Liveblog Olympische Spelen: Boogschutter De Smedt 43e na kwalificaties, 19 nieuwe coronagevallen

Notenboom: "De resultaten liggen in het algemeen wat lager"

Olympische Spelen Algerijnse judoka wil niet tegen Israëliër kampen en trekt zich terug

De Smedt: "Weer zo een dag dat er eigenlijk meer in zat"

Rio was met 6 medailles al historisch een ongelooflijk hoog resultaat. Het zou al mooi zijn als we dat in Tokio kunnen bevestigen. Philippe Vander Putten (CEO BOIC)

Match van Osaka uitgesteld. Naomi Osaka zal zaterdag dan toch niet het tennistoernooi bij de vrouwen op gang brengen. De organisatoren hebben, om een nog onbekende reden, haar match tegen Saisai Zheng verplaatst naar zondag. Osaka mikt in "haar" Japan op het goud.

Ik hoop dat ik in de volgende ronde toch kan tonen wat ik waard ben, kan schieten wat ik op training schiet. Jarno De Smedt (boogschieten)

De Smedt kwalificeert zich als 43e. Boogschutter Jarno De Smedt heeft zich als 43e geplaatst voor het hoofdtoernooi in Tokio. Het tweede deel van onze landgenoot was iets beter, goed voor een totaalscore van 650 punten. De Smedt, die in Tokio vooral wil leren, mikte in totaal 30 keer in de roos tijdens de kwalificaties. Vooral zijn achtste reeks was uitstekend met een score van 58 op 60. Meteen daarna zette hij met 51/60 wel zijn minste prestatie neer in de negende reeks. Bovenin delen de Zuid-Koreanen de lakens uit, met drie van de vier beste prestaties. Topfavoriet Deok Je Kim (17) was de beste van allemaal met 688 punten. De kwalificaties worden gebruikt om de loting te bepalen.

De Smedt, die in Tokio vooral wil leren, mikte in totaal 30 keer in de roos tijdens de kwalificaties. Vooral zijn achtste reeks was uitstekend met een score van 58 op 60. Meteen daarna zette hij met 51/60 wel zijn minste prestatie neer in de negende reeks.

Bovenin delen de Zuid-Koreanen de lakens uit, met drie van de vier beste prestaties. Topfavoriet Deok Je Kim (17) was de beste van allemaal met 688 punten.

De kwalificaties worden gebruikt om de loting te bepalen.

3 atleten besmet met coronavirus. Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft op de dag van de openingsceremonie negentien nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld die te linken zijn aan de Spelen. Onder hen bevinden zich drie atleten. Volgens de organisatoren was een van de betrokken atleten een nauw contact van een beachvolleyballer uit Tsjechië, die eerder positief testte. Meer gegevens over de atleten zijn niet bekendgemaakt. Sinds 1 juli staat de teller van het aantal besmettingen die te linken zijn aan de Spelen op 106.

Volgens de organisatoren was een van de betrokken atleten een nauw contact van een beachvolleyballer uit Tsjechië, die eerder positief testte. Meer gegevens over de atleten zijn niet bekendgemaakt.

Sinds 1 juli staat de teller van het aantal besmettingen die te linken zijn aan de Spelen op 106.

De Smedt is 49e halverwege. Halverwege de kwalificaties van het boogschieten - na 6 van de 12 reeksen - is Jarno De Smedt een beetje weggezakt naar de 49e plaats, met 322 punten. Onze landgenoot mikte zijn pijl 14x in de roos (10x 10, 4x X). Ter vergelijking: de 17-jarige Zuid-Koreaan Je Deok Kim is de voorlopige leider met 345 punten. Hij raakte 31x de roos.

Ter vergelijking: de 17-jarige Zuid-Koreaan Je Deok Kim is de voorlopige leider met 345 punten. Hij raakte 31x de roos.

Vander Putten (BOIC) over Jelle Geens: "Voor de mixed relays zal hij er wel zijn"

06:34. Jarno De Smedt komt als eerste Belg in actie

06:32. België verschijnt straks als 165e land in het Olympisch Stadion van Tokio tijdens de openingsceremonie. Nafi Thiam en Felix Denayer dragen de Belgische vlag.

06:23. Jarno De Smedt in actie! Jarno De Smedt is aan zijn kwalificaties van het boogschieten begonnen. De 21-jarige student Toegepaste Informatica is na 2 reeksen voorlopig 33e van de 64 deelnemers. Hij mikte zijn pijl al vijf keer in de roos (2x 10 en 3x X).

06:16 06 uur 16.