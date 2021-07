LIVEBLOG: Eerste actie op Spelen: Japanse softbalsters winnen openingsmatch

09:29

09 uur 29. Japan wint openingsmatch in het softbal. De Spelen van Tokio beginnen officieel pas vrijdag, maar afgelopen nacht werd er al voor het eerst gesport. De softbalsters van Japan bezorgden het gastland een geslaagde start. Ze wonnen op overtuigende wijze van Australië met 8-1. Softbal wordt gespeeld in het vrijwel verlaten Azuma-stadion in Fukushima, waar alleen medewerkers van de organisatie aanwezig waren. Publiek is op de meeste sportlocaties in Japan niet welkom vanwege de strenge coronamaatregelen. .