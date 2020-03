Atleten over uitstel Olympische Spelen: "Begrijpelijk, maar het komt toch hard aan"

16:44 16 uur 44. Red Lions-aanvoerder Thomas Briels: "Denk niet dat veel jongens zullen zeggen dat ze stoppen". Thomas Briels is aanvoerder van de nationale hockeymannen. Die dromen na de wereld- en Europese titel ook van olympisch goud. Hij gelooft erin dat het team bij elkaar zal blijven. "Een jaar gaat snel voorbij, dus ik denk niet dat er veel jongens zullen zeggen dat ze gaan stoppen. Wij zijn natuurlijk wel een teamsport en wij kunnen gelukkig elkaar nog steunen, maar als je zo alleen in het zwembad ligt, dat moet toch een hele uitdaging zijn." . Red Lions-aanvoerder Thomas Briels: "Denk niet dat veel jongens zullen zeggen dat ze stoppen" Thomas Briels is aanvoerder van de nationale hockeymannen. Die dromen na de wereld- en Europese titel ook van olympisch goud. Hij gelooft erin dat het team bij elkaar zal blijven. "Een jaar gaat snel voorbij, dus ik denk niet dat er veel jongens zullen zeggen dat ze gaan stoppen. Wij zijn natuurlijk wel een teamsport en wij kunnen gelukkig elkaar nog steunen, maar als je zo alleen in het zwembad ligt, dat moet toch een hele uitdaging zijn."

16:43 16 uur 43. "Hockeyfinale was net op mijn verjaardag.". "Ik had het al wel een beetje zien aankomen", reageert hockey-international Alexander Hendrickx. "Langs de ene kant vind ik het wel jammer, zeker omdat de olympische finale op mijn verjaardag zou vallen. Langs de andere kant vind ik het een slimme beslissing, want je wil natuurlijk dat elk land zich optimaal kan voorbereiden. Daarnaast is de gezondheid van de atleten en alle supporters van groot belang. Onze "Road to Tokyo" wordt wat langer, maar dat maakt de uitdaging des te mooier. Wij blijven ons ding doen.".

16:41 16 uur 41. Hockeyspeler Alexander Hendrickx: "Onze Road to Tokyo wordt nu iets langer."

16:39 16 uur 39. Lianne Tan: "Het is wat het is". "Na de druk die werd uitgeoefend op het IOC de laatste dagen zagen we dit aankomen", reageert badmintonspeelster Lianne Tan. "Als atleet ben ik natuurlijk erg teleurgesteld. Ik heb erg naar deze zomer toegeleefd, was er klaar voor en keek er erg naar uit. Maar het is wat het is, iedereen moet het accepteren. Ik was niet van plan om deze zomer te stoppen. We zullen zien welk effect deze beslissing heeft op de kwalificatiecriteria.".

16:39 16 uur 39. Lianne Tan: "Ik was er klaar voor en keek er erg naar uit."

16:21 16 uur 21. Judoka Casse: "Ik zal er klaar voor zijn in 2021". Judoka Matthias Casse was in de klasse tot 81 kilogram een grote kanshebber op olympisch eremetaal. "Het uitstel van de Spelen is op zich niet zo'n groot probleem", zegt de 23-jarige Casse. "Het is alleen jammer voor diegenen die er al zoveel energie en tijd hebben ingestoken. Ikzelf zat in een heel goede flow, met goede wedstrijden in 2019 en begin dit jaar. Ik zou niet weten waarom ik die lijn in 2021 niet zou kunnen doortrekken. Ik zal er zeker klaar voor zijn.".

16:20 Casse wil in 2021 vechten voor een olympische medaille. 16 uur 20. Casse wil in 2021 vechten voor een olympische medaille

16:19 16 uur 19. Belgian Cat Emma Meesseman: "Spelen nu ondergeschikt". "Ik had deze beslissing al enkele dagen of nog rapper verwacht. Het is natuurlijk een teleurstelling, maar de Spelen zijn niet afgelast. Ze zullen sowieso plaatsvinden, alleen is het nu ietsje later. Ik denk dat de Spelen ondergeschikt zijn aan wat er nu in de wereld aan het gebeuren is. Het was de enige juiste beslissing.".

16:16 16 uur 16. Ik denk dat het niet echt een verrassing is, maar het komt natuurlijk wel hard aan. Alle sportmensen hebben zich hier de afgelopen 4 jaar op voorbereid. Maar uiteindelijk is dit ook logisch. Ik denk dat er belangrijkere dingen zijn om orde op zaken te stellen. Daar moeten we eerst op focussen en dan zien we wel wanneer de Spelen zullen doorgaan. Ik ben benieuwd wat ze zullen beslissen, zodat we het geweer meteen van schouder kunnen wisselen en een nieuwe planning kunnen opmaken. Deze zomer of volgende zomer maakt weinig uit. We zullen er klaar voor zijn. Marathonloper Koen Naert.