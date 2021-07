Liveblog Olympische Spelen: Kijk naar Brazilië - Duitsland via livestream

13:50 13 uur 50. Nog 24 uur aftellen tot de start van de geplaagde Spelen: "Zelden kregen Spelen zo veel tegenwind in het gastland". Nog 24 uur aftellen tot de start van de geplaagde Spelen: "Zelden kregen Spelen zo veel tegenwind in het gastland"

13:40 13 uur 40. Richarlison zet Brazilianen al snel op voorsprong tegen Duitsland. Richarlison zet Brazilianen al snel op voorsprong tegen Duitsland

13:08 13 uur 08. 38 jaar en 42 trofeeën, maar toch mag Dani Alves het veld betreden bij de U23 van Brazilië: . 38 jaar en 42 trofeeën, maar toch mag Dani Alves het veld betreden bij de U23 van Brazilië:

13:01 13 uur 01. Brazilië - Duitsland op het menu. Om 13.30 uur trappen Brazilië en Duitsland hun olympische voetbaltoernooi op gang. De Brazilianen willen onder leiding van kapitein Dani Alves hun titel verleggen. Vooraan hebben ze Everton-spits Richarlison in hun rangen lopen. Bij Duitsland moeten Arnold (middenvelder van Wolfsburg) en Max Kruse (de 33-jarige spits van Union Berlijn) de jonge ploeg ervaring bijbrengen. Bekijk de wedstrijd via de livestream. . Brazilië - Duitsland op het menu Om 13.30 uur trappen Brazilië en Duitsland hun olympische voetbaltoernooi op gang. De Brazilianen willen onder leiding van kapitein Dani Alves hun titel verleggen. Vooraan hebben ze Everton-spits Richarlison in hun rangen lopen.

Bij Duitsland moeten Arnold (middenvelder van Wolfsburg) en Max Kruse (de 33-jarige spits van Union Berlijn) de jonge ploeg ervaring bijbrengen. Bekijk de wedstrijd via de livestream.

12:46 12 uur 46. Olympische Spelen "Goat" Simone Biles krijgt als eerste sporter eigen emoji op Twitter

12:19 12 uur 19. "Paard niet fit genoeg". Yves Vanderhasselt zou in Tokio als reserve dienen voor de Belgische jumpingploeg. Maar hij moest op de valreep afhaken "om veterinaire redenen". Welk probleem Jeunesse, het betrokken paard, parten speelt, wil Wendy Laeremans, delegatieleider van de Belgische ruiters, om privacyredenen niet kwijt. "Het paard was niet fit genoeg om op het vliegtuig te gaan", zegt ze. De Belgische paarden die naar Tokio gaan, moeten als deel van de coronaregels een quarantaineperiode van een week uitzitten in Aken alvorens ze naar Japan worden overgebracht. Bij de keuring in Duitsland kwam het slechte nieuws over Jeunesse. Pieter Devos wordt in allerijl als vervanger opgetrommeld met Claire Z. Het nodige papierwerk wordt klaargestoomd. "Het BOIC is er dag en nacht mee bezig. Het zal lukken", zegt Laeremans. "Pieter Devos reist dinsdag af. De paarden komen allemaal zondag." De individuele jumpingcompetitie gaat op 3 augustus van start, de teamcompetitie op 6 augustus. . "Paard niet fit genoeg" Yves Vanderhasselt zou in Tokio als reserve dienen voor de Belgische jumpingploeg. Maar hij moest op de valreep afhaken "om veterinaire redenen".



Welk probleem Jeunesse, het betrokken paard, parten speelt, wil Wendy Laeremans, delegatieleider van de Belgische ruiters, om privacyredenen niet kwijt. "Het paard was niet fit genoeg om op het vliegtuig te gaan", zegt ze.



De Belgische paarden die naar Tokio gaan, moeten als deel van de coronaregels een quarantaineperiode van een week uitzitten in Aken alvorens ze naar Japan worden overgebracht. Bij de keuring in Duitsland kwam het slechte nieuws over Jeunesse.



Pieter Devos wordt in allerijl als vervanger opgetrommeld met Claire Z. Het nodige papierwerk wordt klaargestoomd. "Het BOIC is er dag en nacht mee bezig. Het zal lukken", zegt Laeremans. "Pieter Devos reist dinsdag af. De paarden komen allemaal zondag."



De individuele jumpingcompetitie gaat op 3 augustus van start, de teamcompetitie op 6 augustus.

12:00 12 uur . Hoogtepunten uit Egypte-Spanje op de Spelen. Hoogtepunten uit Egypte-Spanje op de Spelen

11:26 11 uur 26. Spanje raakt niet voorbij Egypte. Spanje, toch een van de favorieten, is het voetbaltoernooi gestart met een gelijkspel tegen Egypte: 0-0. De ploeg met onder anderen Pedri, Asensio en Oyarzabal dwong wel kansen af, maar scoren lukte niet. . Spanje raakt niet voorbij Egypte Spanje, toch een van de favorieten, is het voetbaltoernooi gestart met een gelijkspel tegen Egypte: 0-0. De ploeg met onder anderen Pedri, Asensio en Oyarzabal dwong wel kansen af, maar scoren lukte niet.

11:08 11 uur 08. Belgisch koningspaar praat met atleten. Koning Filip en Koningin Mathilde hebben een videogesprek gehouden met enkele atleten die naar Tokio vertrekken. Ben Broeders (polsstokspringen), Jaouad Achab (taekwondo) en Nina Sterckx (gewichtheffen) kregen de eer om met het koningspaar te praten. "Veel succes aan alle atleten tijdens de Olympische Spelen in Tokio", klonk het op de Facebook-pagina van de Belgische Monarchie. . Belgisch koningspaar praat met atleten Koning Filip en Koningin Mathilde hebben een videogesprek gehouden met enkele atleten die naar Tokio vertrekken. Ben Broeders (polsstokspringen), Jaouad Achab (taekwondo) en Nina Sterckx (gewichtheffen) kregen de eer om met het koningspaar te praten. "Veel succes aan alle atleten tijdens de Olympische Spelen in Tokio", klonk het op de Facebook-pagina van de Belgische Monarchie.

11:08 11 uur 08.

11:07 11 uur 07.

10:56 10 uur 56. Nederlandse taekwondoka mist Spelen na positieve coronatest. De Nederlandse taekwondoka Reshmie Oogink moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest. Ze moet tien dagen in quarantaine. Oogink is de tweede Nederlandse sportster die niet in actie kan komen in Tokio. Gisteren testte skateboardster Candy Jacobs positief op COVID-19. Ook zij zit in isolatie. Sportkoepel NOCNSF liet vandaag ook weten dat een staflid van de roeiploeg in quarantaine moet omdat er corona bij hem of haar is geconstateerd. De naam van deze persoon is niet bekendgemaakt. "Ik heb er geen woorden voor", aldus Oogink. "Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière." . Nederlandse taekwondoka mist Spelen na positieve coronatest De Nederlandse taekwondoka Reshmie Oogink moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest. Ze moet tien dagen in quarantaine. Oogink is de tweede Nederlandse sportster die niet in actie kan komen in Tokio. Gisteren testte skateboardster Candy Jacobs positief op COVID-19. Ook zij zit in isolatie. Sportkoepel NOCNSF liet vandaag ook weten dat een staflid van de roeiploeg in quarantaine moet omdat er corona bij hem of haar is geconstateerd. De naam van deze persoon is niet bekendgemaakt. "Ik heb er geen woorden voor", aldus Oogink. "Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière."

09:56 09 uur 56. Tunesische topper doet toch mee. De Tunesische zwemmer Oussama Mellouli, tweevoudig olympisch kampioen, heeft zijn geschil met de Tunesische federatie bijgelegd en doet alsnog mee in Tokio. De Tunesische federatie beschuldigde Mellouli en zijn moeder van valsheid in geschrifte. Dat ging over de financiering van zijn trainingen. De 37-jarige zwemmer besloot daarom eerder deze week per direct te stoppen. Mehrez Boussayene, de voorzitter van het Tunesische Olympisch Comité, kwam tussenbeide en beloofde het geschil na de Spelen op te lossen. Mellouli keert op zijn stappen terug en duikt zo op 5 augustus in het Japanse water voor de 10 km openwaterzwemmen. Op zijn palmares staan 3 olympische medailles: goud op de 1.500m vrije slag in 2008, vier jaar later in Londen kwamen daar nog goud op de 10 km openwaterzwemmen en brons op de 1.500m vrij bij. . Tunesische topper doet toch mee De Tunesische zwemmer Oussama Mellouli, tweevoudig olympisch kampioen, heeft zijn geschil met de Tunesische federatie bijgelegd en doet alsnog mee in Tokio.



De Tunesische federatie beschuldigde Mellouli en zijn moeder van valsheid in geschrifte. Dat ging over de financiering van zijn trainingen. De 37-jarige zwemmer besloot daarom eerder deze week per direct te stoppen.



Mehrez Boussayene, de voorzitter van het Tunesische Olympisch Comité, kwam tussenbeide en beloofde het geschil na de Spelen op te lossen.



Mellouli keert op zijn stappen terug en duikt zo op 5 augustus in het Japanse water voor de 10 km openwaterzwemmen. Op zijn palmares staan 3 olympische medailles: goud op de 1.500m vrije slag in 2008, vier jaar later in Londen kwamen daar nog goud op de 10 km openwaterzwemmen en brons op de 1.500m vrij bij.

09:29 09 uur 29. Livestream: voetbalmatch Egypte-Spanje. Gisteren waren hebben de vrouwen hun olympische voetbaltoernooi al op gang getrapt, vandaag is het aan de mannen. U kunt nu met livestream kijken naar Egypte tegen een van de favorieten, Spanje. Bij Spanje spelen onder meer Simon, Torres, Asensio, Pedri Olmo en Oyarzabal mee. . Livestream: voetbalmatch Egypte-Spanje Gisteren waren hebben de vrouwen hun olympische voetbaltoernooi al op gang getrapt, vandaag is het aan de mannen. U kunt nu met livestream kijken naar Egypte tegen een van de favorieten, Spanje. Bij Spanje spelen onder meer Simon, Torres, Asensio, Pedri Olmo en Oyarzabal mee.

08:30 08 uur 30.

08:25 08 uur 25. Mertens vs Aleksandrova . Elise Mertens (WTA-17) neemt het in de eerste ronde van het enkelspel in het tennistoernooi op tegen Jekatarina Aleksandrova (WTA-34). De Russin neemt onder neutrale vlag deel aan de Spelen Alison Van Uytvanck (WTA-62) ontmoet met Ivana Jorovic de nummer 309 van de wereld. De 24-jarige Servische moet in principe een haalbare kaart zijn voor de 3 jaar oudere Belgische. In de 2e ronde wacht dan mogelijk een duel met Petra Kvitova, 's werelds nummer 13. Het olympische tennistoernooi begint zaterdag. In het mannenenkelspel is Novak Djokovic als eerste geplaatst, bij de vrouwen Ashleigh Barty. Djokovic speelt in de 1e ronde tegen Hugo Dellien uit Bolivia, Barty stuit op de Spaanse Sara Sorribes Tormo. . Mertens vs Aleksandrova Elise Mertens (WTA-17) neemt het in de eerste ronde van het enkelspel in het tennistoernooi op tegen Jekatarina Aleksandrova (WTA-34). De Russin neemt onder neutrale vlag deel aan de Spelen



Alison Van Uytvanck (WTA-62) ontmoet met Ivana Jorovic de nummer 309 van de wereld. De 24-jarige Servische moet in principe een haalbare kaart zijn voor de 3 jaar oudere Belgische. In de 2e ronde wacht dan mogelijk een duel met Petra Kvitova, 's werelds nummer 13.



Het olympische tennistoernooi begint zaterdag. In het mannenenkelspel is Novak Djokovic als eerste geplaatst, bij de vrouwen Ashleigh Barty. Djokovic speelt in de 1e ronde tegen Hugo Dellien uit Bolivia, Barty stuit op de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

08:24 08 uur 24. Loting dubbelspel . In het dubbelspel van het tennis treffen Alison Van Uytvanck en Elise Mertens in ronde 1 het Spaanse duo Garbine Muguruza en Carla Suarez Navarro. Sander Gillé en Joran Vliegen krijgen in het dubbelspel bij de mannen de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer als eerste opponenten tegenover zich. . Loting dubbelspel In het dubbelspel van het tennis treffen Alison Van Uytvanck en Elise Mertens in ronde 1 het Spaanse duo Garbine Muguruza en Carla Suarez Navarro.



Sander Gillé en Joran Vliegen krijgen in het dubbelspel bij de mannen de Nederlanders Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer als eerste opponenten tegenover zich.