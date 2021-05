Tom Pidcock blaast Mathieu van der Poel weg op z'n mountainbike

16:57 16 uur 57. Pidcock: "Ben geboren om te mountainbiken". Pidcock: "Ben geboren om te mountainbiken"

16:42 16 uur 42. Van der Poel is Flückiger voor kunnen blijven en rijdt naar een hele fraaie 2e plek. Ondrej Cink is 4e in eigen land. . Van der Poel is Flückiger voor kunnen blijven en rijdt naar een hele fraaie 2e plek. Ondrej Cink is 4e in eigen land.

16:42 16 uur 42. Britse zege in Nove Mesto. Pidcock is na een solo van een klein uur de winnaar van de Wereldbekermanche in Nove Mesto. De Brit van Ineos-Grenadiers wint met een voorsprong van meer dan een minuut op Mathieu van der Poel. Het is de eerste zege in de Wereldbeker voor de pas 21-jarige Pidcock. Een bijzonder straffe prestatie. Hij wint overigens met de grootste marge ooit in de WB-manche in Nove Mesto. . Britse zege in Nove Mesto Pidcock is na een solo van een klein uur de winnaar van de Wereldbekermanche in Nove Mesto. De Brit van Ineos-Grenadiers wint met een voorsprong van meer dan een minuut op Mathieu van der Poel. Het is de eerste zege in de Wereldbeker voor de pas 21-jarige Pidcock. Een bijzonder straffe prestatie. Hij wint overigens met de grootste marge ooit in de WB-manche in Nove Mesto.

16:36 16 uur 36. Pidcock is bijna thuis. Pidcock kronkelt zich door de laatste bochten met een geruststellende voorsprong van 1'18" op Van der Poel. Een masterclass van het 21-jarige toptalent. . Pidcock is bijna thuis Pidcock kronkelt zich door de laatste bochten met een geruststellende voorsprong van 1'18" op Van der Poel. Een masterclass van het 21-jarige toptalent.

16:33 16 uur 33. Flückiger heeft wat op zijn adem getrapt en moet Van der Poel laten gaan. Definitief? . Flückiger heeft wat op zijn adem getrapt en moet Van der Poel laten gaan. Definitief?

16:30 16 uur 30. Van der Poel is intussen weer wat weggereden van Flückiger, hij heeft een bonus van een kleine 10 seconden. Volstaat dat om de 2e plek veilig te stellen? . Van der Poel is intussen weer wat weggereden van Flückiger, hij heeft een bonus van een kleine 10 seconden. Volstaat dat om de 2e plek veilig te stellen?

16:30 16 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1393936714679390212

16:29 16 uur 29. Slotronde. Pidcock begint aan de allerlaatste lus in Nove Mesto. De zege kan hem eigenlijk niet meer ontglippen. In de achtergrond krijgen we mogelijk wel nog wat spektakel te zien. . Slotronde Pidcock begint aan de allerlaatste lus in Nove Mesto. De zege kan hem eigenlijk niet meer ontglippen. In de achtergrond krijgen we mogelijk wel nog wat spektakel te zien.

16:26 16 uur 26. In de slotronde zullen we nog een strijd krijgen om de 2e plek tussen Mathieu van der Poel en Mathias Flückiger. Ondrej Cink is zonder ongelukken op weg naar een 4e plek, op 2 minuten van de ongenaakbare Pidcock. . In de slotronde zullen we nog een strijd krijgen om de 2e plek tussen Mathieu van der Poel en Mathias Flückiger. Ondrej Cink is zonder ongelukken op weg naar een 4e plek, op 2 minuten van de ongenaakbare Pidcock.

16:22 16 uur 22. Strijd om plek 2. Ver na Pidcock krijgen we nog een interessant duel om plek 2. Flückiger probeert om Van der Poel achter te laten, maar hij laat dat niet zomaar gebeuren. Het tempo ligt ook in de achtergrond erg hoog. . Strijd om plek 2 Ver na Pidcock krijgen we nog een interessant duel om plek 2. Flückiger probeert om Van der Poel achter te laten, maar hij laat dat niet zomaar gebeuren. Het tempo ligt ook in de achtergrond erg hoog.

16:17 Schurter tegen de grond, net voor het ingaan van de voorlaatste ronde. 16 uur 17. Schurter tegen de grond, net voor het ingaan van de voorlaatste ronde. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1393933430073827335

16:15 16 uur 15. 1 minuut. Aan wat voor een geweldige wedstrijd is Pidcock bezig! Flückiger haakt zijn wagonnetje aan bij Van der Poel, maar de overwinning is gaan vliegen. Pidcock heeft een minuut voorsprong beet. . 1 minuut Aan wat voor een geweldige wedstrijd is Pidcock bezig! Flückiger haakt zijn wagonnetje aan bij Van der Poel, maar de overwinning is gaan vliegen. Pidcock heeft een minuut voorsprong beet.

16:13 16 uur 13. Van der Poel krijgt gezelschap . In de achtergrond is de Zwitser Flückiger bezig aan een zeer gelijkmatige wedstrijd. Hij krijgt Mathieu van der Poel nu in het vizier en mag dus nog dromen van de 2e plek. . Van der Poel krijgt gezelschap In de achtergrond is de Zwitser Flückiger bezig aan een zeer gelijkmatige wedstrijd. Hij krijgt Mathieu van der Poel nu in het vizier en mag dus nog dromen van de 2e plek.

16:11 16 uur 11. Pidcock dartelt nog maar eens naar boven op een bijzonder zwaar stuk door de modder. Van der Poel ziet af en raakt niet aan de top zonder af te stappen, het gat tussen de 2 blijft groeien. . Pidcock dartelt nog maar eens naar boven op een bijzonder zwaar stuk door de modder. Van der Poel ziet af en raakt niet aan de top zonder af te stappen, het gat tussen de 2 blijft groeien.

16:07 16 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1393930875532947456

16:05 16 uur 05. Pidcock knalt de burg op en duikt de 4e ronde van deze Wereldbekermanche in in Nove Mesto. Van der Poel stretcht zijn rug nog even, moet hij zich nu al neerleggen bij de suprematie van Pidcock? . Pidcock knalt de burg op en duikt de 4e ronde van deze Wereldbekermanche in in Nove Mesto. Van der Poel stretcht zijn rug nog even, moet hij zich nu al neerleggen bij de suprematie van Pidcock?

16:05 16 uur 05. Pidcock knalt bergop onhoudbaar weg van Van der Poel in de 3e ronde in Nove Mesto. Pidcock knalt bergop onhoudbaar weg van Van der Poel in de 3e ronde in Nove Mesto

16:00 16 uur . De 21-jarige Thomas Pidcock is werkelijk van een andere planeet. Een klein gaatje bergop levert hem uit het niets een bonus van 30 seconden op. Van der Poel lijkt niet meteen bij machte om dat gat te dichten. Ook eerste achtervolgers Flückiger en Cink worden compleet weggeblazen. . De 21-jarige Thomas Pidcock is werkelijk van een andere planeet. Een klein gaatje bergop levert hem uit het niets een bonus van 30 seconden op. Van der Poel lijkt niet meteen bij machte om dat gat te dichten. Ook eerste achtervolgers Flückiger en Cink worden compleet weggeblazen.

15:57 15 uur 57. Pidcock solo! Pidcock is bergop een tikje sterker dan Van der Poel en heeft plots na een heel lastig stuk een mooie bres beet. Is Van der Poel ergens moeten afstappen? Het is niet meteen duidelijk. . Pidcock solo! Pidcock is bergop een tikje sterker dan Van der Poel en heeft plots na een heel lastig stuk een mooie bres beet. Is Van der Poel ergens moeten afstappen? Het is niet meteen duidelijk.