Olympische blog: "Spelen in zomer betekent meer tijd om te kwalificeren"

14:48 14 uur 48. WK atletiek schuift op. De internationale atletiekfederatie World Athletics schuift het WK atletiek op naar 2022. Oorspronkelijk stond de hoogmis gepland in de zomer van 2021, maar de Olympische Spelen krijgen voorrang.

14:15 14 uur 15. Het organisatiecomité overwoog om de Spelen in de lente te houden, omdat de temperaturen dan draaglijker zijn. Maar de knoop is nu doorgehakt: 23 juli-8 augustus. "We wilden de atleten meer tijd geven om zich te kwalificeren", zegt Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité.

14:12 14 uur 12. Dan toch Spelen in de zomer. Het IOC en het organisatiecomité in Japan hebben een akkoord bereikt over de Olympische Spelen. Op 23 juli 2021 zal de openingsceremonie worden gehouden voor de Spelen, op 8 augustus zal de olympische vlam doven. Het WK atletiek en het WK zwemmen zullen dus moeten opschuiven.

13:16 13 uur 16. IOC roept vandaag nog Uitvoerend Comité samen. Komt er vandaag nog een officiële bevestiging van de data 23 juli-8 augustus? Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) roept voor vandaag alvast nog een telefonische vergadering van zijn Uitvoerend Comité samen.

12:58 12 uur 58. Kyodo: "Spelen beginnen op 23 juli 2021". Volgens het Japanse persbureau Kyodo is de knoop doorgehakt en beginnen de Olympische Spelen op 23 juli 2021.

12:57 12 uur 57. "Zoveel mogelijk overeenstemming met 2020-data". Het Japanse persbureau Kyodo heeft van een bestuurder met kennis van zaken vernomen dat de Spelen van Tokio 2020 zullen plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus 2021. Normaal had Tokio 2020 moeten doorgaan van 24 juli tot 9 augustus dit jaar, maar de coronapandemie zorgde voor een uitstel, het eerste in vredestijd. Volgens de official hebben het IOC en de lokale organisatie maandag een deal gesloten over de nieuwe data. Er waren heel wat timings mogelijk, onder meer in de lente, maar de nieuwe data zijn gekozen om zo weinig mogelijk conflict te hebben met de sportkalender in 2021 en de logistieke uitdagingen van de organisatoren te beperken. Een taskforce koos voor een gelijkaardige periode om zo veel mogelijk gebruik te kunnen maken van de bestaande plannen.

