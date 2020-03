Is uitstel slecht voor Belgische delegatie? "Turnsters en Evenepoel zullen beter zijn"

22:07 22 uur 07. Vandeweghe: "Uitstel is niet slecht voor Belgische medailleoogst". Welke impact zal het uitstel van de Spelen hebben op de Belgische medailles in Tokio? "De atleten die zullen afhaken zoals Timmers en Van Tichelt waren niet meer echt een medaillekandidaat", zegt sportjournalist Hans Vandeweghe in De Afspraak. "Onze turnsters zullen nog beter zijn. Derwael moet zich niet te veel laten opjagen in dit niet-olympisch jaar. Nafi Thiam heeft nog meer tijd om haar elleboog te laten rusten en Remco Evenepoel zal een jaar sterker zijn." . Vandeweghe: "Uitstel is niet slecht voor Belgische medailleoogst" Welke impact zal het uitstel van de Spelen hebben op de Belgische medailles in Tokio? "De atleten die zullen afhaken zoals Timmers en Van Tichelt waren niet meer echt een medaillekandidaat", zegt sportjournalist Hans Vandeweghe in De Afspraak. "Onze turnsters zullen nog beter zijn. Derwael moet zich niet te veel laten opjagen in dit niet-olympisch jaar. Nafi Thiam heeft nog meer tijd om haar elleboog te laten rusten en Remco Evenepoel zal een jaar sterker zijn."

22:06 22 uur 06. Ann Wauters zal haar knieën kunnen laten rusten. Ik denk dat ze het nog een jaar zal kunnen rekken. Hans Vandeweghe.

22:05 22 uur 05. Hans Vandeweghe: "Evenepoel en onze turnsters zullen nog beter zijn". Hans Vandeweghe: "Evenepoel en onze turnsters zullen nog beter zijn"

19:35 19 uur 35. Jonathan en Kevin zullen volgend jaar 33 zijn. Ze trainen nog graag en doen dat met veel idealisme. Maar de 4x400 is zo'n zware discipline, het wordt er niet eenvoudiger op. Jacques Borlée (coach 4x400m).

18:48 18 uur 48. Emma Plasschaert: "Het zat er natuurlijk aan te komen". "Ik ben ontgoocheld, maar het zat er natuurlijk aan te komen", weet zeilkampioene Emma Plasschaert ook. "Voor de wereldgezondheid vind ik een goede beslissing, voor ons is het wat jammer. Wij krijgen nu wel wat meer tijd om ons voor te bereiden."

18:46 18 uur 46. Emma Plasschaert zal wat later de zeilen moeten hijsen voor de olympische zeilwedstrijden.

18:30 18 uur 30. Vromant (paracycling): "Beslissing is te snel gevallen". Paralympiër Ewoud Vromant reageert teleurgesteld op het uitstel. "Ik heb 4 jaar toegeleefd naar de Paralympische Spelen en nu wordt dit met een jaar opgeschoven. Ik vind dat de beslissing snel gevallen is. Het is nog 4 maanden tot de Olympische en 5 tot de Paralympische Spelen. Maar het is nu zo. We weten nu waar we aan toe zijn en kunnen weer plannen."

18:30 Ewoud Vromant doet aan paracycling. 18 uur 30. Ewoud Vromant doet aan paracycling

18:28 18 uur 28. Broeders: "Hopelijk gaan er nog wedstrijden door in 2020". "Het is even balen, want ik kijk er al lang naar uit", zucht Ben Broeders. De polsstokspringer zweefde deze winter tot 2 keer toe naar een nieuw Belgisch record en plaatste zich voor de Spelen. "Het is nu afwachten of die kwalificatie geldig blijft. Ik hoop uiteraard van wel, maar blijf niet bij de pakken neerzitten. Ook Arnaud Art krijgt wellicht langer de kans om zich te plaatsen voor de Spelen. 2 Belgische polsstokspringers in Tokio, dat zou fantastisch zijn. In de tussentijd hoop ik alvast dat er nog enkele wedstrijden kunnen doorgaan. Ik kan op training wel hoger springen, maar ik hoop toch op enkele Diamond League-manches en wedstrijden zoals in Luik en Heusden-Zolder."