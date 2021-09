19:40

19 uur 40. Peters en Broekx uitgeschakeld in halve finales K2 200 meter. Hermien Peters en Lize Broekx zijn er in het Deense Kopenhagen niet in geslaagd zich rechtstreeks te kwalificeren voor de A-finale in de K2 500 meter op het wereldkampioenschap kajak. Als 2e in hun reeks achter de Britten, moeten ze morgen in de top 3 eindigen van hun halve finale om zich te kunnen meten met de beste 9 teams ter wereld. Op de 200 meter konden de 2 Limburgers nooit aanspraak maken op de finale, met een 6e plaats in de reeksen en een 7e in de halve finales. Peters en Broekx, 9e op de Spelen in Tokio, staan op de K2 500 meter wel dicht bij een finale. Alleen de beste kon zich rechtstreeks plaatsen voor de finale in de reeksen, de Belgen eindigden als 2e op slechts 4 tienden van een seconde van de Britten. Met 1:47.61 tekenden ze voor de op 2 na beste chrono van het hele peloton. Met die tijd zou een finaleplaats morgen geen probleem mogen vormen. Morgen varen Artuur Peters en Bram Sikkens ook de K2 500 meter. Broer en zus Peters sluiten het WK zondag af met de 5.000 meter in de K1. .