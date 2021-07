LIVE dag 5 in Tokio: Alle acties, nieuwtjes en livestreams vindt u hier

00:57 00 uur 57.

00:50 00 uur 50. Julie Van de Velde in de tijdrit. Niet alleen de mannen haspelen vandaag hun tijdrit af, ook de vrouwen worden op het appel verwacht. Start om 4.30 uur. Er is één Belgische deelneemster: Julie Van de Velde, op het BK dit jaar 2e. Zij rolt om 4.31 uur van het startpodium. U kunt de tijdrit straks live bekijken in Livestream 1 en met live-tekstupdates volgen in bovenstaand artikel. . Julie Van de Velde in de tijdrit Niet alleen de mannen haspelen vandaag hun tijdrit af, ook de vrouwen worden op het appel verwacht. Start om 4.30 uur.



Er is één Belgische deelneemster: Julie Van de Velde, op het BK dit jaar 2e. Zij rolt om 4.31 uur van het startpodium.



U kunt de tijdrit straks live bekijken in Livestream 1 en met live-tekstupdates volgen in bovenstaand artikel.

00:35 00 uur 35. Handbal om 2 uur op Livestream 3. Handbal hebben we vandaag ook voor u in petto. Om 2 uur beginnen de mannen van Denemarken en Bahrein eraan. Denemarken, dat in Rio 2016 de olympische titel veroverde, leidt in groep B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Zweden houdt gelijke tred. Bahrein staat 5e zonder punten. De top 4 van de twee poules (met daarin telkens 6 landen) stoot door naar de kwartfinales. Afstemmen op Livestream 3 is de boodschap. . Handbal om 2 uur op Livestream 3 Handbal hebben we vandaag ook voor u in petto. Om 2 uur beginnen de mannen van Denemarken en Bahrein eraan.



Denemarken, dat in Rio 2016 de olympische titel veroverde, leidt in groep B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Zweden houdt gelijke tred.



Bahrein staat 5e zonder punten. De top 4 van de twee poules (met daarin telkens 6 landen) stoot door naar de kwartfinales.



Afstemmen op Livestream 3 is de boodschap.

00:30 00 uur 30. Lianne Tan in Livestream 1. De eerste Belg(ische) die vandaag haar schoenen strikt is Lianne Tan. Tan speelt om 2.40 uur onze tijd haar tweede partij in het badmintoernooi. Het is een wedstrijd die u kunt bekijken in Livestream 1 . . Lianne Tan in Livestream 1 De eerste Belg(ische) die vandaag haar schoenen strikt is Lianne Tan. Tan speelt om 2.40 uur onze tijd haar tweede partij in het badmintoernooi.



Het is een wedstrijd die u kunt bekijken in Livestream 1.



00:25 00 uur 25. Tomas Van den Spiegel is een fan van 3x3-basketbal:. Tomas Van den Spiegel is een fan van 3x3-basketbal:

00:24 00 uur 24.

00:23 00 uur 23. Olympische Spelen Dit zijn de grote rivalen van Wout van Aert en Remco Evenepoel in de tijdrit

00:20 00 uur 20. Nog een Belgische plak? Kunnen de Belgen na het brons voor Matthias Casse gisteren vandaag opnieuw een medaille bemachtigen? De 3x3-Belgian Lions spelen om 11.40 uur de halve finales tegen Letland. Als ze winnen, volgt om 15.25 uur de finale. Andere kanshebbers op olympische glorie zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel. Zij komen aan de start van de tijdrit. Evenepoel begint er om 7.59 uur aan, Van Aert om 9.08 uur. . Nog een Belgische plak? Kunnen de Belgen na het brons voor Matthias Casse gisteren vandaag opnieuw een medaille bemachtigen?



De 3x3-Belgian Lions spelen om 11.40 uur de halve finales tegen Letland. Als ze winnen, volgt om 15.25 uur de finale.



Andere kanshebbers op olympische glorie zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel. Zij komen aan de start van de tijdrit. Evenepoel begint er om 7.59 uur aan, Van Aert om 9.08 uur.

00:17 00 uur 17. Olympische Spelen Belgische medaillejacht en krachtmeting in het water: ones to watch op woensdag

00:16 00 uur 16. Het is aan de 3x3-Belgian Lions en Van Aert + co. Vandaag mogen we opnieuw heel wat Belgen in de arena begroeten. In het aritkel hierboven kunt u lezen wie u zeker in de gaten moet houden. . Het is aan de 3x3-Belgian Lions en Van Aert + co Vandaag mogen we opnieuw heel wat Belgen in de arena begroeten. In het aritkel hierboven kunt u lezen wie u zeker in de gaten moet houden.



00:15 00 uur 15.

00:10 00 uur 10. Boodschap van Biles zindert na. Het was gisteren een uitermate bewogen dag in Tokio. Door tijdens de turncompetitie de aandacht te vestigen op haar mentale gezondheid heeft Simone Biles een zeer moedig statement gemaakt in het klimaat van de keiharde topsport. Haar boodschap om lichaam en geest te beschermen zindert na en zet sporters en volgers van de sport aan het denken. Niettemin volgt vandaag opnieuw een tot de rand gevulde dag met allerlei sporten, waarin de deelnemers tot het uiterste gedreven worden. . Boodschap van Biles zindert na Het was gisteren een uitermate bewogen dag in Tokio. Door tijdens de turncompetitie de aandacht te vestigen op haar mentale gezondheid heeft Simone Biles een zeer moedig statement gemaakt in het klimaat van de keiharde topsport.



Haar boodschap om lichaam en geest te beschermen zindert na en zet sporters en volgers van de sport aan het denken.



Niettemin volgt vandaag opnieuw een tot de rand gevulde dag met allerlei sporten, waarin de deelnemers tot het uiterste gedreven worden.



00:02 00 uur 02.