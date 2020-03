Tokio 2020 of 2021? Japan wil uitstel van Olympische Spelen aanvaarden

12:14 12 uur 14. Ook het olympisch comité van Japan lijkt te plooien. "We kunnen niet anders meer dan een uitstel te overwegen", zegt voorzitter Yasuhiro Yamashita. . Ook het olympisch comité van Japan lijkt te plooien. "We kunnen niet anders meer dan een uitstel te overwegen", zegt voorzitter Yasuhiro Yamashita.

10:39 10 uur 39. Het IOC zou beter snel een beslissing nemen om de druk van de schouders van de atleten te halen. Het draait allemaal om eerlijkheid in de voorbereiding. Sommige sporters hebben nu nog de mogelijkheid om buiten te trainen, anderen dan weer niet. Op vele plaatsen vinden er dan weer geen dopingcontroles meer plaats. Maximilian Schachmann, Duits wielrenner. Het IOC zou beter snel een beslissing nemen om de druk van de schouders van de atleten te halen. Het draait allemaal om eerlijkheid in de voorbereiding. Sommige sporters hebben nu nog de mogelijkheid om buiten te trainen, anderen dan weer niet. Op vele plaatsen vinden er dan weer geen dopingcontroles meer plaats. Maximilian Schachmann, Duits wielrenner

10:36 10 uur 36. "Eventueel uitstel zal veel geld kosten". Het hoofd van de organisatie in Japan zegt dat de Olympische Spelen in ieder geval niet zullen worden afgelast. Uitstel is volgens Yoshiro Mori inmiddels een van de scenario's die de komende vier weken worden bestudeerd. "We zullen alle opties nauwkeurig moeten bekijken omdat er veel geld mee gemoeid is. Onze grootste zorg zijn de extra kosten die uitstel met zich meebrengt", zei Mori. "Eventueel uitstel zal veel geld kosten" Het hoofd van de organisatie in Japan zegt dat de Olympische Spelen in ieder geval niet zullen worden afgelast. Uitstel is volgens Yoshiro Mori inmiddels een van de scenario's die de komende vier weken worden bestudeerd. "We zullen alle opties nauwkeurig moeten bekijken omdat er veel geld mee gemoeid is. Onze grootste zorg zijn de extra kosten die uitstel met zich meebrengt", zei Mori.

10:33 10 uur 33. Ook Polen ziet Olympische Zomerspelen in 2020 niet zitten. Na Canada, Australië en Ierland maakt ook Polen duidelijk dat de Olympische Spelen uitstellen de enige optie is. "Door de uitbraak van het Covid-19-virus hebben de Poolse atleten heel beperkte trainingsopties", klinkt het. "De olympische kwalificaties werden uitgesteld en er is veel onzekerheid.". Ook Polen ziet Olympische Zomerspelen in 2020 niet zitten Na Canada, Australië en Ierland maakt ook Polen duidelijk dat de Olympische Spelen uitstellen de enige optie is. "Door de uitbraak van het Covid-19-virus hebben de Poolse atleten heel beperkte trainingsopties", klinkt het. "De olympische kwalificaties werden uitgesteld en er is veel onzekerheid."

10:31 10 uur 31. Japan wil uitstel Olympische Spelen aanvaarden. Als het IOC beslist om de Spelen op te schuiven, is Japan bereid om dat te aanvaarden. "Maar de Spelen te lang uitstellen zou een last zijn voor de atleten die zich voorbereiden op Tokio 2020", zegt het Japanse olympische comité. . Japan wil uitstel Olympische Spelen aanvaarden Als het IOC beslist om de Spelen op te schuiven, is Japan bereid om dat te aanvaarden. "Maar de Spelen te lang uitstellen zou een last zijn voor de atleten die zich voorbereiden op Tokio 2020", zegt het Japanse olympische comité.

10:29 Een bevraging bij de atleten maakt duidelijk dat uitstel de meest verkozen optie is. Zeker omdat ze zich niet in optimale omstandigheden hebben kunnen voorbereiden. 10 uur 29. Een bevraging bij de atleten maakt duidelijk dat uitstel de meest verkozen optie is. Zeker omdat ze zich niet in optimale omstandigheden hebben kunnen voorbereiden.

10:28 10 uur 28. Ierland vraagt uitstel van de Spelen. De olympische federatie van Ierland ijvert ervoor om de Olympische Spelen uit te stellen. "We zijn blij dat het IOC de veiligheid van de atleten op de eerste plaats zet en ze de optie bekijken om de Spelen uit te stellen", zegt CEO Peter Sherrard. "Ik denk dat de meeste mensen naar volgend jaar kijken.". Ierland vraagt uitstel van de Spelen De olympische federatie van Ierland ijvert ervoor om de Olympische Spelen uit te stellen. "We zijn blij dat het IOC de veiligheid van de atleten op de eerste plaats zet en ze de optie bekijken om de Spelen uit te stellen", zegt CEO Peter Sherrard. "Ik denk dat de meeste mensen naar volgend jaar kijken."

10:25 10 uur 25. China wil Canadees voorbeeld niet volgen. Volgens een Chinese official zal het Chinees Olympisch Comité gewoon de richtlijnen van het IOC volgen. Het zal dus niet zoals Canada weigeren om atleten naar Tokio te sturen deze zomer. "Het IOC staat voor een heel moeilijk vraagstuk, dat hoe dan ook problemen zal opleveren. We moeten ook aan de atleten denken. De meesten bereiden zich al vier jaar voor op dit toernooi en als we de Spelen een jaar of twee jaar uitstellen, zijn de meesten hun kans kwijt.". China wil Canadees voorbeeld niet volgen Volgens een Chinese official zal het Chinees Olympisch Comité gewoon de richtlijnen van het IOC volgen. Het zal dus niet zoals Canada weigeren om atleten naar Tokio te sturen deze zomer. "Het IOC staat voor een heel moeilijk vraagstuk, dat hoe dan ook problemen zal opleveren. We moeten ook aan de atleten denken. De meesten bereiden zich al vier jaar voor op dit toernooi en als we de Spelen een jaar of twee jaar uitstellen, zijn de meesten hun kans kwijt."

10:22 10 uur 22. WK atletiek wil verschuiven voor Spelen. De internationale atletiekfederatie World Athletics is bereid om het WK atletiek van 2021 in het Amerikaanse Eugene (Orgeon) te verschuiven "als dat door omstandigheden nodig zou zijn". Zo komt er ruimte vrij op de sportkalender om de Olympische Spelen uit te stellen. WK atletiek wil verschuiven voor Spelen De internationale atletiekfederatie World Athletics is bereid om het WK atletiek van 2021 in het Amerikaanse Eugene (Orgeon) te verschuiven "als dat door omstandigheden nodig zou zijn". Zo komt er ruimte vrij op de sportkalender om de Olympische Spelen uit te stellen.