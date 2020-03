"Beslissing over Tokio 2020 valt al over enkele dagen"

09:41 09 uur 41. "Snelle beslissing over Tokio 2020". Een definitieve beslissing over het uitstel van de Olympische Spelen zal niet lang meer op zich laten wachten. Bronnen binnen de olympische beweging hebben vanochtend aan persbureau Reuters gemeld dat het besluit "binnen enkele dagen" valt. De Japanse premier Shinzo Abe heeft vanmiddag alvast telefonisch contact met IOC-voorzitter Thomas Bach over het mogelijke uitstel. "Snelle beslissing over Tokio 2020" Een definitieve beslissing over het uitstel van de Olympische Spelen zal niet lang meer op zich laten wachten. Bronnen binnen de olympische beweging hebben vanochtend aan persbureau Reuters gemeld dat het besluit "binnen enkele dagen" valt. De Japanse premier Shinzo Abe heeft vanmiddag alvast telefonisch contact met IOC-voorzitter Thomas Bach over het mogelijke uitstel.

07:04 07 uur 04. Olympische Spelen De druk wordt nu wel zeer groot: ook Amerikaans Olympisch Comité wil Spelen uitgesteld zien

00:02 00 uur 02. Meeste Amerikaanse turners willen uitstel. Ook de Amerikaanse turnbond is voorstander om de Spelen uit te stellen. De bond hield een enquête bij de turners. 62 procent is voor een uitstel. "We voegen ons toe aan het rijtje dat voor een uitstel is voor de Spelen", schrijft de Amerikaanse turnbond.

22:29 22 uur 29. BOIC-voorzitter Beckers: "Annulatie zou drama zijn". Ook voor BOIC-preses Pierre-Olivier Beckers zijn het spannende tijden. "Ik ben er 100 procent zeker van dat de Spelen behouden zullen blijven. Ik denk geen seconde aan een annulatie, want dat zou een drama zijn: sportief, economisch voor Japan en sowieso ook voor alle burgers van de wereld. Als we uit deze crisis komen, kunnen de Spelen met zijn fundamentele waarden de katalysator zijn om de wereld een morele boost te geven. Nelson Mandela zei "Sport heeft de kracht om de wereld te veranderen" en daar geloof ik meer dan ooit in.".

22:28 22 uur 28. Beckers: "Het IOC is niet naïef. Het werkt 24/7 om samen met de Wereldgezondheidsorganisatie, Japan en alle sportieve actoren nationaal en internationaal om de beste beslissing te nemen. Het is momenteel nog te vroeg om zo'n zware beslissing te nemen. Het IOC heeft nog niet alle kaarten in de hand, ook al kan de zware beslissing van een uitstel genomen worden.".

19:24 19 uur 24. Iran is volgende in rij die roept om uitstel. Het Iraanse staatspersagentschap IRNA heeft aangekondigd dat Iran om het uitstel van de Spelen van 2020 vraagt. "Door de recente gebeurtenissen wereldwijd door het coronavirus, alsook de afgelasting van heel wat grote continentale en mondiale toernooien, vraag ik jullie uitdrukkelijk om de Spelen uit te stellen." Dat zijn de woorden van Reza Salehi Amiri, de baas van het Iraans Olympisch Comité in een brief aan het IOC.