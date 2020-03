Tokio 2020 of 2021? Britten en Noren willen ook niet gaan, Japan wil uitstel aanvaarden

17:08 17 uur 08. De beslissing van het Canadees Olympisch Comité om niet naar Tokio te gaan deze zomer is absoluut de juiste. Iedereen zou dat voorbeeld moeten volgen. Canadese premier Justin Trudeau. De beslissing van het Canadees Olympisch Comité om niet naar Tokio te gaan deze zomer is absoluut de juiste. Iedereen zou dat voorbeeld moeten volgen. Canadese premier Justin Trudeau

17:01 17 uur 01. Ook Groot-Brittannië en Noorwegen zien Spelen niet zitten. Na Australië en Canada staan ook Groot-Brittannië en Noorwegen op het punt zich terug te trekken voor de Olympische Spelen van Tokio, als die volgens plan in de komende zomer worden gehouden. "Als het virus zich zo ontwikkelt als onze regering het verwacht, is het uitgeloten dat we afreizen", verklaarde Hugh Robertson, voorzitter van het Brits Olympisch Comité. "Ik zie geen enkele mogelijkheid om onze atleten dan goed voorbereid aan de start te krijgen. Ik verwacht daarom dat we ons snel bij Australië en Canada zullen aansluiten. De trainingsaccommodaties zijn dicht en zullen dat voorlopig ook wel blijven. Bovendien is het wellicht niet fatsoenlijk om in een tijd als deze met Olympische Spelen bezig te zijn."

17:00 17 uur . En wat zegt Noors Olympisch Comité? "Noorwegen zou geen sporters naar Tokio moeten afvaardigen als de huidige data (24 juli-9 augustus) gehandhaafd blijven", klinkt het bij Berit Kjoll, voorzitster van het Noors Olympisch Comité. "Mijn duidelijke advies aan mijn bestuur zal zijn dat we dan geen sporters naar de Zomerspelen of de Paralympics dienen te sturen." Pas als het coronavirus wereldwijd volledig onder controle is, wil de Noorse preses de topsporters uit haar land afvaardigen. Ook Spanje, Brazilië, Oostenrijk, Polen, Servië en Kroatië hebben bij het IOC al aangedrongen op uitstel van de Spelen. Het BOIC heeft er wel nog vertrouwen in. "Het is nog te vroeg om nu al te oordelen."

16:48 16 uur 48. Olympische Spelen Eventueel uitstel van Olympische Spelen kost Japan 5 miljard euro

15:38 15 uur 38. Belgische basketbalpreses is voor uitstel Tokio 2020. De top van Basket Belgium zit later vandaag samen over de kwestie, maar voorzitter Jean-Pierre Delchef van de Belgische basketbalbond liet al in zijn kaarten kijken. De Belgian Cats zouden hun OS-debuut maken. "Mijn persoonlijke mening is dat de gezondheid primeert en dat een uitstel in de huidige context dus aangewezen is. De speelsters wachten op een antwoord en wij zijn het aan hen verplicht zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen. Onze voorbereiding begint in mei, maar je moet ook met de periode daarvoor rekening houden. Er vinden momenteel geen competitiewedstrijden plaats en iedereen weet dat in basket teamwork primordiaal is. Dat is nu allemaal niet mogelijk en zorgt voor een situatie die verre van ideaal is."

15:37 15 uur 37. Over Ann Wauters. Basketbalvoorzitter Delpech over de 39-jarige Ann Wauters, die in Tokio wou stoppen: "Het hangt natuurlijk allemaal af van de duurtijd van het uitstel. Ik ben geen kenner van virussen, maar heb gehoord dat een verschuiving naar de herfst wat voorbarig zou zijn. Maar een uitstel naar volgend jaar of 2022 zou voor Ann meteen nog heel lang zijn. Dan moet ze misschien een einde maken aan haar loopbaan dat ze niet verdient."

15:35 15 uur 35. Zwitserland: "Alleen Spelen als corona mondiaal onder controle is". Voor het Zwitsers Olympisch Comité kan er pas sprake zijn van Olympische Spelen wanneer de wereldwijde coronacrisis onder controle is. Die voorwaarde heeft Swiss Olympic ook per brief overgemaakt aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC). "Bij Swiss Olympic staan gezondheid en welzijn op de eerste plaats." Daarnaast benadrukken de Zwitsers dat het voor sporters en coaches onder de huidige omstandigheden erg moeilijk is om te trainen.

15:29 15 uur 29. Groot-Brittannië: "Snel duidelijkheid, a.u.b.". Groot-Brittannië wil dat het IOC spoedig een beslissing neemt over de Spelen, aldus de woordvoerder van premier Boris Johnson. "Een definitieve beslissing zou duidelijkheid brengen voor alle betrokkenen. In de huidige omstandigheden beleven atleten flink wat onzekerheid. Hun gezondheid en veiligheid, net als die van de supporters en medewerkers van de Spelen, moet absoluut vooropstaan."

15:23 15 uur 23. Trump: "VS zal beslissing van Japanse premier volgen". Nadat Canada en Australië de Zomerspelen deze zomer niet meer zagen zitten, stuurde VS-president Donald Trump een tweet de wereld in waarin hij het lot van de VS verbindt aan dat van de Japanse premier Shinzo Abe: "De VS zal zich laten leiden door de beslissing van eerste minister Abe, een goede vriend van de Verenigde Staten en een man die fantastisch werk leverde voor de Olympische Spelen. Hij zal de juiste beslissing maken!"