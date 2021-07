LIVEBLOG: Sterke Red Lions, exit judoka Verstraeten, Belgische roeiers stoten door

07:05 07 uur 05.

06:43 06 uur 43. Nog 5 vluchters. Nog 150 kilometer in de wegrit van het wielrennen. Er zijn nog 5 avonturiers overgebleven: de Venezolaan Aular, de Zuid-Afrikaan Dlamini, de Tsjech Kukrle, de Slovaak Juraj Sagan en de Griek Tzortzakis. Greg Van Avermaet leidt nog altijd de dans in het peloton. Bekijk de koers in livestream 1.



Bekijk de koers in livestream 1.

06:41 06 uur 41. Om 6.50 uur Nina Sterckx. Nina Sterckx mag zo meteen haar kunnen bewijzen in het gewichtheffen. Vanaf 6.50 uur kunt u onze landgenote bekijken in groep A van de categorie tot 49 kilogram. Stem af op livestream 3.



Stem af op livestream 3.

06:26 06 uur 26. Olympische Spelen Hattrickheld Hendrickx dirigeert sterke Red Lions voorbij Nederland

06:17 06 uur 17. België wint met 1-3! De Red Lions hebben hun start in het hockeytoernooi hoegenaamd niet gemist. België was een maatje te groot voor een matig Nederland. Drie treffers van Alexander Hendrickx vlakten de nochtans knappe 1-0 van Jeroen Hertzberger uit.

06:15 06 uur 15. Einde Gillé/Vliegen. Sander Gillé en Joran Vliegen hebben in de 1e ronde van dubbeltoernooi in het tennis verloren van de Nederlanders Koolhof en Rojer. In 2 sets werd het 6-3 en 7-6 (7/5). De partij duurde 1 uur en 55 minuten. De 30-jarige Gillé (ATP-30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP-29 dubbel) wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege. Nu moeten ze het olympische toneel al snel verlaten.



De 30-jarige Gillé (ATP-30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP-29 dubbel) wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege. Nu moeten ze het olympische toneel al snel verlaten.



05:57 05 uur 57. Olympische Spelen De kop is eraf! Chinese Yang Qian pakt eerste gouden medaille van de Spelen

05:54 05 uur 54. 1-2 en 1-3! Alexander Hendrickx heeft de smaak te pakken. In korte tijd jaagt de verdediger de 1-2 en 1-3 in de Nederlandse kooi. Een koele strafbal en een tweede penaltycorner, loeihard in het dak van het doel, leveren België aan het einde van het 3e kwart een mooie bonus op.



Een koele strafbal en een tweede penaltycorner, loeihard in het dak van het doel, leveren België aan het einde van het 3e kwart een mooie bonus op.

05:47 05 uur 47. België komt op 1-1. In het hockey is België op gelijke hoogte van Nederland gekomen. Een lage penaltycorner van Alexander Hendrickx luidt de 1-1 in. We zitten aan het einde van het 3e kwart. Kijk verder in livestream 4.



Kijk verder in livestream 4.

05:46 05 uur 46. Olympische Spelen Judoka Jorre Verstraeten is niet opgewassen tegen topfavoriet Takato

05:40 05 uur 40. Exit Jorre Verstraeten. De aspiraties van Jorre Verstraeten zijn aan diggelen geslagen. De Japanner Takato heeft de Belg met nog 14 seconden op de klok op zijn rug gekregen. Takato was doorlopend de betere judoka, Verstraeten keek al snel tegen 2 bestraffingen aan. Een waza-ari een kleine minuut voor het einde werd nog geannuleerd door de video-refs, een uchi-mata wat later telde wél.



Takato was doorlopend de betere judoka, Verstraeten keek al snel tegen 2 bestraffingen aan. Een waza-ari een kleine minuut voor het einde werd nog geannuleerd door de video-refs, een uchi-mata wat later telde wél.

05:37 05 uur 37. Nederland maakt er 1-0 van. In het hockey hebben de Nederlanders in kwart 3 de score geopend. Jeroen Hertzberger neemt met een heerlijk nummertje langs de lijn en een perfect opwippertje alle Belgen te grazen: 1-0. . Nederland maakt er 1-0 van In het hockey hebben de Nederlanders in kwart 3 de score geopend. Jeroen Hertzberger neemt met een heerlijk nummertje langs de lijn en een perfect opwippertje alle Belgen te grazen: 1-0.

05:34 05 uur 34. Verstraeten nu in livestream 2. Jorre Verstraeten gaat zo meteen aan zijn tweede kamp beginnen. De Japanner Naohisa Takato, die vrij was in de 1e ronde, belooft een taaie brok te worden. Hoe doet onze landgenoot het? Bekijk zijn wedstrijd nu in livestream 2.



Hoe doet onze landgenoot het? Bekijk zijn wedstrijd nu in livestream 2.

05:24 05 uur 24. Rust in België-Nederland. Het staat bij de rust nog altijd 0-0 in het hockeyduel tussen België en Nederland. Onze noorderburen spelen defensief en traag. Ze loeren op de counter. België probeert de bakens te verzetten, maar voorlopig kunnen de Red Lions dat niet in goals uitdrukken.



België probeert de bakens te verzetten, maar voorlopig kunnen de Red Lions dat niet in goals uitdrukken.

05:15 05 uur 15. 8 leiders in de koers. In de wegrit van het wielrennen hebben 8 renners zich afgescheiden van het peloton. Met een voorsprong van 9 minuten kunnen ze zich alvast een tijdje in de kijker rijden. Dit zijn de 8: Elchin Asadov (Aze), Orluis Aular (Ven), Paul Daumont (BFa), Nicholas Dlamini (ZAf), Eduard Grosu (Roe), Michael Kukrle (Tsj), Juraj Sagan (Svk) en Polychronis Tzortzakis (Gri). Greg Van Avermaet heeft zich in het peloton geroerd in de voorste gelederen. Bekijk de koers in livestream 1.



Dit zijn de 8: Elchin Asadov (Aze), Orluis Aular (Ven), Paul Daumont (BFa), Nicholas Dlamini (ZAf), Eduard Grosu (Roe), Michael Kukrle (Tsj), Juraj Sagan (Svk) en Polychronis Tzortzakis (Gri).



Greg Van Avermaet heeft zich in het peloton geroerd in de voorste gelederen. Bekijk de koers in livestream 1.

05:01 05 uur 01. 0-0 in België-Nederland. Er is nog niet gescoord in het hockeyduel tussen de Red Lions en Europees kampioen Nederland. De Belgen waren beter in het eerste kwart. Bekijk de rest van de partij in livestream 4.



05:00 05 uur . Beachvolleybal in livestream 3. Als u wil genieten van een leuk partijtje beachvolleybal kunt u nu terecht in livestream 3. De vrouwen van Nederland en Canada staan tegenover elkaar.

04:45 04 uur 45. Het eerste goud! De eerste van 339 gouden medailles op deze Spelen is een feit. In het 10 meter luchtgeweer heeft de Chinese Yang zich de beste getoond. Yang was beter dan een Russin die onder neutrale vlag deelnam en een Zwitserse.