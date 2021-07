LIVE in Tokio: Jessie Kaps strijdt voor finale, straks wegrit en hockey

02:14 02 uur 14. Kaps voorlopig 22e. Jessie Kaps heeft 4 van haar 6 beurten achter de rug. Met scores van 104,8; 103,7; 103,9 en 104,2 staat onze landgenote voorlopig op de 22e plaats. . Kaps voorlopig 22e Jessie Kaps heeft 4 van haar 6 beurten achter de rug. Met scores van 104,8; 103,7; 103,9 en 104,2 staat onze landgenote voorlopig op de 22e plaats.

01:30 01 uur 30. D-day voor Kaps . Jessie Kaps begint aan de kwalificaties van de 10 meter luchtgeweer. De 23-jarige Belgische neemt in Tokio voor het eerst deel aan de Spelen. Kaps is de nummer 19 van de wereld en de nummer 2 van het EK 2021. Als Kaps de finale wil halen, dan moet ze zich in deze voorronde bij de beste 8 scharen. Er zijn 50 deelneemsters in haar categorie. . D-day voor Kaps Jessie Kaps begint aan de kwalificaties van de 10 meter luchtgeweer. De 23-jarige Belgische neemt in Tokio voor het eerst deel aan de Spelen. Kaps is de nummer 19 van de wereld en de nummer 2 van het EK 2021.



Als Kaps de finale wil halen, dan moet ze zich in deze voorronde bij de beste 8 scharen. Er zijn 50 deelneemsters in haar categorie.

01:27 01 uur 27. Olympische Spelen Red Lions openen hun olympisch toernooi met klapper tegen Nederland

00:55 00 uur 55. Belgen in actie! - 1.30 uur en 3.40 uur: SCHIETEN, 10 meter luchtgeweer met Jessie Kaps - 4 uur: WIELRENNEN wegrit mannen, met Benoot, Evenepoel, Van Aert, Van Avermaet en Vansevenant - 4 uur: JUDO, met Jorre Verstraeten (categorie -60 kg) - 4 uur: TENNIS, dubbelspel 1e ronde mannen met Gillé/Vliegen tegen Koolhof/Rojer + later op de dag, 3e match vanaf 4 uur: dubbelspel 1e ronde vrouwen met Mertens/Van Uytvanck tegen Muguruza/Navarro Suarez - 4.20 uur: ROEIEN lichte dubbeltwee, met Brys/Van Zandweghe (reeks 3) - 4.45 uur: HOCKEY, met België -Nederland - 6.50 uur: GEWICHTHEFFEN, met Nina Sterckx (categorie -49 kg) - 10 uur: PAARDENSPORT dressuur, met Larissa Pauluis - 11.40 uur en 15.25 uur: 3x3 BASKETBAL België -Letland en België -Japan . Belgen in actie! - 1.30 uur en 3.40 uur: SCHIETEN, 10 meter luchtgeweer met Jessie Kaps



- 4 uur: WIELRENNEN wegrit mannen, met Benoot, Evenepoel, Van Aert, Van Avermaet en Vansevenant



- 4 uur: JUDO, met Jorre Verstraeten (categorie -60 kg)



- 4 uur: TENNIS, dubbelspel 1e ronde mannen met Gillé/Vliegen tegen Koolhof/Rojer + later op de dag, 3e match vanaf 4 uur: dubbelspel 1e ronde vrouwen met Mertens/Van Uytvanck tegen Muguruza/Navarro Suarez



- 4.20 uur: ROEIEN lichte dubbeltwee, met Brys/Van Zandweghe (reeks 3)



- 4.45 uur: HOCKEY, met België-Nederland



- 6.50 uur: GEWICHTHEFFEN, met Nina Sterckx (categorie -49 kg)



- 10 uur: PAARDENSPORT dressuur, met Larissa Pauluis



- 11.40 uur en 15.25 uur: 3x3 BASKETBAL België-Letland en België-Japan



00:45 00 uur 45. Veel livestreams. We verwennen u niet alleen met tekst, er is uiteraard ook heel wat (live-)video. Op Eén (en in onze livestream) kunt u vanaf 4 uur live naar de wegrit bij de mannen kijken. De eerste livestream die we tonen is die van Jessie Kaps. Onze landgenote komt in actie op de 10 meter luchtgeweer. Vanaf 3.40 uur kunt u haar prestatie bekijken. De planning van onze livestreams vindt u bovenaan in dit artikel. . Veel livestreams We verwennen u niet alleen met tekst, er is uiteraard ook heel wat (live-)video. Op Eén (en in onze livestream) kunt u vanaf 4 uur live naar de wegrit bij de mannen kijken.



De eerste livestream die we tonen is die van Jessie Kaps. Onze landgenote komt in actie op de 10 meter luchtgeweer. Vanaf 3.40 uur kunt u haar prestatie bekijken.



De planning van onze livestreams vindt u bovenaan in dit artikel.

00:22 00 uur 22. Olympische spelen wielrennen Olympische Spelen: Kijk vanaf 4 uur naar de wegrit in Tokio

00:21 00 uur 21. Wie zijn de grote tegenstanders van Evenepoel en Van Aert? Dat is de vraag die op ieders lippen brandt. Een antwoord vindt u hier: . Wie zijn de grote tegenstanders van Evenepoel en Van Aert? Dat is de vraag die op ieders lippen brandt. Een antwoord vindt u hier:

00:19 00 uur 19. Atleten om naar uit te kijken. Dag 1 van de Spelen heeft heel wat lekkers voor ons in petto. Naast Belgische atleten in de wegrit, het judo, het roeien, het hockey en het 3x3 basketbal, komen ook nog enkele buitenlandse toppers aan bod. Lees er alles over in onderstaand artikel. . Atleten om naar uit te kijken Dag 1 van de Spelen heeft heel wat lekkers voor ons in petto. Naast Belgische atleten in de wegrit, het judo, het roeien, het hockey en het 3x3 basketbal, komen ook nog enkele buitenlandse toppers aan bod. Lees er alles over in onderstaand artikel.

00:17 00 uur 17.