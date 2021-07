Dag 2 in Tokio: Kopecky 4e in bizarre wegrit, Van Snick sneuvelt in herkansingen

10:45 10 uur 45. Definitief: geen finale voor Wevers. Het dreigt een sombere dag te worden voor Nederland, want we weten nu definitief dat Sanne Wevers haar titel op de balk niet zal verlengen. Op de uitgezuiverde lijst doen er nu al 8 turnsters beter dan haar, onder wie de Amerikansen Sunisa Lee en Simone Biles. Biles zelf heeft inmiddels haar kwalificatie volledig afgewerkt, uiteraard met de beste score, al werd verwacht dat ze een grotere voorsprong op de concurrentie zou hebben. Ze scoort maar 0.600 meer dan haar landgenote Sunisa Lee. . Definitief: geen finale voor Wevers Het dreigt een sombere dag te worden voor Nederland, want we weten nu definitief dat Sanne Wevers haar titel op de balk niet zal verlengen. Op de uitgezuiverde lijst doen er nu al 8 turnsters beter dan haar, onder wie de Amerikansen Sunisa Lee en Simone Biles.

Biles zelf heeft inmiddels haar kwalificatie volledig afgewerkt, uiteraard met de beste score, al werd verwacht dat ze een grotere voorsprong op de concurrentie zou hebben. Ze scoort maar 0.600 meer dan haar landgenote Sunisa Lee.

10:43 10 uur 43.

10:40 10 uur 40. Round-up. Lotte Kopecky heeft aan een medaille mogen snuffelen in de wegrit, maar ze werd uiteindelijk 4e. Charline Van Snick strandde in de herkansingen van het judo. Op dit moment zijn de kwalficaties van het turnen bij de vrouwen ( livestream 2 ) nog altijd aan de gang, maar je kunt het judo ook blijven volgen ( livestream 1) . Wie liever Dani Alves en co aan het werk ziet: op livestream 3 zenden we de voetbalmatch tussen Brazilië en Ivoorkust uit. . Round-up Lotte Kopecky heeft aan een medaille mogen snuffelen in de wegrit, maar ze werd uiteindelijk 4e. Charline Van Snick strandde in de herkansingen van het judo. Op dit moment zijn de kwalficaties van het turnen bij de vrouwen (livestream 2) nog altijd aan de gang, maar je kunt het judo ook blijven volgen (livestream 1). Wie liever Dani Alves en co aan het werk ziet: op livestream 3 zenden we de voetbalmatch tussen Brazilië en Ivoorkust uit.

10:36 10 uur 36. Dolblije Van Vleuten denkt te winnen, tot ze beseft dat ze tweede is…. Dolblije Van Vleuten denkt te winnen, tot ze beseft dat ze tweede is…

10:34 10 uur 34. Olympische Spelen Geen nieuwe medaille voor Van Snick na ippon in golden score

10:34 10 uur 34. Olympische Spelen Zure ontknoping voor Nederland: Van Vleuten dacht even dat zij olympisch wegkampioen was

10:29 10 uur 29. Kiesenhofer verrast met goud op de wegrit bij de vrouwen, Kopecky wordt vierde. Kiesenhofer verrast met goud op de wegrit bij de vrouwen, Kopecky wordt vierde

10:29 10 uur 29. Heb je dit gezien, Nina? Sunisa Lee pakt uit met geweldige oefening (15.200) aan de brug. Heb je dit gezien, Nina? Sunisa Lee pakt uit met geweldige oefening (15.200) aan de brug

10:19 10 uur 19. Geen kamp om de medailles voor Van Snick. Charline Van Snick heeft het niet gered in de herkansingen. Haar Britse tegenstander Chelsie Giles liep in de reguliere tijd wel een bestraffing op, maar we kregen toch verleningen, waarin Van Snick door de lucht vloog: ippon en einde verhaal. Van Snick sluit haar Spelen af als 7e. . Geen kamp om de medailles voor Van Snick Charline Van Snick heeft het niet gered in de herkansingen. Haar Britse tegenstander Chelsie Giles liep in de reguliere tijd wel een bestraffing op, maar we kregen toch verleningen, waarin Van Snick door de lucht vloog: ippon en einde verhaal. Van Snick sluit haar Spelen af als 7e.

09:58 09 uur 58. Livestream 1: judo. In het judo snijden we de eindfase aan in de klasse tot 52 (v) en 66 kilogram (m), met straks ook de kamp van Charline Van Snick in de herkansingen. Kan ze nog meedoen om een medaille? Volg het nu op Livestream 1 . . Livestream 1: judo In het judo snijden we de eindfase aan in de klasse tot 52 (v) en 66 kilogram (m), met straks ook de kamp van Charline Van Snick in de herkansingen. Kan ze nog meedoen om een medaille? Volg het nu op Livestream 1.

09:56 09 uur 56. Van Laer 33e in 1e race. Ook Wannes Van Laer is aan zijn zeiltoernooi begonnen, zij het niet al te geweldig. Hij wordt in de eerste race 33e op 35 deelnemers. De Fransman Bernaz was de snelste van het lot. Voor Van Laer zijn het zijn 3e Spelen op een rij. . Van Laer 33e in 1e race Ook Wannes Van Laer is aan zijn zeiltoernooi begonnen, zij het niet al te geweldig. Hij wordt in de eerste race 33e op 35 deelnemers. De Fransman Bernaz was de snelste van het lot. Voor Van Laer zijn het zijn 3e Spelen op een rij.

09:52 09 uur 52. Achab officieel uitgeschakeld. Omdat Bernardo Pie, de Dominicaan die Jaouad Achab uitschakelde in de eerste ronde, op zijn beurt zelf is uitgeschakeld, mag onze landgenoot niet herkansen in het taekwondo. Geen medaille dus voor Achab. . Achab officieel uitgeschakeld Omdat Bernardo Pie, de Dominicaan die Jaouad Achab uitschakelde in de eerste ronde, op zijn beurt zelf is uitgeschakeld, mag onze landgenoot niet herkansen in het taekwondo. Geen medaille dus voor Achab.

09:39 09 uur 39. Geen nieuwe olympische titel voor Sanne Wevers. Hoe zit het in de kwalificaties voor het turnen? Niet goed als je Sanne Wevers heet. De olympische kampioenen op de balk van Rio staat pas op dit moment pas de 10e plaats en enkel de top 8 plaatst zich voor de finale. Omdat er per land maar maximaal 2 turnsters aan de finale mogen deelnemen, staat Wevers virtueel wel 7e, maar onder meer Amerika (met Biles) moet nog aantreden op dat toestel en later zijn er nog 2 subdivisies (met onder meer België). De kans dat Biles op elk onderdeel ook de individuele finale haalt, lijkt ook vrij klein, want op de brug (het favoriete onderdeel van Nina Derwael) staat ze maar 8e (6e op de uitgekuiste lijst). Op de vloer, misschien wel haar beste onderdeel, moet ze ook de Italiaanse Ferrari laten voorgaan, maar op de sprong staat ze momenteel wel aan de leiding. . Geen nieuwe olympische titel voor Sanne Wevers Hoe zit het in de kwalificaties voor het turnen? Niet goed als je Sanne Wevers heet. De olympische kampioenen op de balk van Rio staat pas op dit moment pas de 10e plaats en enkel de top 8 plaatst zich voor de finale. Omdat er per land maar maximaal 2 turnsters aan de finale mogen deelnemen, staat Wevers virtueel wel 7e, maar onder meer Amerika (met Biles) moet nog aantreden op dat toestel en later zijn er nog 2 subdivisies (met onder meer België).



De kans dat Biles op elk onderdeel ook de individuele finale haalt, lijkt ook vrij klein, want op de brug (het favoriete onderdeel van Nina Derwael) staat ze maar 8e (6e op de uitgekuiste lijst). Op de vloer, misschien wel haar beste onderdeel, moet ze ook de Italiaanse Ferrari laten voorgaan, maar op de sprong staat ze momenteel wel aan de leiding.

09:37 09 uur 37. Plasschaert: "Het was een hele tricky dag". Plasschaert: "Het was een hele tricky dag"

09:22 09 uur 22. Olympische Spelen Plasschaert net in top 10 na eerste dag op het olympische water

09:22 09 uur 22. Olympische Spelen Meer succes in het enkelspel: Alison Van Uytvanck vlot naar 2e ronde

09:20 09 uur 20. 3x3 Belgian Lions moeten meerdere erkennen in de toppers van Servië: 21-14. 3x3 Belgian Lions moeten meerdere erkennen in de toppers van Servië: 21-14