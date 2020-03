Olympische blog: IOC had "goed gesprek" met sportbonden over nieuwe datum

20:59 20 uur 59. "Goed gesprek over nieuwe datum". Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft tijdens een videoconferentie overlegd met de 33 internationale sportfederaties over een nieuwe datum voor de Olympische Spelen in Tokio. De Spelen zullen ten laatste in de zomer van 2021 plaatsvinden, maar een precieze datum werd nog niet bekendgemaakt. Ook na de conferentie is de kogel nog niet door de kerk. Thomas Weikert, de voorzitter van de Internationale Tafeltennisbond, zei "dat het een goed gesprek was". Details kwamen vooralsnog niet naar buiten. Weikert gaf wel nog mee dat het IOC nu met de Japanse autoriteiten gaat samenzitten om een nieuwe datum te zoeken. "Goed gesprek over nieuwe datum" Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft tijdens een videoconferentie overlegd met de 33 internationale sportfederaties over een nieuwe datum voor de Olympische Spelen in Tokio. De Spelen zullen ten laatste in de zomer van 2021 plaatsvinden, maar een precieze datum werd nog niet bekendgemaakt. Ook na de conferentie is de kogel nog niet door de kerk. Thomas Weikert, de voorzitter van de Internationale Tafeltennisbond, zei "dat het een goed gesprek was". Details kwamen vooralsnog niet naar buiten. Weikert gaf wel nog mee dat het IOC nu met de Japanse autoriteiten gaat samenzitten om een nieuwe datum te zoeken.

12:52 12 uur 52. Wordt leeftijdslimiet voor olympische voetballers opgetrokken? De Australische voetbalbond FFA roept op om de leeftijdsgrens voor het olympische voetbaltoernooi in Tokio te verhogen naar 24 jaar. Normaal mag elke land een kern van achttien voetballers afvaardigen, die maximaal 23 jaar zijn. De bondscoach mag in zijn selectie wel drie spelers opnemen die ouder zijn. "Op die manier kunnen de voetballers, die hun land een ticket voor de Spelen bezorgden maar in 2021 ouder dan 23 zijn, toch nog deelnemen", legt FFA-voorzitter James Johnson uit. "Zij kunnen dan toch nog hun olympische droom in vervulling laten gaan."

12:50 12 uur 50. Tafeltennissers willen Spelen in voorjaar. De voorzitter van de Internationale Tafeltennisbond ITTF vraagt dat de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar in april of vroeger worden georganiseerd. "Wij pleiten voor april of vroeger", zegt de Duitser Thomas Weikert. In juni 2021 staat al het WK in Houston op het programma, dat in het gedrang komt. Ook dit jaar moest het WK in Zuid-Korea worden afgelast.

26-03-2020 26-03-2020.

22:07 22 uur 07. Vandeweghe: "Uitstel is niet slecht voor Belgische medailleoogst". Welke impact zal het uitstel van de Spelen hebben op de Belgische medailles in Tokio? "De atleten die zullen afhaken zoals Timmers en Van Tichelt waren niet meer echt een medaillekandidaat", zegt sportjournalist Hans Vandeweghe in De Afspraak. "Onze turnsters zullen nog beter zijn. Derwael moet zich niet te veel laten opjagen in dit niet-olympisch jaar. Nafi Thiam heeft nog meer tijd om haar elleboog te laten rusten en Remco Evenepoel zal een jaar sterker zijn."

22:06 22 uur 06. Ann Wauters zal haar knieën kunnen laten rusten. Ik denk dat ze het nog een jaar zal kunnen rekken. Hans Vandeweghe. Ann Wauters zal haar knieën kunnen laten rusten. Ik denk dat ze het nog een jaar zal kunnen rekken. Hans Vandeweghe

22:05 22 uur 05. Hans Vandeweghe: "Evenepoel en onze turnsters zullen nog beter zijn". Hans Vandeweghe: "Evenepoel en onze turnsters zullen nog beter zijn"

19:35 19 uur 35. Jonathan en Kevin zullen volgend jaar 33 zijn. Ze trainen nog graag en doen dat met veel idealisme. Maar de 4x400 is zo'n zware discipline, het wordt er niet eenvoudiger op. Jacques Borlée (coach 4x400m). Jonathan en Kevin zullen volgend jaar 33 zijn. Ze trainen nog graag en doen dat met veel idealisme. Maar de 4x400 is zo'n zware discipline, het wordt er niet eenvoudiger op. Jacques Borlée (coach 4x400m)

18:48 18 uur 48. Emma Plasschaert: "Het zat er natuurlijk aan te komen". "Ik ben ontgoocheld, maar het zat er natuurlijk aan te komen", weet zeilkampioene Emma Plasschaert ook. "Voor de wereldgezondheid vind ik een goede beslissing, voor ons is het wat jammer. Wij krijgen nu wel wat meer tijd om ons voor te bereiden."

18:46 18 uur 46. Emma Plasschaert zal wat later de zeilen moeten hijsen voor de olympische zeilwedstrijden.