LIVESTREAM WB Mountainbike: Schurter en co. nemen het commando over, kan Pidcock nog aansluiten?

15 uur 45. Haalt Van der Poel alsnog de top 5? Mathieu Van der Poel heeft zijn goede benen terug gevonden. Hij schuift weer op tot aan het wiel van Thomas Pidcock. De kopgroep is ver weg, maar zit er nog een top 5 in voor een van beide kleppers? .

15 uur 38. Laatste ronde: alles status quo. Matthias Flückiger geeft vooraan de beste indruk. Victor Koretzky heeft nog geen trap te veel gegeven, met Nino Schurter moet je altijd rekening houden en Ondrej Cink hangt (nog altijd) aan de rekker. Alles is nog mogelijk. .

15 uur 21. Zijn de kleppers gaan vliegen? . Schurter, Koretsky en Flückiger rijden nu al een tijdje samen aan de leiding, Cink hangt aan de rekker. Vechten deze doorwinterde bikers om de zege? Of komt Pidcock toch nog opzetten? De Brit hangt de hele tijd rond de 15 seconden. Nog 2 ronden. .

15 uur 18. Doseren, doseren, doseren. Niet te gek doen is duidelijk de boodschap vandaag. Avancini, Van der Poel, Cink, Flückiger, Pidcock, ... ze moeten allemaal hun aanvallende intenties bekopen. Nino Schurter en Koretski hebben dat begrepen en zitten nu comfortabel vooraan. In de achtergrond lijkt Van der Poel zijn 2e adem te hebben gevonden. .

14 uur 58. Pidcock pakt de kop, Van der Poel zakt een beetje weg. Voortvarend van start gaan is duidelijk niet zo verstandig op dit lastige parcours in het zuiden van Duitsland. Bij de eerste overname van de Tsjech Cink moeten zowel Van der Poel als Avancini de rol lossen. Thomas Pidcock heeft de kopgroep te pakken bij het ingaan van de 3e ronde en gaat meteen aan de leiding. Indrukwekkend. .

14 uur 56. Alle toppers bij elkaar. Pidcock sluit aan. De temperatuur stijgt. Van der Poel en Avancini lossen het tempo een beetje, waardoor er een grote groep van 20 toppers gevormd wordt. Bij het ingaan van de tweede ronde is ook Thomas Pidcock komen aansluiten. Straffe stoot. .

14 uur 52. Pidcock ondervindt dat opschuiven niet eenvoudig is.

14 uur 52. Van der Poel pakt de kop in de eerste afdaling.

14 uur 42. Van der Poel schudt al eens aan de boom. In de eerste technische afdaling pakt Mathieu van der Poel de kop. Hij vliegt naar beneden en krijgt alleen Avancini mee, die ook in goede vorm lijkt te zijn. .

14 uur 38. Go! 155 bikers zijn van start gegaan bij de mannen.

Wij nemen even middagpauze. Om 14.30u zijn we weer van de partij voor de race bij de mannen met Van der Poel, Schurter en Pidcock.

12 uur 49. Afspraak om 14.30u voor de mannen. Wij nemen even middagpauze. Om 14.30u zijn we weer van de partij voor de race bij de mannen met Van der Poel, Schurter en Pidcock. .

12 uur 43. Lecomte lacht haar tanden bloot. Met een brede glimlach komt Loana Lecomte als eerste over de finish. Ze zet Ferrand Prevot op bijna 1 minuut. Haley Batten komt als derde over de streep. Githa Michiels komt binnen op de 20e plaats op meer dan 4 minuten. .

11 uur 49. Een warme namiddag in Albstadt: 30 graden. De weersomstandigheden zijn vrij grillig in deze periode van het jaar. Zeker in de bergen kan het snel veranderen. Voor deze namiddag wordt er 30 graden voorspeld. De mannen zullen het warm krijgen. Drinken zal cruciaal zijn. .