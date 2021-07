10 "buitenlandse" sporters of teams in Tokio met een Belgisch randje

Team Sporza in Tokio: Wout van Aert, je hebt fans tot in Japan!

06:29

06 uur 29. Red Lions kloppen Japan. Onze hockeymannen hebben hun tweede en laatste oefenwedstrijd op Japanse bodem voor de start van de Spelen gewonnen. In een ingekort duel over 2 keer 15 minuten versloegen de Red Lions Japan met 3-0. Nicolas De Kerpel (8') en Arthur De Sloover (15') scoorden voor de pauze, Alexander Hendrickx legde met een penaltycorner in de slotseconden (30') de eindstand vast. In vergelijking met de eerste oefenmatch tegen Argentinië, die ze met 1-0 wonnen, konden de Belgen weer rekenen op Cédric Charlier en Antoine Kina. Tom Boon (kuit) bleef uit voorzorg nog aan de kant. .