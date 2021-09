Olympiërs Peters en Broekx knallen naar een bronzen WK-medaille

13:00 Uitslag finale K2 500 meter. 13 uur . Uitslag finale K2 500 meter

12:59 12 uur 59. Brons voor Peters en Broekx. Hermien Peters en Lize Broekx hebben hun medaille te pakken! In de finale van de 500 meter K2 snelden ze naar het brons. Peters en Broekx deelden hun koers goed in. Halverwege lagen ze in 4e positie, met een versnelling in het 2e deel zetten ze de concurrentie uit Groot-Brittannië, Polen en Rusland op anderhalve seconde. Het goud was voor de Hongaarse boot. Kozak en Csipes wonnen de strijd met Wit-Rusland om de wereldtitel. Peters en Broekx lagen deze zomer ook op het olympisch water. In Tokio waren ze de primus in de B-finale. . Brons voor Peters en Broekx Hermien Peters en Lize Broekx hebben hun medaille te pakken! In de finale van de 500 meter K2 snelden ze naar het brons.

12:57 12 uur 57. Podium K2 500 meter. 1. Kozak-Csipes (Hon) 2. Choedzenka-Litvintsjoek (WRu) 3. Peters-Broekx . Podium K2 500 meter

12:55 12 uur 55. Hermien Peters en Lize Broekx in startpositie.

18:49 18 uur 49. Finale op de K2 500 meter. Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich geplaatst voor de A-finale van de K2 500m. Ze werden tweede in hun halve finale, na een Russisch duo. Zaterdag zullen ze proberen om hun vierde plaats op het WK 2019 in Szeged te verbeteren. Peters en Broeckx werden afgelopen zomer negende op de Olympische Spelen op deze afstand. Peters en Broekx, die na een tweede plaats in hun reeks op vrijdag een rechtstreekse kwalificatie net misliepen, moesten in hun halve finale de Russinnen Kristina Kovniv en Anastasiia Dolgova (1'44"86) laten voorgaan. De twee dames uit Neerpelt finishten in een tijd van 1'46"22. Ze voegen zich daarmee bij de top 9 van de wereld. In de finale op zaterdag zullen de twee Belgen het opnemen tegen Wit-Rusland, Oostenrijk, Servië, Polen, Hongarije en Groot-Brittannië. Op dezelfde afstand en in dezelfde boot bij de mannen konden Artuur Peters en Bram Sikkens zich niet plaatsen voor de finale. Ze werden vierde in hun reeks en zesde in hun halve finale. Het Belgisch duo strijdt in de B-finale voor de plaatsen 10 tot 18. Hermien en Artuur Peters nemen zondag ook nog deel aan de open race in de K1 over een afstand van 5000m. . Finale op de K2 500 meter Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich geplaatst voor de A-finale van de K2 500m. Ze werden tweede in hun halve finale, na een Russisch duo. Zaterdag zullen ze proberen om hun vierde plaats op het WK 2019 in Szeged te verbeteren. Peters en Broeckx werden afgelopen zomer negende op de Olympische Spelen op deze afstand. Peters en Broekx, die na een tweede plaats in hun reeks op vrijdag een rechtstreekse kwalificatie net misliepen, moesten in hun halve finale de Russinnen Kristina Kovniv en Anastasiia Dolgova (1'44"86) laten voorgaan. De twee dames uit Neerpelt finishten in een tijd van 1'46"22. Ze voegen zich daarmee bij de top 9 van de wereld. In de finale op zaterdag zullen de twee Belgen het opnemen tegen Wit-Rusland, Oostenrijk, Servië, Polen, Hongarije en Groot-Brittannië. Op dezelfde afstand en in dezelfde boot bij de mannen konden Artuur Peters en Bram Sikkens zich niet plaatsen voor de finale. Ze werden vierde in hun reeks en zesde in hun halve finale. Het Belgisch duo strijdt in de B-finale voor de plaatsen 10 tot 18. Hermien en Artuur Peters nemen zondag ook nog deel aan de open race in de K1 over een afstand van 5000m.



