BOIC-voorzitter: “Ik geloof geen seconde in afgelasting”

22:29 22 uur 29. BOIC-voorzitter Beckers: "Annulatie zou drama zijn". Ook voor BOIC-preses Pierre-Olivier Beckers zijn het spannende tijden. "Ik ben er 100 procent zeker van dat de Spelen behouden zullen blijven. Ik denk geen seconde aan een annulatie, want dat zou een drama zijn: sportief, economisch voor Japan en sowieso ook voor alle burgers van de wereld. Als we uit deze crisis komen, kunnen de Spelen met zijn fundamentele waarden de katalysator zijn om de wereld een morele boost te geven. Nelson Mandela zei "Sport heeft de kracht om de wereld te veranderen" en daar geloof ik meer dan ooit in.".

22:28 22 uur 28. Beckers: "Het IOC is niet naïef. Het werkt 24/7 om samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, Japan en alle sportieve actoren nationaal en internationaal om de beste beslissing te nemen. Het is momenteel nog te vroeg om zo'n zware beslissing te nemen. Het IOC heeft nog niet alle kaarten in de hand, ook al kan de zware beslissing van een uitstel genomen worden.".

19:24 19 uur 24. Iran is volgende in rij die roept om uitstel. Het Iraanse staatspersagentschap IRNA heeft aangekondigd dat Iran om het uitstel van de Spelen van 2020 vraagt. "Door de recente gebeurtenissen wereldwijd door het coronavirus, alsook de afgelasting van heel wat grote continentale en mondiale toernooien, vraag ik jullie uitdrukkelijk om de Spelen uit te stellen." Dat zijn de woorden van Reza Salehi Amiri, de baas van het Iraans Olympisch Comité in een brief aan het IOC.

19:21 19 uur 21. International Paralympic Comité steunt IOC. Gisteren kondigde het IOC aan dat het zichzelf nog 4 weken tijd geeft om te beslissen over de Spelen te behouden op hun huidige data (24 juli-9 augustus). Het Internationaal Paralympisch Comité, dat van 25 augustus tot 6 september de Paralympics organiseert in datzelfde Tokio, schaart zich achter die timing. "Een mensenleven is veel belangrijker dan eender wat", klinkt het ook. Maar het IPC behoudt dus ook zijn vertrouwen in het IOC.

18:56 18 uur 56. Ook Zwitserland vraagt om uitstel. De lijst met landen die willen dat de Spelen uitgesteld worden, breidt met het uur uit. Nu vraagt het Zwitsers Olympische Comité om de Spelen deze zomer niet te laten plaatsvinden. "De atleten vertoeven in heel moeilijke trainingsomstandigheden. En bovendien zijn er al landen die hun deelname geannuleerd hebben. Daarom vragen wij ook om de Spelen uit te stellen." .

18:04 18 uur 04. WHO: "IOC zal heel snel beslissing nemen over Spelen". De coronapandemie "is aan het versnellen", stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu er wereldwijd meer dan 300.000 gevallen officieel genoteerd zijn en in bijna elk land. Dokter Mike Ryan, directeur voor noodprogramma's van het WHO, zei dat hij geloofde dat er "heel snel" een beslissing zal genomen worden over de toekomst van de Spelen. "We hebben er alle vertrouwen in dat de Japanse regering en het IOC niet zouden doorgaan met de Spelen als dat gevaarlijk zou zijn voor de atleten of de toeschouwers.".

17:22 17 uur 22. Portugal en Oostenrijk hopen ook op uitstel. Ook José Manuel Constantino, de voorzitter van de Portugese olympische beweging, hoopt dat het IOC en de Japanse autoriteiten de Spelen zullen uitstellen. Ook de Oostenrijkse regering volgt die redenering.