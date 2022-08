clock 16:30 16 uur 30. Tom Pidcock is een boomknuffelaar in Frankrijk. Op dezelfde plaats blijft hij weer hangen. Nino Schurter probeert intussen zijn 10e gouden medaille te veroveren, maar de Spanjaard houdt stand. . Tom Pidcock is een boomknuffelaar in Frankrijk. Op dezelfde plaats blijft hij weer hangen. Nino Schurter probeert intussen zijn 10e gouden medaille te veroveren, maar de Spanjaard houdt stand.

clock 16:22 16 uur 22. Nu ook materiaalpech voor Pidcock.

clock 16:20 16 uur 20. Pidcock maakt een foutje en gaat tegen de grond.

clock 16:19 16 uur 19. Het gaat van kwaad naar erger: Tom Pidcock staat stil met materiaalpech. Hij gooit een bidon gedesillusioneerd weg.

clock 16:18 16 uur 18. 6e ronde. Ligt de droom van Tom Pidcock aan diggelen? Nino Schurter schudt stevig aan de boom en de Brit hapt naar adem. Hij illustreert de pap in zijn benen met een hapering aan een boom.

clock 16:18 16 uur 18.

clock 16:09 16 uur 09. Het kwartet kleeft voorlopig aan elkaars wiel. Pierre De Froidmont is de beste Belg op de 14e plaats.

clock 16:01 16 uur 01. Na 4 van de 7 ronden tellen we 3 koplopers: Nino Schurter (Zwi), David Valero (Spa) en Luca Braidot (Ita). Tom Pidcock volgt op een tiental seconden.

clock 15:57 15 uur 57. Tom Pidcock heeft het niet onder de markt in de Franse hitte. Hij peddelt rond in de top 5. Ondanks een schuiver zit Nino Schurter ook weer in de eerste pot te roeren.

clock 15:42 15 uur 42. Negenvoudig wereldkampioen Nino Schurter bepaalt het tempo, maar de verschillen zijn klein. Na een mindere start vanuit de buik van het deelnemersveld is Tom Pidcock opgerukt naar de 6e plaats. We zijn bijna halfweg.

clock 12:52 12 uur 52. Het is vrij technisch met veel wortels en aangelegde rotsen. Met twee lange beklimmingen met steile stukken in. Hier gaat een "echte" mountainbiker winnen. Bondscoach Filip Meirhaeghe over het parcours.

clock 12:50 12 uur 50. WK shorttrack. De Nieuw-Zeelander Samuel Gaze was vrijdag de sterkste in de discipline shorttrack. Jens Schuermans eindigde als eerste Belg op de 12e plaats. Gaze legde het 12 km lange parcours af in een tijd van 22'21". Dat was respectievelijk 3 en 7 seconden sneller dan de Zwitsers Filippo Colombo en Thomas Litscher. Bij de Belgen werd Jens Schuermans 12e op 25 seconden van Gaze. Daan Soete werd 18e, 34 seconden achter de winnaar.



