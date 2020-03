Tokio 2020 of 2021? Gaastra: "Maar 1 keuze", ook Duitsers, Britten en Noren willen niet naar Tokio

19:21 19 uur 21. International Paralympic Comité steunt IOC. Gisteren kondigde het IOC aan dat het zichzelf nog 4 weken tijd geeft om te beslissen over de Spelen te behouden op hun huidige data (24 juli-9 augustus). Het Internationaal Paralympisch Comité, dat van 25 augustus tot 6 september de Paralympics organiseert in datzelfde Tokio, schaart zich achter die timing. "Een mensenleven is veel belangrijker dan eender wat", klinkt het ook. Maar het IPC behoudt dus ook zijn vertrouwen in het IOC. International Paralympic Comité steunt IOC Gisteren kondigde het IOC aan dat het zichzelf nog 4 weken tijd geeft om te beslissen over de Spelen te behouden op hun huidige data (24 juli-9 augustus). Het Internationaal Paralympisch Comité, dat van 25 augustus tot 6 september de Paralympics organiseert in datzelfde Tokio, schaart zich achter die timing. "Een mensenleven is veel belangrijker dan eender wat", klinkt het ook. Maar het IPC behoudt dus ook zijn vertrouwen in het IOC.

19:13 19 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:56 18 uur 56. Ook Zwitserland vraagt om uitstel. De lijst met landen die willen dat de Spelen uitgesteld worden, breidt met het uur uit. Nu vraagt het Zwitsers Olympische Comité om de Spelen deze zomer niet te laten plaatsvinden. "De atleten vertoeven in heel moeilijke trainingsomstandigheden. En bovendien zijn er al landen die hun deelname geannuleerd hebben. Daarom vragen wij ook om de Spelen uit te stellen." . Ook Zwitserland vraagt om uitstel De lijst met landen die willen dat de Spelen uitgesteld worden, breidt met het uur uit. Nu vraagt het Zwitsers Olympische Comité om de Spelen deze zomer niet te laten plaatsvinden. "De atleten vertoeven in heel moeilijke trainingsomstandigheden. En bovendien zijn er al landen die hun deelname geannuleerd hebben. Daarom vragen wij ook om de Spelen uit te stellen."

18:04 18 uur 04. WHO: "IOC zal heel snel beslissing nemen over Spelen". De coronapandemie "is aan het versnellen", stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu er wereldwijd meer dan 300.000 gevallen officieel genoteerd zijn en in bijna elk land. Dokter Mike Ryan, directeur voor noodprogramma's van het WHO, zei dat hij geloofde dat er "heel snel" een beslissing zal genomen worden over de toekomst van de Spelen. "We hebben er alle vertrouwen in dat de Japanse regering en het IOC niet zouden doorgaan met de Spelen als dat gevaarlijk zou zijn voor de atleten of de toeschouwers.". WHO: "IOC zal heel snel beslissing nemen over Spelen" De coronapandemie "is aan het versnellen", stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu er wereldwijd meer dan 300.000 gevallen officieel genoteerd zijn en in bijna elk land. Dokter Mike Ryan, directeur voor noodprogramma's van het WHO, zei dat hij geloofde dat er "heel snel" een beslissing zal genomen worden over de toekomst van de Spelen. "We hebben er alle vertrouwen in dat de Japanse regering en het IOC niet zouden doorgaan met de Spelen als dat gevaarlijk zou zijn voor de atleten of de toeschouwers."

17:22 17 uur 22. Portugal en Oostenrijk hopen ook op uitstel. Ook José Manuel Constantino, de voorzitter van de Portugese olympische beweging, hoopt dat het IOC en de Japanse autoriteiten de Spelen zullen uitstellen. Ook de Oostenrijkse regering volgt die redenering. Portugal en Oostenrijk hopen ook op uitstel Ook José Manuel Constantino, de voorzitter van de Portugese olympische beweging, hoopt dat het IOC en de Japanse autoriteiten de Spelen zullen uitstellen. Ook de Oostenrijkse regering volgt die redenering.

17:10 17 uur 10. Ook Duitsland wil Spelen in 2021. Het Duits Olympisch Comité (DOSB) had een duidelijker standpunt verwacht van het IOC. Het DOSB vraagt de Spelen met een jaar uit te stellen. "De atleten kunnen door de coronacrisis nauwelijks trainen en zijn in het ongewisse over de olympische kwalificatieprocedures. Het zou een enorm waardevol signaal geweest zijn de geplande termijn op basis van de huidige situatie in de wereld op te geven", aldus voorzitter Alfons Hörmann. Aangezien volgens verschillende experten ook de herfst geen zeker alternatief biedt vanwege de pandemie, "verkiezen we de Spelen minstens uit te stellen tot volgend jaar", stelt Hörmann. Ook Duitsland wil Spelen in 2021 Het Duits Olympisch Comité (DOSB) had een duidelijker standpunt verwacht van het IOC. Het DOSB vraagt de Spelen met een jaar uit te stellen. "De atleten kunnen door de coronacrisis nauwelijks trainen en zijn in het ongewisse over de olympische kwalificatieprocedures. Het zou een enorm waardevol signaal geweest zijn de geplande termijn op basis van de huidige situatie in de wereld op te geven", aldus voorzitter Alfons Hörmann. Aangezien volgens verschillende experten ook de herfst geen zeker alternatief biedt vanwege de pandemie, "verkiezen we de Spelen minstens uit te stellen tot volgend jaar", stelt Hörmann.

17:08 17 uur 08. De beslissing van het Canadees Olympisch Comité om niet naar Tokio te gaan deze zomer is absoluut de juiste. Iedereen zou dat voorbeeld moeten volgen. Canadese premier Justin Trudeau. De beslissing van het Canadees Olympisch Comité om niet naar Tokio te gaan deze zomer is absoluut de juiste. Iedereen zou dat voorbeeld moeten volgen. Canadese premier Justin Trudeau

17:01 17 uur 01. Ook Groot-Brittannië en Noorwegen zien Spelen niet zitten. Na Australië en Canada staan ook Groot-Brittannië en Noorwegen op het punt zich terug te trekken voor de Olympische Spelen van Tokio, als die volgens plan in de komende zomer worden gehouden. "Als het virus zich zo ontwikkelt als onze regering het verwacht, is het uitgesloten dat we afreizen", verklaarde Hugh Robertson, voorzitter van het Brits Olympisch Comité. "Ik zie geen enkele mogelijkheid om onze atleten dan goed voorbereid aan de start te krijgen. Ik verwacht daarom dat we ons snel bij Australië en Canada zullen aansluiten. De trainingsaccommodaties zijn dicht en zullen dat voorlopig ook wel blijven. Bovendien is het wellicht niet fatsoenlijk om in een tijd als deze met Olympische Spelen bezig te zijn.". Ook Groot-Brittannië en Noorwegen zien Spelen niet zitten Na Australië en Canada staan ook Groot-Brittannië en Noorwegen op het punt zich terug te trekken voor de Olympische Spelen van Tokio, als die volgens plan in de komende zomer worden gehouden. "Als het virus zich zo ontwikkelt als onze regering het verwacht, is het uitgesloten dat we afreizen", verklaarde Hugh Robertson, voorzitter van het Brits Olympisch Comité. "Ik zie geen enkele mogelijkheid om onze atleten dan goed voorbereid aan de start te krijgen. Ik verwacht daarom dat we ons snel bij Australië en Canada zullen aansluiten. De trainingsaccommodaties zijn dicht en zullen dat voorlopig ook wel blijven. Bovendien is het wellicht niet fatsoenlijk om in een tijd als deze met Olympische Spelen bezig te zijn."