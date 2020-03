Olympische blog: "Spelen openen op 23 juli 2021", bericht Japanse persbureau

11:33

11 uur 33. "Normaal deze week nieuwe data bekend". "Ik denk dat IOC-preses Thomas Bach deze week een aankondiging zal doen", antwoordde voorzitter Yoshiro Mori van het organisatiecomité op de vraag naar de nieuwe data van de Spelen. Zowel de Spelen in de lente als in de zomer is bestudeerd. "We worden geconfronteerd met ontzaglijk veel uitdagingen", vervolgde Mori. "Maar het belangrijkste blijft de datum. We moeten dit snel regelen, zodat we nadien de andere punten kunnen aanpakken." Verschillende media stelden gisteren op basis van een bron binnen het Tokio 2020-comité dat de Spelen van 23 juli tot 8 augustus 2021 zouden zijn.