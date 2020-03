Tokio 2020 in 2021! "Spelen ofwel even groot, ofwel kleiner"

OFFICIEEL: Tokio organiseert de Spelen niet in 2020, wel ten laatste in de zomer van 2021

De fakkeltocht door Japan,die donderdag had moeten starten, wordt geannuleerd. Ik zal de wensen van de aangeduide fakkellopers respecteren als we de fakkelloop hernemen.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vanmiddag bevestigd dat de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio uitgesteld zijn. Ten laatste in de zomer van 2021 worden ze gehouden.

Vanmiddag was er een telefoonconferentie tussen alle olympische topmannen en -vrouwen bij het IOC en in Japan. De olympische minister Hashimoto Seiko zegt dat dit uitstel rust zal brengen bij de atleten.

13 uur 41. IOC moet uitstel nog officieel maken, unicum in vredestijd. Het IOC moet het uitstel nog officieel maken, maar de Spelen zullen alvast dit jaar niet plaatsvinden. De Japanse premier stelde aan het IOC voor om de Spelen met een jaar uit te stellen, IOC-baas Thomas Bach aanvaardde dat. Het uitstel is een unicum in de moderne tijd in vredestijd. Tot nu gingen de Spelen van 1916, 1940 en 1944 niet door door de wereldoorlogen.