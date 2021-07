Fase per fase

07:11 07 uur 11. Tennis kan hervatten. Tokio droogt op. Het tennistoernooi kan er alleen maar blij om zijn. Alison Van Uytvanck kan dus weer de baan op. . Tennis kan hervatten Tokio droogt op. Het tennistoernooi kan er alleen maar blij om zijn. Alison Van Uytvanck kan dus weer de baan op.

07:00 07 uur . Exit tennisster Osaka. Geen gouden medaille voor Naomi Osaka (WTA-2). Het Japanse boegbeeld verloor in de 1/8e finales met 6-1 en 6-4 van Marketa Vondrousova, de Tsjechische nummer 42 van de wereld. . Exit tennisster Osaka Geen gouden medaille voor Naomi Osaka (WTA-2). Het Japanse boegbeeld verloor in de 1/8e finales met 6-1 en 6-4 van Marketa Vondrousova, de Tsjechische nummer 42 van de wereld.

06:52 06 uur 52. Van Uytvanck wacht. Nog geen nieuws van het tennis. Alison Van Uytvanck is haar derde ronde aan het spelen, maar de regen steekt stokken in de wielen. . Van Uytvanck wacht Nog geen nieuws van het tennis. Alison Van Uytvanck is haar derde ronde aan het spelen, maar de regen steekt stokken in de wielen.

06:50 06 uur 50. Belgisch zeilduo klimt. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts klimmen met de 3e plaats in de tweede race naar de 8e positie in de 49er FX. Het Britse duo Charlotte Dobson-Saskia Tidey staat op kop. Er is vandaag nog één race. . Belgisch zeilduo klimt Isaura Maenhaut en Anouk Geurts klimmen met de 3e plaats in de tweede race naar de 8e positie in de 49er FX. Het Britse duo Charlotte Dobson-Saskia Tidey staat op kop. Er is vandaag nog één race.



Wat kunt u nu bekijken? De livestreams die u op dit moment kunt bekijken: - Livestream 1: judo (categorie van Matthias Casse) - Livestream 2: tennis Van Uytvanck-Muguruza (stilgelegd door regen) - Livestream 3: zeilen (Finn-klasse) - Livestream 4: de live-uitzending op één (vanaf 8 uur: mountainbike vrouwen)



- Livestream 1: judo (categorie van Matthias Casse)

- Livestream 2: tennis Van Uytvanck-Muguruza (stilgelegd door regen)

- Livestream 3: zeilen (Finn-klasse)

- Livestream 4: de live-uitzending op één (vanaf 8 uur: mountainbike vrouwen)







06:26 06 uur 26. Casse bereidt zich voor op 3e duel. Matthias Casse kampt zo meteen in de eerste van 4 kwartfinales. Zijn tegenstander is de Rus Alan Koebetsov, 8e in de wereld. Als Casse wint, staat hij in de halve finales. Die sessie begint om 10 uur onze tijd. . Casse bereidt zich voor op 3e duel Matthias Casse kampt zo meteen in de eerste van 4 kwartfinales. Zijn tegenstander is de Rus Alan Koebetsov, 8e in de wereld.



Als Casse wint, staat hij in de halve finales. Die sessie begint om 10 uur onze tijd.

06:20 06 uur 20. Plasschaert schuift op. Zeilster Emma Plasschaert is 6e geworden in de 5e race van de Laser Radial. Daardoor schuift onze landgenote op naar de 8e plaats in de tussenstand. De Noorse Hoest leidt met 17 punten, voor de Deense Rindom met 18 en de Nederlandse Marit Bouwmeester met 26. Plasschaert zeult 35 punten met zich mee. Zo meteen staat race 6 op het programma. . Plasschaert schuift op Zeilster Emma Plasschaert is 6e geworden in de 5e race van de Laser Radial. Daardoor schuift onze landgenote op naar de 8e plaats in de tussenstand.



De Noorse Hoest leidt met 17 punten, voor de Deense Rindom met 18 en de Nederlandse Marit Bouwmeester met 26. Plasschaert zeult 35 punten met zich mee.



Zo meteen staat race 6 op het programma.

06:14 06 uur 14. De tweede kamp van Matthias Casse:. De tweede kamp van Matthias Casse:

06:13 06 uur 13. Casse wint ook 2e kamp! Matthias Casse staat in de kwartfinales! Hij heeft de uitgeputte Zweed Pacek met ippon gevloerd. De kamp duurde 7 minuten en 11 seconden. . Casse wint ook 2e kamp! Matthias Casse staat in de kwartfinales! Hij heeft de uitgeputte Zweed Pacek met ippon gevloerd. De kamp duurde 7 minuten en 11 seconden.

06:11 06 uur 11. Casse heeft nog niet gewonnen. Casse moet hard werken. In de reguliere tijd is er niks meer aan de score veranderd. Er zal nu moeten gewonnen worden met een golden score. . Casse heeft nog niet gewonnen Casse moet hard werken. In de reguliere tijd is er niks meer aan de score veranderd. Er zal nu moeten gewonnen worden met een golden score.

06:05 06 uur 05. 17e plaats voor Maenhaut/Geurts. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn 17e geworden in de eerste race van de 49er FX. Zo meteen is de tweede koers van de dag. . 17e plaats voor Maenhaut/Geurts Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn 17e geworden in de eerste race van de 49er FX. Zo meteen is de tweede koers van de dag.

06:05 06 uur 05. 1-1 in Casse-Pacek. Na 1'14" krijgt Casse een waza-ari aangesmeerd van Robin Pacek. Maar even later gaat de Zweed onderuit door een goeie beenveeg van Casse. Het staat 1-1. . 1-1 in Casse-Pacek Na 1'14" krijgt Casse een waza-ari aangesmeerd van Robin Pacek. Maar even later gaat de Zweed onderuit door een goeie beenveeg van Casse. Het staat 1-1.

06:00 06 uur . Casse staat klaar. Matthias Casse komt zo meteen in actie in de 2e ronde. Bekijk zijn kamp in Livestreams 1 en 4 . . Casse staat klaar Matthias Casse komt zo meteen in actie in de 2e ronde. Bekijk zijn kamp in Livestreams 1 en 4.

05:45 05 uur 45. Nog wachten op Tan. Lianne Tan moet nog even geduld oefenen. Haar partij in de eerste ronde van het badmintontoernooi zou rond 5.40 uur beginnen, maar de wedstrijden voor haar zijn wat uitgelopen. . Nog wachten op Tan Lianne Tan moet nog even geduld oefenen. Haar partij in de eerste ronde van het badmintontoernooi zou rond 5.40 uur beginnen, maar de wedstrijden voor haar zijn wat uitgelopen.



05:25 05 uur 25. Opponente van Van Uytvanck krijgt frisse lucht vanuit een blazer:. Opponente van Van Uytvanck krijgt frisse lucht vanuit een blazer:

05:23 05 uur 23. Van Uytvanck naar catacomben. Het regent opnieuw in Tokio. De match van Alison Van Uytvanck wordt stilgelegd. De Spaanse Muguruza leidt in de eerste set met 3-0. De partij op court 3 zal alvast niet hervat worden voor 6.30 uur. . Van Uytvanck naar catacomben Het regent opnieuw in Tokio. De match van Alison Van Uytvanck wordt stilgelegd. De Spaanse Muguruza leidt in de eerste set met 3-0.



De partij op court 3 zal alvast niet hervat worden voor 6.30 uur.