Liveblog Olympische Spelen: Boogschutter De Smedt is 1e Belg in actie

06:49 06 uur 49. De Smedt is 49e halverwege. Halverwege de kwalificaties van het boogschieten - na 6 van de 12 reeksen - is Jarno De Smedt een beetje weggezakt naar de 49e plaats, met 322 punten. Onze landgenoot mikte zijn pijl 14x in de roos (10x 10, 4x X). Ter vergelijking: de 17-jarige Zuid-Koreaan Je Deok Kim is de voorlopige leider met 345 punten. Hij raakte 31x de roos. . De Smedt is 49e halverwege Halverwege de kwalificaties van het boogschieten - na 6 van de 12 reeksen - is Jarno De Smedt een beetje weggezakt naar de 49e plaats, met 322 punten. Onze landgenoot mikte zijn pijl 14x in de roos (10x 10, 4x X).

06:36 06 uur 36. Vander Putten (BOIC) over Jelle Geens: "Voor de mixed relays zal hij er wel zijn". Vander Putten (BOIC) over Jelle Geens: "Voor de mixed relays zal hij er wel zijn"

06:34 Jarno De Smedt komt als eerste Belg in actie. 06 uur 34. Jarno De Smedt komt als eerste Belg in actie

06:32 België verschijnt straks als 165e land in het Olympisch Stadion van Tokio tijdens de openingsceremonie. Nafi Thiam en Felix Denayer dragen de Belgische vlag. 06 uur 32. België verschijnt straks als 165e land in het Olympisch Stadion van Tokio tijdens de openingsceremonie. Nafi Thiam en Felix Denayer dragen de Belgische vlag.

06:23 06 uur 23. Jarno De Smedt in actie! Jarno De Smedt is aan zijn kwalificaties van het boogschieten begonnen. De 21-jarige student Toegepaste Informatica is na 2 reeksen voorlopig 33e van de 64 deelnemers. Hij mikte zijn pijl al vijf keer in de roos (2x 10 en 3x X). . Jarno De Smedt in actie! Jarno De Smedt is aan zijn kwalificaties van het boogschieten begonnen. De 21-jarige student Toegepaste Informatica is na 2 reeksen voorlopig 33e van de 64 deelnemers. Hij mikte zijn pijl al vijf keer in de roos (2x 10 en 3x X).

06:06 06 uur 06. Olympische Spelen Corona houdt triatleet Jelle Geens (voorlopig) weg van olympische triatlon

05:34 05 uur 34. Goeiemorgen! Vannacht is er al geroeid in Tokio en straks komt de eerste Belg in actie: Jarno De Smedt in de kwalificaties van het boogschieten. U kunt die straks hier live volgen met updates. . Goeiemorgen! Vannacht is er al geroeid in Tokio en straks komt de eerste Belg in actie: Jarno De Smedt in de kwalificaties van het boogschieten. U kunt die straks hier live volgen met updates.