisselslag. Op de vorige Spelen had Seto nog brons behaald op dat onderdeel en in eigen land mikte hij op meer.

12:47 12 uur 47. Eerste goud voor Japan is binnen. Judoka Naohisa Takato heeft het goud veroverd in de klasse tot 60 kilogram, meteen ook de eerste olympische titel voor gastland Japan. In de 2e ronde had Takato nog Jorre Verstraeten (met wat moeite) gevloerd. In de finale was hij te sterk voor de Taiwanees Yang.

12:30 12 uur 30. Olympische Spelen Wat een ontknoping! 3x3 Belgian Lions kloppen Letland met kleinste verschil

12:16 12 uur 16. Stream 3: zwemmen. In de eerste week van de Olympische Spelen staat het zwemmen centraal en daar zijn de kwalificaties zopas begonnen met de reeksen van de 400 meter wisselslag bij de mannen. Komen daarna nog: de 100m vlinderslag (v), de 400m vrij (m), de 400m wissel (v), de 100m school (m), de 4x100m vrij (v).



Komen daarna nog: de 100m vlinderslag (v), de 400m vrij (m), de 400m wissel (v), de 100m school (m), de 4x100m vrij (v).

12:14 12 uur 14. Medaillestand. Dankzij de zilveren medaille van Van Aert maakt België ook zijn opwachting in de medaillestand. 5 landen behaalden al een gouden medaille (waaronder China 2), daarachter komen de Belgen. Bekijk de medaillestand hier



Bekijk de medaillestand hier

11:59 11 uur 59. Geweldige ontknoping bij de 3x3! De Belgen winnen hun eerste match in de 3x3, na een bloedstollende finale tegen Letland. In de race om als eerste 21 punten te halen, leken de Letten met een bom van 2 punten de hand naar de zege uit te steken. Maar de Belgen pakten zelf uit met een geweldige bom en wonnen alsnog met 21-20, tot grote frustratie van de Letten, toch een van de favorieten op een medaille. Later op de dag, om 15 uur, wordt de 2e groepsmatch gespeeld, tegen gastland Japan.



Later op de dag, om 15 uur, wordt de 2e groepsmatch gespeeld, tegen gastland Japan.

11:38 11 uur 38. Livestream 3x3. De Belgen van de 3x3-ploeg betreden de arena voor hun debuut op de Olympische Spelen. Tegenstander is Letland, dat eerder op de dag Polen wist te verslaan met 21-14. Volg de wedstrijd nu op Livestream 4 of op Eén.

11:05 11 uur 05. Olympische Spelen Mertens en Van Uytvanck bijten tanden stuk op Spaans duo en liggen uit dubbeltoernooi

10:58 10 uur 58. Wat rest er ons nog? We zitten stilaan in de vooravond in Japan en dus neemt de actie beetje bij beetje af. We kijken wel nog uit naar de Belgische dressuurruiters. Die competitie is om 10 uur van start gegaan, maar we vinden de Belgen pas terug vanaf de 3e van 6 groepen. Om 11.40 uur komt ook de Belgische 3x3-ploeg voor het eerst in actie, in een match tegen Letland.



Om 11.40 uur komt ook de Belgische 3x3-ploeg voor het eerst in actie, in een match tegen Letland.

10:54 10 uur 54. Mertens/Van Uytvanck uitgeschakeld. Elise Mertens en Alison Van Uytvanck redden het niet in het dubbelspel. De 2e set eindigde met een tiebreak, die met 7-4 werd gewonnen door de Spaanse vrouwen Muguruza/Suarez Navarro. Na de mannen liggen nu dus ook de vrouwen uit het dubbeltoernooi.

10:40 Nog meer slachtoffers bij de beroemde "coronavlucht" van Nederland, ditmaal bij een Nederlandse journalist. 10 uur 40.

10:37 10 uur 37. Olympische Spelen Jongste deelneemster Hend Zaza (12) kan niet stunten tijdens kwalificaties tafeltennis