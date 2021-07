Dag 2 in Tokio: lees onze liveblog en bekijk al onze livestreams

06:10 06 uur 10. Plasschaert begint als 10e. Zeilster Emma Plasschaert staat na de eerste regatta in de Laser Radial-klasse op de 10e plaats. De Spaanse Cristina Pujol Bajo maakte de beste start en won de eerste regatta in 46'52". Plasschaert moest 44 seconden prijsgeven. De tweede regatta is intussen al van start gegaan. . Plasschaert begint als 10e Zeilster Emma Plasschaert staat na de eerste regatta in de Laser Radial-klasse op de 10e plaats. De Spaanse Cristina Pujol Bajo maakte de beste start en won de eerste regatta in 46'52". Plasschaert moest 44 seconden prijsgeven.



De tweede regatta is intussen al van start gegaan.

06:09 06 uur 09. Mertens verliest set 2. Jekaterina Aleksandrova heeft in een uur en 10 minuten de 2e set gewonnen in haar duel met Elise Mertens: 6-4. Na de 4-6 van Mertens in set 1 komt er een beslissende 3 set aan.

06:04 06 uur 04. Livestreams: het overzicht. Nog even recapituleren. Er staan 4 livestreams open:



Er staan 4 livestreams open:

- livestream 1: judo met Charline Van Snick

- livestream 2: taekwondo met Jaouad Achab

- livestream 3: skateboarden

- livestream 4: wegrit bij de vrouwen

05:50 05 uur 50. Vrouwen koersen op Livestream 4. De dames beginnen om 6 uur aan hun wegrit in het wielrennen. U kunt de koers van start tot finish volgen in een apart artikel en in Livestream 4. Ruben Van Gucht is de commentator met dienst. Hij heeft Lieselot Decroix naast zich.



Ruben Van Gucht is de commentator met dienst. Hij heeft Lieselot Decroix naast zich.

05:43 05 uur 43. Barty moet al opkrassen. Voor Ashleigh Barty heeft Tokio 1 partij geduurd. De nummer 1 van het vrouwentennis verloor in de eerste ronde in 2 sets (6-4, 6-3) van de Spaanse Sara Sorribes Tormo, de nummer 48 van de wereld.



05:39 05 uur 39. Werk voor Mertens. In het tennis moet Elise Mertens werken voor haar zege. Aleksandrova staat 3-2 voor in set 2. Mertens had de eerste set gewonnen.

05:25 05 uur 25. Murray niet in enkel. We zullen in het enkel-tennistoernooi niet kunnen genieten van Andy Murray. De Britse olympische kampioen van Londen 2012 gooit nog voor zijn eerste partij de handdoek met een spierblessure. Vreemd genoeg zal hij wel nog kunnen aantreden in het dubbelspel. "Ik ben erg teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken, maar de medische staf heeft me afgeraden om twee toernooien te spelen. Ik heb de moeilijke beslissing genomen om me terug te trekken uit het enkelspel en me te concentreren op het dubbelspel met Joe Salisbury", zegt de 34-jarige Murray.



"Ik ben erg teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken, maar de medische staf heeft me afgeraden om twee toernooien te spelen. Ik heb de moeilijke beslissing genomen om me terug te trekken uit het enkelspel en me te concentreren op het dubbelspel met Joe Salisbury", zegt de 34-jarige Murray.



05:21 05 uur 21. Van Snick naar 1/8e finales. Judoka Charline Van Snick heeft het prima gedaan in haar eerste kamp. Onze landgenote was een maatje te groot voor Ecaterina Guica. Van Snick, nummer 7 van de wereld, kreeg Guica, 's werelds nummer 28, een eerste keer met een mooie worp tegen de grond, goed voor een waza-ari. Een minuut voor het einde noopte de Belgische de Canadese met een armklem tot de opgave. In de 2e ronde zo meteen wacht de Israëlische Gili Cohen.



Van Snick, nummer 7 van de wereld, kreeg Guica, 's werelds nummer 28, een eerste keer met een mooie worp tegen de grond, goed voor een waza-ari. Een minuut voor het einde noopte de Belgische de Canadese met een armklem tot de opgave.



In de 2e ronde zo meteen wacht de Israëlische Gili Cohen.

05:06 05 uur 06. Mertens pakt set 1. Elise Mertens heeft in het tennistoernooi de eerste set gewonnen tegen Jekaterina Aleksandrova. Onze landgenote zette na 42 minuten een 6-4 op het scorebord.

04:56 04 uur 56. Winst voor Belgische 3x3. Onze basketbalmannen hebben hun tweede overwinning geboekt in het 3x3-toernooi. Ze haalden het met 21-16 tegen Rusland. Straks, om 8.25 uur, speelt België tegen Servië, de nummer 1 van de wereld en tweevoudig wereldkampioen.

04:53 04 uur 53. Wereldrecord voor Australië! De Australische vrouwen hebben de 4x100 meter vrije slag gewonnen. Met 3'29"69 vestigden ze bovendien een wereldrecord, het eerste op deze Spelen. Australië had het vorige record (3'30"05) in 2018 gevestigd. Canada eindigde als 2e in 3'32"78, voor de VS in 3'32"81.



Canada eindigde als 2e in 3'32"78, voor de VS in 3'32"81.

04:46 04 uur 46. Bryson DeChambeau niet naar Tokio. De coronagevallen blijven de Spelen teisteren. Bryson DeChambeau is de volgende in het rijtje die Tokio aan zijn neus ziet voorbijgaan. De Amerikaanse golfer en nummer 6 van de wereld moet thuis blijven en wordt vervangen door Patrick Reed.

04:38 04 uur 38. Exit Cruysberghs. Axel Cruysberghs is er niet in geslaagd de finale te halen in de street-competitie van het skateboarden. Onze landgenoot eindigt met 24.81 als 13e. Om in de finale nog actief te mogen zijn, moest de 26-jarige Cruysberghs bij de beste 8 van de voorronde zijn. Maandag is het de beurt aan Lore Bruggeman. Met haar 19 jaar hoort de studente communicatiewetenschappen al bijna bij de anciens in haar discipline.



Om in de finale nog actief te mogen zijn, moest de 26-jarige Cruysberghs bij de beste 8 van de voorronde zijn.



Maandag is het de beurt aan Lore Bruggeman. Met haar 19 jaar hoort de studente communicatiewetenschappen al bijna bij de anciens in haar discipline.

04:29 04 uur 29. België-Rusland in Livestream 2. De Belgische 3x3-ploeg komt in actie tegen Rusland. De match begint om 4.30 uur. Kunnen de Belgen na hun overwinning en nederlaag van gisteren vandaag aanknopen met winst? Bekijk de match met commentaar van Dennis Xhaët in Livestream 2.



Bekijk de match met commentaar van Dennis Xhaët in Livestream 2.

04:22 04 uur 22. Goud voor Japanse zwemster! Yui Ohashi heeft in eigen land de olympische titel veroverd op de 400 meter wisselslag. De 25-jarige Japanse haalde het in 4'32"08. De VS ging met Emma Weyant en Hali Flickinger met het zilver en brons aan de haal. Titelverdedigster Katinka Hosszu, de wereldrecordhoudster uit Hongarije, legde beslag op de 5e plaats, in 4'35"98.



Titelverdedigster Katinka Hosszu, de wereldrecordhoudster uit Hongarije, legde beslag op de 5e plaats, in 4'35"98.