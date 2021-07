LIVE in Tokio: Judoka Verstraeten wint, roeiers Brys/Van Zandweghe stoten door

05:24 05 uur 24. Rust in België-Nederland. Het staat bij de rust nog altijd 0-0 in het hockeyduel tussen België en Nederland. Onze noorderburen spelen defensief en traag. Ze loeren op de counter. België probeert de bakens te verzetten, maar voorlopig kunnen de Red Lions dat niet in goals uitdrukken. . Rust in België-Nederland Het staat bij de rust nog altijd 0-0 in het hockeyduel tussen België en Nederland. Onze noorderburen spelen defensief en traag. Ze loeren op de counter.



België probeert de bakens te verzetten, maar voorlopig kunnen de Red Lions dat niet in goals uitdrukken.

05:08 05 uur 08. Olympische Spelen Judoka Jorre Verstraeten zwoegt zich naar de tweede ronde

05:01 05 uur 01. 0-0 in België-Nederland. Er is nog niet gescoord in het hockeyduel tussen de Red Lions en Europees kampioen Nederland. De Belgen waren beter in het eerste kwart. Bekijk de rest van de partij in livestream 4.



05:00 05 uur . Beachvolleybal in livestream 3. Als u wil genieten van een leuk partijtje beachvolleybal kunt u nu terecht in livestream 3. De vrouwen van Nederland en Canada staan tegenover elkaar.

04:46 04 uur 46.

04:46 04 uur 46. 04:45 04 uur 45. Het eerste goud! De eerste van 339 gouden medailles op deze Spelen is een feit. In het 10 meter luchtgeweer heeft de Chinese Yang zich de beste getoond. Yang was beter dan een Russin die onder neutrale vlag deelnam en een Zwitserse.

04:42 04 uur 42. Hockey op livestream 4. België en Nederland staan klaar voor de hockey-interland der Lage Landen in groep B. Bekijk de match met commentaar van Eddy Demarez en Pascal Kina nu op Eén en in livestream 4. Wie niks van de wegrit in het wielrennen wil missen, kijkt rustig verder in livestream 1.



Wie niks van de wegrit in het wielrennen wil missen, kijkt rustig verder in livestream 1.

04:40 04 uur 40. Jorre Verstraeten stoot door. Met een uchi-mata in de extra tijd heeft Jorre Verstraeten de 2e ronde in het judo tot 60 kg bereikt. Onze landgenoot moest hard zwoegen, want na 4 minuten stond het nog 0-0. Pas na 4 minuten en 2 seconden in de toegevoegde tijd kreeg Verstraeten de Duitser Plakfy met een waza-ari op de knieën. In de 1/8e finales treft Verstraeten de Japanse topper Naohisa Takato.



Pas na 4 minuten en 2 seconden in de toegevoegde tijd kreeg Verstraeten de Duitser Plakfy met een waza-ari op de knieën. In de 1/8e finales treft Verstraeten de Japanse topper Naohisa Takato.

04:29 04 uur 29. Nog geen beslissing in kamp van Verstraeten. Jorre Verstraeten is nog altijd bezig. In de eerste 4 minuten in zijn kamp met de Duitser Plafky werd er niet gescoord. Een golden score moet de beslissing brengen.

04:27 04 uur 27. Olympische Spelen Roeiduo BrysVan Zandweghe plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales

04:19 04 uur 19. Luchtgeweer-finale in livestream 3. Jessie Kaps heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 10 meter luchtgeweer, maar de finale kunt u nu wel bekijken in onze livestream 3. Floris Geerts is de commentator met dienst.

04:16 04 uur 16. Brys en Van Zandweghe doen het prima. In het roeien hebben Tim Brys en Niels Van Zandweghe zich rechtstreeks geplaatst voor de halve finales in de lichte dubbel-twee. De Belgen legden met een mooie eindsprint in een zware reeks beslag op de 2e plaats. Enkel de eerste twee bemachtigen een rechtstreeks ticket voor de halve finales.



De Belgen legden met een mooie eindsprint in een zware reeks beslag op de 2e plaats. Enkel de eerste twee bemachtigen een rechtstreeks ticket voor de halve finales.

04:14 04 uur 14. Australië zet het recht. De Australische hockeyers hebben in de tweede helft orde op zaken gezet tegen Japan. Van een 3-2-achterstang ging het naar een 3-5-eindscore. Zo wint de nummer 1 van de wereld zijn openingspartij van dit toernooi. Australië speelt in groep A. België, dat zo meteen Nederland treft, speelt in groep B.



Australië speelt in groep A. België, dat zo meteen Nederland treft, speelt in groep B.

03:58 03 uur 58. Jorre Verstraeten in livestream 2. Jorre Verstraeten maakt zich klaar voor zijn eerste kamp in het judotoernooi. In de klasse tot 60 kilogram ontmoet onze landgenoot over een kwartiertje de Duitser Moritz Plafky. Bekijk de kampen in het judo nu in livestream 2.

03:55 03 uur 55. Brys en Van Zandweghe in livestream 1. In het roeien komen zo meteen Tim Brys en Niels Van Zandweghe in actie. De Belgen starten om 4.10 uur in de 3e van 3 reeksen in de lichte dubbel-twee. De eerste twee boten plaatsten zich voor de halve finales, de rest maakt nog kans via de herkansingen. Bekijk de race in onze livestream 1.

03:32 03 uur 32. Olympische spelen wielrennen LIVESTREAM: Kijk naar de olympische wegrit met medaillejagers Van Aert en Evenepoel

03:31 03 uur 31. De wegkoers! Over een halfuur gaat de wegrit van start in het wielrennen. U kunt de koers, met daarin titelverdediger Greg Van Avermaet, van start tot finish live bekijken op Eén in en onze livestream.

03:13 03 uur 13. Werk aan de winkel voor Australië. In het hockey staat Australië na de 1e helft met 3-2 in het krijt tegen Japan. Australië is de olympische kampioen van 2004, de nummer 6 van Rio 2016 en de huidige nummer 1 van de wereld.