Een week na het EK mountainbike in München wordt er in Frankrijk in Les Gets strijd geleverd om de wereldtitels. Kijk vanaf 13 uur naar het WK cross-country bij de vrouwen. Pauline Ferrand-Prévot gaat in eigen land voor een 4e wereldtitel, in 2021 won de Britse Evie Richards. Voor België doen Emeline Detilleux en Githa Michiels mee.