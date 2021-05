Jong Frans talent Lecomte klopt Ferrand Prevot in WB mountainbike, om 14.30 u is het aan de mannen

12:59 12 uur 59. Bekijk de laatste afdaling en het zegegebaar van Loana Lecomte. Bekijk de laatste afdaling en het zegegebaar van Loana Lecomte

12:49 12 uur 49. Afspraak om 14.30u voor de mannen. Wij nemen even middagpauze. Om 14.30u zijn we weer van de partij voor de race bij de mannen met Van der Poel, Schurter en Pidcock.

12:45 12 uur 45.

12:43 12 uur 43. Lecomte lacht haar tanden bloot. Met een brede glimlach komt Loana Lecomte als eerste over de finish. Ze zet Ferrand Prevot op bijna 1 minuut. Haley Batten komt als derde over de streep. Githa Michiels komt binnen op de 20e plaats op meer dan 4 minuten.



Githa Michiels komt binnen op de 20e plaats op meer dan 4 minuten.

12:13 12 uur 13. Laatste ronde: meer dan een minuut voorsprong. Kan het nog misgaan voor Lecomte? Het lijkt erop dat alleen een valpartij haar kan tegenhouden. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft ze meer dan een minuut voorsprong op Ferrand Prevot.

12:00 12 uur . Githa Michiels 22e, Alvarado uit de race gestapt. Githa Michiels volgt intussen op bijna 3 minuten van de leider. Ceylin Alvarado zal zich haar eerste optreden anders voorgesteld hebben. Zij stapte na een klein half uur uit de race.

11:49 11 uur 49. Een warme namiddag in Albstadt: 30 graden. De weersomstandigheden zijn vrij grillig in deze periode van het jaar. Zeker in de bergen kan het snel veranderen. Voor deze namiddag wordt er 30 graden voorspeld. De mannen zullen het warm krijgen. Drinken zal cruciaal zijn.

11:49 11 uur 49. Wie is Loana Lecomte? Loana Lecomte is een 21-jarig aanstormend talent uit de omgeving van Annecy. Ze werd in 2020 zowel wereldkampioen als Europees kampioen bij de beloften.

11:47 Loana Lecomte heeft bij het ingaan van ronde 2 al meer dan 30 seconden voorsprong. 11 uur 47. Loana Lecomte heeft bij het ingaan van ronde 2 al meer dan 30 seconden voorsprong

11:37 11 uur 37. Franse overmacht bij de vrouwen in de beginfase. Halverwege de eerste volledige ronde (in een wereldbeker is er altijd een kortere startlus) is het duidelijk dat de Franse vrouwen oppermachtig zijn. Beloftekampioene Loana Lecomte trekt moederziel alleen in de aanval, Ferrand Prevot gaat in de tegenaanval. Courtney volgt op meer dan een halve minuut.

10:01 10 uur 01. Belgen in actie. Jens Schuermans

Daan Soete

Pierre De Froidmont

Rob Van den Haesevelde

Githa Michiels

09-05-2021 09-05-2021.

12:23 12 uur 23. Zondag wordt een heel andere wedstrijd, want veel renners die de shorttrack minder goed kunnen, komen zondag wel goed uit de verf. Ik hoop op een goede dag en dat ik mijn tempo anderhalf uur kan volhouden. Mathieu van der Poel - na de shorttrack vrijdag.

12:21 12 uur 21. Het is leuk dat ik nu zondag in de leiderstrui mag starten omdat het de eerste WB van het seizoen is, maar het is vooral altijd een gevecht om in de shorttrack bij de eerste 8 te finishen. Dan mag je zondag starten op de eerste rij en dat is op dit parcours belangrijk. Mathieu van der Poel.

12:19 12 uur 19. De shorttrack heeft op zich niet veel te maken met de wedstrijd van zondag. Dit is echt super explosief en dat is iets dat me ligt. Mathieu van der Poel - na de shorttrack vrijdag.

12:00 12 uur . WB mountainbike Meteen prijs: Mathieu van der Poel wint bij eerste optreden op mountainbike

08-05-2021 08-05-2021.

