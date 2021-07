LIVEBLOG: Sterke Red Lions, roeiers stoten door, tranen bij Sterckx

08:36 08 uur 36. Sterckx eindigt 5e. Ondanks de aanvankelijke ontgoocheling van de gemiste 101 kilogram mag Nina Sterckx terugblikken op een geslaagde eerste Olympische Spelen. Ze eindigt uiteindelijk op de 5e plaats, een stuk beter dan het beste olympische resultaat van haar coach Tom Goegebuer (10e). . Sterckx eindigt 5e Ondanks de aanvankelijke ontgoocheling van de gemiste 101 kilogram mag Nina Sterckx terugblikken op een geslaagde eerste Olympische Spelen. Ze eindigt uiteindelijk op de 5e plaats, een stuk beter dan het beste olympische resultaat van haar coach Tom Goegebuer (10e).

08:36 08 uur 36. Olympische Spelen Gewichthefster Nina Sterckx haalt bijzonder knappe 5e plaats binnen op eerste Spelen

Hoe zit het in de koers? In de wegrit beginnen we aan de laatste 80 kilometer. Van uittredend kampioen Greg Van Avermaet hebben we inmiddels al afscheid genomen. Hij heeft in de eerste uren gewerkt en heeft het laten lopen. Alejandro Valverde hebben we ook al uitgezwaaid, maar misschien kan hij nog terugkeren. Wel een veeg teken dan. De 5 vluchters houden na al dat gewoel nog iets meer dan 4 minuten over.



De 5 vluchters houden na al dat gewoel nog iets meer dan 4 minuten over.

08:20 08 uur 20. Tranen bij Nina Sterckx, jury keurt laatste poging af. Tranen bij Nina Sterckx, jury keurt laatste poging af

Tranen bij Nina Sterckx. Het olympische toernooi van Nina Sterckx eindigt in tranen. Ze lijkt haar 2e (en laatste) poging op 101 kilogram boven haar hoofd te steken, maar de jury keurt haar poging af. Een klacht van het Belgische team wordt verworpen. Ze eindigt met trekken en stoten samen op 180 kilogram, wat sowieso goed is voor een plaats in de top 8 (wellicht 7e).

Sterckx trekt 81 kg. Nina Sterckx staat na het trekken 5e in haar groep. Onze landgenote boekte geen succes bij haar eerste poging op 81 kg, maar haar tweede was wel een goeie. Bij haar 3e poging ging het gewicht naar 84 kg, maar dat was iets te veel gevraagd. Bekijk het restant van Sterckx' wedstrijd in livestream 3.



Bekijk het restant van Sterckx' wedstrijd in livestream 3.

Weinig verandering in de koers. Aular (Ven), Dlamini (ZAf), Kukrle (Tsj), Tzortzakis (Gri) en Juraj Sagan (Svk) rijden nog altijd op kop in de wegrit van het wielrennen. Ze hebben een klein kwartier voorsprong op het peloton. In die grote groep is Greg Van Avermaet zich nog altijd aan het uitsloven. Bekijk de koers in livestream 1.



In die grote groep is Greg Van Avermaet zich nog altijd aan het uitsloven. Bekijk de koers in livestream 1.

17 nieuwe coronagevallen. Nog eens 17 mensen, onder wie de Nederlandse roeier Finn Florijn, hebben in Tokio positief getest op het coronavirus. Dat heeft de organisatie zonet meegedeeld. In totaal zijn sinds begin deze maand al 123 besmettingen geregistreerd. Naast Florijn gaat het om 14 aannemers en twee wedstrijdofficials, waarvan een in het olympische dorp verbleef. Daarmee testten tot nog toe al 4 Nederlanders positief. Ook Frankrijk zit met coronazorgen. Het Franse Olympisch Comité laat weten dat de verzorgers van het basketbalteam bij de mannen in quarantaine geplaatst zijn, omdat een passagier op hun vlucht positief had getest. Om hoeveel personen het precies gaat, werd niet bekendgemaakt.



Naast Florijn gaat het om 14 aannemers en twee wedstrijdofficials, waarvan een in het olympische dorp verbleef. Daarmee testten tot nog toe al 4 Nederlanders positief.



Ook Frankrijk zit met coronazorgen. Het Franse Olympisch Comité laat weten dat de verzorgers van het basketbalteam bij de mannen in quarantaine geplaatst zijn, omdat een passagier op hun vlucht positief had getest. Om hoeveel personen het precies gaat, werd niet bekendgemaakt.

07:12 07 uur 12. Olympische Spelen Deze 5 zaken moet u onthouden uit de nacht van 24 juli in Tokio

Turnen in livestream 2. In het turnen werken de mannen vandaag hun kwalificaties af. Inge Van Meensel begeleidt u in livestream 2 vanaf 7.20 uur met deskundig commentaar door de ongetwijfeld prachtige oefeningen.

Nog 5 vluchters. Nog 150 kilometer in de wegrit van het wielrennen. Er zijn nog 5 avonturiers overgebleven: de Venezolaan Aular, de Zuid-Afrikaan Dlamini, de Tsjech Kukrle, de Slovaak Juraj Sagan en de Griek Tzortzakis. Greg Van Avermaet leidt nog altijd de dans in het peloton. Bekijk de koers in livestream 1.



Bekijk de koers in livestream 1.

Om 6.50 uur Nina Sterckx. Nina Sterckx mag zo meteen haar kunnen bewijzen in het gewichtheffen. Vanaf 6.50 uur kunt u onze landgenote bekijken in groep A van de categorie tot 49 kilogram. Stem af op livestream 3.



Stem af op livestream 3.

06:26 06 uur 26. Olympische Spelen Hattrickheld Hendrickx dirigeert sterke Red Lions voorbij Nederland

06:17 06 uur 17. België wint met 1-3! De Red Lions hebben hun start in het hockeytoernooi hoegenaamd niet gemist. België was een maatje te groot voor een matig Nederland. Drie treffers van Alexander Hendrickx vlakten de nochtans knappe 1-0 van Jeroen Hertzberger uit. . België wint met 1-3! De Red Lions hebben hun start in het hockeytoernooi hoegenaamd niet gemist. België was een maatje te groot voor een matig Nederland. Drie treffers van Alexander Hendrickx vlakten de nochtans knappe 1-0 van Jeroen Hertzberger uit.

Einde Gillé/Vliegen. Sander Gillé en Joran Vliegen hebben in de 1e ronde van dubbeltoernooi in het tennis verloren van de Nederlanders Koolhof en Rojer. In 2 sets werd het 6-3 en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 55 minuten. De 30-jarige Gillé (ATP-30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP-29 dubbel) wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege. Nu moeten ze het olympische toneel al snel verlaten.



De 30-jarige Gillé (ATP-30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP-29 dubbel) wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege. Nu moeten ze het olympische toneel al snel verlaten.



05:57 05 uur 57. Olympische Spelen De kop is eraf! Chinese Yang Qian pakt eerste gouden medaille van de Spelen

1-2 en 1-3! Alexander Hendrickx heeft de smaak te pakken. In korte tijd jaagt de verdediger de 1-2 en 1-3 in de Nederlandse kooi. Een koele strafbal en een tweede penaltycorner, loeihard in het dak van het doel, leveren België aan het einde van het 3e kwart een mooie bonus op.



Een koele strafbal en een tweede penaltycorner, loeihard in het dak van het doel, leveren België aan het einde van het 3e kwart een mooie bonus op.