Dag 2 in Tokio: Van Snick naar herkansingen, winst en verlies voor de 3x3, wegrit vrouwen live

3x3 Belgian Lions moeten meerdere erkennen in de toppers van Servië: 21-14.

Spaanse topgolfer positief. Net als Bryson DeChambeau moet de Spanjaard Jon Rahm vanwege een positieve coronatest afhaken voor het golftoernooi. Rahm is niet de eerste de beste, want in juni won hij nog de US Open, een van de4 majors. Hij is ook de nummer 1 van de wereld.

Nog maar eens goud voor China. De Chinezen blijven in het begin van deze Spelen het goud binnenrijven, met nu ook eentje in het synchroon duiken vanaf 3 meter. Shi Tingmao en Wang Han hielden onder meer een Canadees en Duits duo van de olympische titel. Voor China is het al de 4e gouden plak.

Van Uytvanck wint. Dan toch eindelijk eens een Belgische zege in tennis op de Spelen. Alison Van Uytvanck wint met 6-3 en 6-2 tegen de Servische Jorovic. De kans is groot dat ze in de volgende ronde tegen topper Kvitova uitkomt.

17e plaats voor Plasschaert in race 2. Zeilster Emma Plasschaert is in haar 2e race op het water van Kamakura niet verder geraakt dan een 17e plaats, weliswaar maar 3 plaatsjes achter topfavoriete Marit Bouwmeester. Aan het einde van de eerste dag (van de 5, plus nog een medaillerace) heeft Plasschaert haar boot op een voorlopig 10e plaats geparkeerd, ruim voor Bouwmeester (18e). De Duitse Weger leidt, voor de Deense Rindom, ook een van de favorieten.

3x3: Belgen maatje te klein. De Belgen gingen lange tijd goed gelijk op met Servië, maar in de slotfase kwam de klasse van de topfavoriet toch bovendrijven: 21-14. Net als gisteren boeken de 3x3 Lions dus een zege en een nederlaag. Met 2 zeges uit 4 duels liggen ze wel nog altijd op koers voor de kwartfinales.

Achab: "Ik kon mijn afstand en mijn ritme niet vinden".

Livestream: turnen met Simone Biles. Op de 2e livestream kun je op dit moment genieten van de 3e subdivisie in de kwalificaties bij de vrouwen. Dat is de groep met ook de Amerikaanse ploeg. De allroundfinale halen, zal wel geen probleem worden voor Simone Biles, maar op hoeveel toestellen haalt ze de individuele finale?

3x3 nu tegen topfavoriet Servië. De Belgische 3x3-ploeg is opnieuw aan zet, deze keer tegen topfavoriet Servië. Kunnen ze na hun mooie start van de dag tegen Rusland opnieuw stunten? Volg het nu op livestream 3.

Herbekijk: Frank Raes en gasten bespreken de nachtelijke actie in Okiru.

Round-up van de nachtelijke actie met Catherine Van Eylen in Studio Tokio.

Osaka laat zich niet kisten. Naomi Osaka (WTA-2) heeft zich in het tennistoernooi vlot geplaatst voor de tweede ronde. Na 1 uur en 29 minuten was de Japanse tennishoop op goud met 6-1 en 6-4 te sterk voor de Chinese Zheng Saisai (WTA-52). In de volgende ronde neemt Osaka het op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-50). Die was zaterdag in twee sets met 6-4 en 6-1 te sterk voor de Colombiaanse María Camila Osorio Serrrano (WTA-79).



In de volgende ronde neemt Osaka het op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-50). Die was zaterdag in twee sets met 6-4 en 6-1 te sterk voor de Colombiaanse María Camila Osorio Serrrano (WTA-79).

Overzicht livestreams. Dit kunt u nu bekijken in onze livestreams: - Livestream 1 : vanaf 8 uur de finale van het duiken op de 3-meter-plank (vrouwen) - Livestream 2 : wegrit in het wielrennen (vrouwen) - Livestream 3 : basketbal 3x3 met China-Letland en Servië-België - Livestream 4 : het programma op Eén



- Livestream 1: vanaf 8 uur de finale van het duiken op de 3-meter-plank (vrouwen)

- Livestream 2: wegrit in het wielrennen (vrouwen)

- Livestream 3: basketbal 3x3 met China-Letland en Servië-België

- Livestream 4: het programma op Eén

Elise Mertens onderuit. In het tennis zit het toernooi er helemaal op voor Elise Mertens. Onze landgenote verliest na de 2e nu ook de 3e set tegen de Russin Aleksandrova met 6-4. Na verlies in het dubbel gisteren met Alison Van Uytvanck is Tokio dus geen meevaller geworden voor Mertens.