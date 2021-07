LIVE in Tokio: Heel wat Belgen aan zet vannacht, wegrit bijt de spits af

00:19

00 uur 19. Atleten om naar uit te kijken. Dag 1 van de Spelen heeft heel wat lekkers voor ons in petto. Naast Belgische atleten in de wegrit, het judo, het roeien, het hockey en het 3x3 basket, komen ook nog enkele buitenlandse toppers aan bod. Lees er alles over in onderstaand artikel. .