Dag 2 in Tokio: Kopecky 4e in bizarre wegrit, volg nu turnen met LIVESTREAM

12:17 12 uur 17. Olympische Spelen Amazone Roos rijdt sterke kür maar mag als 4e niet naar finale

12:10 12 uur 10. Livestream 4: zwemmen, met om 12.40 uur Lecluyse. In het zwemtoernooi is dag 2 van de kwalificaties begonnen, vreemd genoeg nadat vanochtend al de (halve) finales zijn gezwommen. Staan op het programma: - 100m rugslag (v) - 200m vrije slag (m) - 100m schoolslag (v) - met Fanny Lecluyse - 100m rugslag (m) - 400m vrije slag (v) - 4x100m vrije slag (m) . Livestream 4: zwemmen, met om 12.40 uur Lecluyse In het zwemtoernooi is dag 2 van de kwalificaties begonnen, vreemd genoeg nadat vanochtend al de (halve) finales zijn gezwommen. Staan op het programma:



- 100m rugslag (v)

- 200m vrije slag (m)

- 100m schoolslag (v) - met Fanny Lecluyse

- 100m rugslag (m)

- 400m vrije slag (v)

- 4x100m vrije slag (m)

11:57 11 uur 57. Livestream 2: dressuur. We gaan voor het eerst op deze Olympische Spelen naar de paardensport, meer bepaald de dressuur. Laurence Roos kwam eerder vandaag al in actie, straks zien we nog Domien Michiels. . Livestream 2: dressuur We gaan voor het eerst op deze Olympische Spelen naar de paardensport, meer bepaald de dressuur. Laurence Roos kwam eerder vandaag al in actie, straks zien we nog Domien Michiels.

11:30 11 uur 30. Van Vleuten: "Ik voelde me heel stom, maar zonder oortjes rijden is heel amateuristisch". Van Vleuten: "Ik voelde me heel stom, maar zonder oortjes rijden is heel amateuristisch"

11:30 11 uur 30. Laurence Roos en Fil Rouge raken niet in finale ondanks sterke kür. Laurence Roos en Fil Rouge raken niet in finale ondanks sterke kür

11:28 11 uur 28. Dressuur: Laurence Roos uitgeschakeld. Na Laurissa Pauluis gisteren heeft ook Laurence Roos de kwalificaties van de dressuur niet overleefd. Met 70.699 punten deed ze het wel voortreffelijk, maar een 4e plaats in haar groep was niet voldoende voor de finale. Straks komt met Domien Michiels nog een 3e Belg in actie. . Dressuur: Laurence Roos uitgeschakeld Na Laurissa Pauluis gisteren heeft ook Laurence Roos de kwalificaties van de dressuur niet overleefd. Met 70.699 punten deed ze het wel voortreffelijk, maar een 4e plaats in haar groep was niet voldoende voor de finale. Straks komt met Domien Michiels nog een 3e Belg in actie.

11:17 11 uur 17. Olympische Spelen Biles met beste score in kwalificaties, straks komen Derwael en co in actie

11:08 11 uur 08. Van Laer: "Slechtste start die ik me kon inbeelden". Van Laer: "Slechtste start die ik me kon inbeelden"

11:08 11 uur 08. Emotionele Kopecky: "Ik maak maar 1 fout: niet reageren op Borghini". Emotionele Kopecky: "Ik maak maar 1 fout: niet reageren op Borghini"

10:45 10 uur 45. Definitief: geen finale voor Wevers. Het dreigt een sombere dag te worden voor Nederland, want we weten nu definitief dat Sanne Wevers haar titel op de balk niet zal verlengen. Op de uitgezuiverde lijst doen er nu al 8 turnsters beter dan haar, onder wie de Amerikansen Sunisa Lee en Simone Biles. Biles zelf heeft inmiddels haar kwalificatie volledig afgewerkt, uiteraard met de beste score, al werd verwacht dat ze een grotere voorsprong op de concurrentie zou hebben. Ze scoort maar 0.600 meer dan haar landgenote Sunisa Lee. . Definitief: geen finale voor Wevers Het dreigt een sombere dag te worden voor Nederland, want we weten nu definitief dat Sanne Wevers haar titel op de balk niet zal verlengen. Op de uitgezuiverde lijst doen er nu al 8 turnsters beter dan haar, onder wie de Amerikansen Sunisa Lee en Simone Biles.

Biles zelf heeft inmiddels haar kwalificatie volledig afgewerkt, uiteraard met de beste score, al werd verwacht dat ze een grotere voorsprong op de concurrentie zou hebben. Ze scoort maar 0.600 meer dan haar landgenote Sunisa Lee.

10:43 10 uur 43.

10:40 10 uur 40. Round-up. Lotte Kopecky heeft aan een medaille mogen snuffelen in de wegrit, maar ze werd uiteindelijk 4e. Charline Van Snick strandde in de herkansingen van het judo. Op dit moment zijn de kwalficaties van het turnen bij de vrouwen ( livestream 2 ) nog altijd aan de gang, maar je kunt het judo ook blijven volgen ( livestream 1) . Wie liever Dani Alves en co aan het werk ziet: op livestream 3 zenden we de voetbalmatch tussen Brazilië en Ivoorkust uit. . Round-up Lotte Kopecky heeft aan een medaille mogen snuffelen in de wegrit, maar ze werd uiteindelijk 4e. Charline Van Snick strandde in de herkansingen van het judo. Op dit moment zijn de kwalficaties van het turnen bij de vrouwen (livestream 2) nog altijd aan de gang, maar je kunt het judo ook blijven volgen (livestream 1). Wie liever Dani Alves en co aan het werk ziet: op livestream 3 zenden we de voetbalmatch tussen Brazilië en Ivoorkust uit.

10:36 10 uur 36. Dolblije Van Vleuten denkt te winnen, tot ze beseft dat ze tweede is…. Dolblije Van Vleuten denkt te winnen, tot ze beseft dat ze tweede is…

10:34 10 uur 34. Olympische Spelen Geen nieuwe medaille voor Van Snick na ippon in golden score

10:34 10 uur 34. Olympische Spelen Zure ontknoping voor Nederland: Van Vleuten juicht en hoort dan pas dat ze 2e is

10:29 10 uur 29. Kiesenhofer verrast met goud op de wegrit bij de vrouwen, Kopecky wordt vierde. Kiesenhofer verrast met goud op de wegrit bij de vrouwen, Kopecky wordt vierde

10:29 10 uur 29. Heb je dit gezien, Nina? Sunisa Lee pakt uit met geweldige oefening (15.200) aan de brug. Heb je dit gezien, Nina? Sunisa Lee pakt uit met geweldige oefening (15.200) aan de brug