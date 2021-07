Jolanda Neff pakt goud in het mountainbike, podium kleurt volledig Zwitsers

Het lijkt erop dat onze landgenote uit de race is gestapt. Ze is al op een ronde gereden en komt niet meer voorbij aan de finish.

08 uur 56. Waar zit Githa Michiels? . Het lijkt erop dat onze landgenote uit de race is gestapt. Ze is al op een ronde gereden en komt niet meer voorbij aan de finish. .

08:51

08 uur 51. Wie is Jolanda Neff? . Jolanda Neff draait al enkele jaren mee in het mountainbike. De Zwitserse won sinds 2014 al 12 wereldbekermanches en sleepte 3 keer het eindklassement in de wacht. Ze werd wereldkampioen in 2017. In de winter zakt ze soms af naar onze contreien om een veldrit mee te pikken. Zo won ze in 2019 de GP Sven Nys in Baal. .