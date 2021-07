Liveblog Olympische Spelen: eerste Belg is in actie gekomen, Jelle Geens heeft (had) corona

14:34 14 uur 34. Minstens 100 Amerikaanse sporters zonder vaccin. Slechts 83% van de Amerikaanse sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio is gevaccineerd. Dat heeft Jonathan Finnoff, de medische directeur van de Amerikaanse ploeg, bekendgemaakt op basis van de medische gegevens die de sporters invulden naar aanleiding van hun deelname aan de Spelen. "83% is een hoog cijfer, we zijn daar tevreden mee", zegt Finnoff. . Minstens 100 Amerikaanse sporters zonder vaccin Slechts 83% van de Amerikaanse sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio is gevaccineerd. Dat heeft Jonathan Finnoff, de medische directeur van de Amerikaanse ploeg, bekendgemaakt op basis van de medische gegevens die de sporters invulden naar aanleiding van hun deelname aan de Spelen. "83% is een hoog cijfer, we zijn daar tevreden mee", zegt Finnoff.

13:50 13 uur 50. Japanners omsingelen het olympisch stadion. Duizenden Japanners hebben zich verzameld rond het olympisch stadion in Tokio, waar momenteel de openingsceremonie plaatsvindt. Sommigen proberen een glimp op te vangen van die ceremonie (in een leeg stadion), anderen zijn dan weer gekomen om te proteresteren. De protesten zouden hoorbaar zijn in het stadion, al worden ze overstemd door de muziek.

13:31 13 uur 31. Tekort aan coronatesten. Volgens de Japanse zender NHK is er een tekort aan coronatesten voor de olympische atleten. Normaal gezien zouden de sporters in Tokio dagelijks getest moeten worden, maar omdat er te weinig kits zijn, valt dat wat in het water. Volgens de organisatie zijn er al een hoop nieuwe tests gearriveerd, die nu in ijltempo verdeeld worden.

13:14 13 uur 14. Belgische dressuurpaarden doorstaan inspectie. De paarden van de 3 Belgen die tijdens de Olympische Spelen in actie komen tijdens de dressuur zijn door de keuring geraakt. Flambau (van Larissa Paulus), Fil Rouge (van Laurence Roos) en Intermezzo van het Meerdaalhof (van Domien Michiels) kunnen komend weekend dus zonder problemen aantreden. Van de 72 paarden zijn er 2 die nog eens extra gecontroleerd moeten worden.

12:41 12 uur 41. Rohan Dennis past voor de wegrit. Australië zal morgen maar met 3 in plaats van 4 renners van start gaan in de wegrit. Rohan Dennis trekt zich terug voor de wegrit om zich te focussen op de tijdrit van woensdag, waar hij een van de favorieten is voor een medaille. Zo blijven enkel Lucas Hamilton, Luke Durbridge en Richie Porte over voor de wegrit.

12:07 12 uur 07. Keizer Naruhito zal de Spelen openen. Intussen is bekend geraakt dat de Olympische Spelen straks officieel geopend zullen worden door de keizer van Japan, Naruhito. Hiermee treedt hij in de voetsporen van zijn grootvader Hirohito, die in 1964 de Spelen in Tokio mocht inhuldigen.

12:04 Maak kennis met de mascotte van de Spelen, Miraitowa. Miraitowa betekent letterlijk "eeuwige toekomst".

11:45 11 uur 45. Roeiwedstrijd vervroegd van maandag naar zondag. Omdat er maandag slecht weer voorspeld wordt boven de roeibaan worden de wedstrijden een dag vervroegd naar zondag. Het gaat concreet om de kwartfinales in de skiff, de halve finales in de dubbeltwee en de herkansingen in de vier zonder stuurman/vrouw. Door deze beslissing worden de reeksen van de acht bij de mannen en vrouwen verplaatst naar zaterdag. Op de Belgen heeft dit geen invloed, want Brys en Van Zandweghe maakten sowieso al hun opwachting op zaterdag (4.10 uur), in de lichte dubbeltwee.



Op de Belgen heeft dit geen invloed, want Brys en Van Zandweghe maakten sowieso al hun opwachting op zaterdag (4.10 uur), in de lichte dubbeltwee.

11:41 11 uur 41. 22 Belgische atleten in de openingsceremonie. We weten wie er straks allemaal voor België zal meelopen in de openingsceremonie. We wisten al dat Felix Denayer en Nafi Thiam de vlag zullen dragen. Daarnaast zijn er nog 20 andere atleten: 12 Belgian Cats, skateboarders Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs, badmintonspeelster Lianne Tan, amazone Lara de Liedekerke, atlete Hanne Claes, boogschutter Jarno De Smedt, kajakker Gabriel De Coster en hockeyspelers Gus Meurmans en Tom Boon. De aanwezigheid van die laatste op de openingsceremonie zou erop kunnen wijzen dat hij niet fit genoeg is voor de match van zaterdag tegen Nederland.

De aanwezigheid van die laatste op de openingsceremonie zou erop kunnen wijzen dat hij niet fit genoeg is voor de match van zaterdag tegen Nederland.

