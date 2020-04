Olympische blog: olympische vlam brandt hele maand in Fukushima

12:02 12 uur 02. Vlam brandt in april in Fukushima. De olympische vlam zal de volledige maand april branden in Fukushima. Daar had vorige week de olympische fakkeltocht moeten beginnen. Maar door het uitstel van de Spelen door de coronacrisis ging dat niet door. De vlam zal van 2 tot 30 april te bezichtigen zijn in het nationaal trainingscentrum van Fukushima. Die Japanse stad werd in 2011 zwaar getroffen door een aardbeving en tsunami, die een kernramp veroorzaakte. Vlam brandt in april in Fukushima De olympische vlam zal de volledige maand april branden in Fukushima. Daar had vorige week de olympische fakkeltocht moeten beginnen. Maar door het uitstel van de Spelen door de coronacrisis ging dat niet door. De vlam zal van 2 tot 30 april te bezichtigen zijn in het nationaal trainingscentrum van Fukushima. Die Japanse stad werd in 2011 zwaar getroffen door een aardbeving en tsunami, die een kernramp veroorzaakte.

01-04-2020 01-04-2020.

18:07 18 uur 07. Beachvolley-toernooien geschrapt. Vijf toernooien uit de WorldTour beachvolley die in juni op het programma stonden, kunnen vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Dat heeft de Internationale Volleybalfederatie maandag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om het viersterrentoernooi van Moskou (3-7 juni) en het vijfsterrentoernooi van Rome (9-14 juni). Daarnaast is ook de Volleybal Challenger Cup 2020 voor mannen en vrouwen, in het Portugese Gondomar en het Kroatische Zadar, uitgesteld. Die toernooien zouden van 24 tot 28 juni worden gespeeld.

16:28 16 uur 28. Zwemfederatie zoekt oplossing voor WK. De Internationale Zwemfederatie FINA gaat samen met de organisatoren op zoek naar een nieuwe datum voor het WK in Fukuoka. Dat zou normaal volgend jaar plaatsvinden van 16 juli tot 1 augustus, maar dat overlapt met de nieuwe datum van de Olympische Spelen. "Het IOC heeft snel gehandeld. We zijn tevreden dat er duidelijkheid is", zegt FINA-voorzitter Julio Maglione. "Dat de datum nu al gekend zijn, is een grote hulp voor de federaties en de atleten. Samen met de organisatie, de aandeelhouders, atleten, coaches, nationale federaties, de televisiepartners en de sponsors gaan we de best mogelijke oplossing zoeken."

14:48 14 uur 48. WK atletiek schuift op. De internationale atletiekfederatie World Athletics schuift het WK atletiek op naar 2022. Oorspronkelijk stond de hoogmis gepland in de zomer van 2021, maar de Olympische Spelen krijgen voorrang. WK atletiek schuift op De internationale atletiekfederatie World Athletics schuift het WK atletiek op naar 2022. Oorspronkelijk stond de hoogmis gepland in de zomer van 2021, maar de Olympische Spelen krijgen voorrang.

14:30 De Red Lions zullen klaar zijn voor de strijd om de olympische medailles. 14 uur 30. De Red Lions zullen klaar zijn voor de strijd om de olympische medailles.