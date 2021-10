19:40 19 uur 40. Kijk met livestream naar de EK-finale:. Kijk met livestream naar de EK-finale:

19:36 19 uur 36. Rust: 13-7 . In het tweede kwart heeft Nederland de match in handen gegrepen. Er slopen te veel onzuiverheden in het Belgische spel met veel balverlies tot gevolg. Nederland heeft halfweg een kloofje van 6 punten geslagen: 13-7. . Rust: 13-7 In het tweede kwart heeft Nederland de match in handen gegrepen. Er slopen te veel onzuiverheden in het Belgische spel met veel balverlies tot gevolg. Nederland heeft halfweg een kloofje van 6 punten geslagen: 13-7.

19:18 19 uur 18. Einde eerste kwart: 6-5. In een bitsig eerste kwart heeft België zich vastgebeten in de Nederlandse favoriet. België sloeg een eerste kloofje (1-3), maar na het eerste kwart is de tussenstand 6-5 voor Nederland. . Einde eerste kwart: 6-5 In een bitsig eerste kwart heeft België zich vastgebeten in de Nederlandse favoriet. België sloeg een eerste kloofje (1-3), maar na het eerste kwart is de tussenstand 6-5 voor Nederland.

20:25 20 uur 25. Droomfinale Nederland-België. Ook de Belgian Diamonds hebben de klus eenvoudig geklaard in de halve finales. Tegen Engeland werd het 24-12 voor eigen volk. Engeland deed eigenlijk enkel in het eerste kwart goed mee met de Belgen, nadien schakelden de Diamonds een versnelling hoger. Brent Struyf was uiteindelijk de topschutter bij de Belgen met 5 doelpunten. De vrouwen scoorden 14 keer, de mannen 10 keer. . Droomfinale Nederland-België Ook de Belgian Diamonds hebben de klus eenvoudig geklaard in de halve finales. Tegen Engeland werd het 24-12 voor eigen volk.

19:08 19 uur 08. Nederland heeft geen kind aan Duitsland. 7-voudig winnaar Nederland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale. De topfavoriet om zichzelf op te volgen speelde in de halve finales Duitsland op een hoopje met 38-8. Eerder dit EK won België met 23-7 van datzelfde Duitsland. . Nederland heeft geen kind aan Duitsland 7-voudig winnaar Nederland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale. De topfavoriet om zichzelf op te volgen speelde in de halve finales Duitsland op een hoopje met 38-8.

17:17 17 uur 17. België groepswinnaar na demonstratie tegen Duitsland, nu wacht Engeland of Portugal. Een demonstratie zonder genade. De Belgian Diamonds zijn groepswinnaar op het EK korfbal nadat ze de sloophomer bovenhaalden in de laatste groepsmatch tegen Catalonië. De eindstand: maar liefst 29-1, waarvan de vrouwen 19 punten voor hun rekening namen. Topschutter was Amber Engels met zes goals. Straks kennen de Belgen hun tegenstander in halve finale. Vrijdagavond wacht de winnaar van het duel tussen Engeland en Portugal. . België groepswinnaar na demonstratie tegen Duitsland, nu wacht Engeland of Portugal Een demonstratie zonder genade. De Belgian Diamonds zijn groepswinnaar op het EK korfbal nadat ze de sloophomer bovenhaalden in de laatste groepsmatch tegen Catalonië. De eindstand: maar liefst 29-1, waarvan de vrouwen 19 punten voor hun rekening namen. Topschutter was Amber Engels met zes goals.



20:31 Herbekijk België-Duitsland 23-7. 20 uur 31. Herbekijk België-Duitsland 23-7

20:30 20 uur 30. België verslaat ook Duitsland vlot en is halvefinalist. De Belgian Diamonds maken hun favorietenrol helemaal waar in groep B van het EK. na de 23-5 tegen Tsjechië werd het vanavond 23-7 tegen Duitsland. Bij de rust stond er 10-5 op het bord. De score van de quarters: 6-2, 4-3, 8-1, 5-2. Beste schutter was Julie Caluwé met 5 treffers. Morgen speelt België nog tegen Catalonië, maar een plaats bij de top 2 en het bijhorende ticket voor de halve finales is zeker. België is nummer 2 van de wereld, Duitsland nummer 5, Tsjechië nummer 7 en Catalonië nummer 11. . België verslaat ook Duitsland vlot en is halvefinalist De Belgian Diamonds maken hun favorietenrol helemaal waar in groep B van het EK. na de 23-5 tegen Tsjechië werd het vanavond 23-7 tegen Duitsland. Bij de rust stond er 10-5 op het bord. De score van de quarters: 6-2, 4-3, 8-1, 5-2. Beste schutter was Julie Caluwé met 5 treffers.



