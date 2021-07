Dag 0 in Tokio: Geschke en Geens haken af met corona, 1e Belg kwam in actie

16:58 16 uur 58. Einde dag 0. De olympische vlam brandt, maar wij doven hier het vuur voor deze olympische dag. Morgen wordt al meteen een belangrijke dag voor de Belgen, met de wegrit bij de mannen, de Red Lions tegen Nederland, Jorre Verstraeten in het judo, de start van de 3x3-ploeg, Nina Sterckx in het gewichtheffen, Jessie Kaps in het schieten, Brys/Van Zandweghe in het roeien en ook de kwalificaties van de dressuurploeg. . Einde dag 0 De olympische vlam brandt, maar wij doven hier het vuur voor deze olympische dag. Morgen wordt al meteen een belangrijke dag voor de Belgen, met de wegrit bij de mannen, de Red Lions tegen Nederland, Jorre Verstraeten in het judo, de start van de 3x3-ploeg, Nina Sterckx in het gewichtheffen, Jessie Kaps in het schieten, Brys/Van Zandweghe in het roeien en ook de kwalificaties van de dressuurploeg.

16:56 16 uur 56. Geen Geschke op de wegrit. De Spaanse renners zijn eraan ontsnapt, maar Simon Geschke kunnen we wel van onze startlijst voor morgen schrappen. De Duitser heeft een dag voor de start van de wegrit positief getest en zal dus niet mogen deelnemen. . Geen Geschke op de wegrit De Spaanse renners zijn eraan ontsnapt, maar Simon Geschke kunnen we wel van onze startlijst voor morgen schrappen. De Duitser heeft een dag voor de start van de wegrit positief getest en zal dus niet mogen deelnemen.

16:01 16 uur 01. Ook geen Spelen voor surfer Morais. Het blijft afzeggingen vanwege corona regenen. Federico Morais zal niet kunnen deelnemen aan de surfcompetitie, die zondag al begint. "Dit is wellicht het treurigste filmpje dat ik ooit moest posten", schrijft de Portugees op zijn Instagram-pagina. . Ook geen Spelen voor surfer Morais Het blijft afzeggingen vanwege corona regenen. Federico Morais zal niet kunnen deelnemen aan de surfcompetitie, die zondag al begint. "Dit is wellicht het treurigste filmpje dat ik ooit moest posten", schrijft de Portugees op zijn Instagram-pagina.

16:00 16 uur . Spaans coronacrisisje afgewend. De hertesten van de Spaanse wielerploeg, na een positieve test bij een masseur, hebben allemaal een negatief resultaat opgeleverd. Valverde en co mogen dus toch gewoon van start gaan. . Spaans coronacrisisje afgewend De hertesten van de Spaanse wielerploeg, na een positieve test bij een masseur, hebben allemaal een negatief resultaat opgeleverd. Valverde en co mogen dus toch gewoon van start gaan.

15:41 15 uur 41. Corona bij Spaanse wielerploeg. Ook de Spaanse wielrenners worden geconfronteerd met het coronavirus. Een masseur van het team heeft positief getest, waardoor alle renners en stafleden in allerijl een nieuwe test moeten ondergaan. Staat de deelname van Alejandro Valverde en co op de helling? . Corona bij Spaanse wielerploeg Ook de Spaanse wielrenners worden geconfronteerd met het coronavirus. Een masseur van het team heeft positief getest, waardoor alle renners en stafleden in allerijl een nieuwe test moeten ondergaan. Staat de deelname van Alejandro Valverde en co op de helling?

14:34 14 uur 34. Minstens 100 Amerikaanse sporters zonder vaccin. Slechts 83% van de Amerikaanse sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio is gevaccineerd. Dat heeft Jonathan Finnoff, de medische directeur van de Amerikaanse ploeg, bekendgemaakt op basis van de medische gegevens die de sporters invulden naar aanleiding van hun deelname aan de Spelen. "83% is een hoog cijfer, we zijn daar tevreden mee", zegt Finnoff. . Minstens 100 Amerikaanse sporters zonder vaccin Slechts 83% van de Amerikaanse sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio is gevaccineerd. Dat heeft Jonathan Finnoff, de medische directeur van de Amerikaanse ploeg, bekendgemaakt op basis van de medische gegevens die de sporters invulden naar aanleiding van hun deelname aan de Spelen. "83% is een hoog cijfer, we zijn daar tevreden mee", zegt Finnoff.

13:50 13 uur 50. Japanners omsingelen het olympisch stadion. Duizenden Japanners hebben zich verzameld rond het olympisch stadion in Tokio, waar momenteel de openingsceremonie plaatsvindt. Sommigen proberen een glimp op te vangen van die ceremonie (in een leeg stadion), anderen zijn dan weer gekomen om te proteresteren. De protesten zouden hoorbaar zijn in het stadion, al worden ze overstemd door de muziek. . Japanners omsingelen het olympisch stadion Duizenden Japanners hebben zich verzameld rond het olympisch stadion in Tokio, waar momenteel de openingsceremonie plaatsvindt. Sommigen proberen een glimp op te vangen van die ceremonie (in een leeg stadion), anderen zijn dan weer gekomen om te proteresteren. De protesten zouden hoorbaar zijn in het stadion, al worden ze overstemd door de muziek.

13:31 13 uur 31. Tekort aan coronatesten. Volgens de Japanse zender NHK is er een tekort aan coronatesten voor de olympische atleten. Normaal gezien zouden de sporters in Tokio dagelijks getest moeten worden, maar omdat er te weinig kits zijn, valt dat wat in het water. Volgens de organisatie zijn er al een hoop nieuwe tests gearriveerd, die nu in ijltempo verdeeld worden. . Tekort aan coronatesten Volgens de Japanse zender NHK is er een tekort aan coronatesten voor de olympische atleten. Normaal gezien zouden de sporters in Tokio dagelijks getest moeten worden, maar omdat er te weinig kits zijn, valt dat wat in het water. Volgens de organisatie zijn er al een hoop nieuwe tests gearriveerd, die nu in ijltempo verdeeld worden.

13:14 13 uur 14. Belgische dressuurpaarden doorstaan inspectie. De paarden van de 3 Belgen die tijdens de Olympische Spelen in actie komen tijdens de dressuur zijn door de keuring geraakt. Flambau (van Larissa Paulus), Fil Rouge (van Laurence Roos) en Intermezzo van het Meerdaalhof (van Domien Michiels) kunnen komend weekend dus zonder problemen aantreden. Van de 72 paarden zijn er 2 die nog eens extra gecontroleerd moeten worden. . Belgische dressuurpaarden doorstaan inspectie De paarden van de 3 Belgen die tijdens de Olympische Spelen in actie komen tijdens de dressuur zijn door de keuring geraakt. Flambau (van Larissa Paulus), Fil Rouge (van Laurence Roos) en Intermezzo van het Meerdaalhof (van Domien Michiels) kunnen komend weekend dus zonder problemen aantreden. Van de 72 paarden zijn er 2 die nog eens extra gecontroleerd moeten worden.