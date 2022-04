Matthias Casse mag straks kampen om het goud op EK judo, Sami Chouchi hoopt nog op brons

13:20 13 uur 20. Casse speelt met vuur, maar staat in finale. Matthias Casse is door het oog van de naald gekropen in zijn halve finale tegen de Oekraïner Chiëvorch Manoekjan. Casse begon agressief, maar zijn pogingen tot offerworp en schouderworp werden goed gecounterd door Manoekjan, die wel met 2 bestraffingen voor passief vechten aan de Golden Score begon. Daarin flirtte Casse met de uitschakeling. Manoekjan scoorde een waza-ari, maar de Belg werd gered door de VAR, die de score teniet deed. Casse maakt het vervolgens af op de grond met een wurging en staat straks in de finale. Daarin neemt Casse het op tegen de Georgiër Tato Grigalasjvili. Dat is een heruitgave van de kamp om het brons op de voorbije Olympische Spelen. Toen trok Casse aan het langste eind. . Casse speelt met vuur, maar staat in finale Matthias Casse is door het oog van de naald gekropen in zijn halve finale tegen de Oekraïner Chiëvorch Manoekjan.



Casse begon agressief, maar zijn pogingen tot offerworp en schouderworp werden goed gecounterd door Manoekjan, die wel met 2 bestraffingen voor passief vechten aan de Golden Score begon.



Daarin flirtte Casse met de uitschakeling. Manoekjan scoorde een waza-ari, maar de Belg werd gered door de VAR, die de score teniet deed. Casse maakt het vervolgens af op de grond met een wurging en staat straks in de finale.



Daarin neemt Casse het op tegen de Georgiër Tato Grigalasjvili. Dat is een heruitgave van de kamp om het brons op de voorbije Olympische Spelen. Toen trok Casse aan het langste eind.

12:48 12 uur 48. Chouchi mag nog dromen van brons. Sami Chouchi heeft zijn eerste wedstrijd in de herkansingen gewonnen. De 29-jarige Belg, de nummer 6 van de wereld, moest het opnemen tegen de Spanjaard Alfonso Urquiza Solana, die in zijn kwartfinale op Matthias Casse gebotst was. En ook in de herkansingen moest Urquiza zijn meerdere erkennen in een Belg. Chouchi vloerde zijn tegenstander na anderhalve minuut met een geweldige ippon en mag straks vechten om het brons.



En ook in de herkansingen moest Urquiza zijn meerdere erkennen in een Belg. Chouchi vloerde zijn tegenstander na anderhalve minuut met een geweldige ippon en mag straks vechten om het brons.

12:36 12 uur 36. Chouchi bijt in het zand. Sami Chouchi heeft zich niet voor een Belgisch duel kunnen zorgen in de halve finales in de klasse tot 81 kilogram. Chouchi verloor in zijn kwartfinale van de Oekraïner Chiëvorch Manoekjan na ippon. Chouchi en Manoekjan kregen allebei een vroege bestraffing en na 2 minuten nam de Oekraïner de bovenhand met een beenveeg. Chouchi probeerde de bakens te verzetten, maar liep in het mes. Een tweede (lichte) waza-ari leverde Manoekjan ippon op. De Oekraïner mag naar de halve finales, waarin hij Matthias Casse ontmoet. Sami Chouchi moet naar de herkansingen en kan daar nog brons proberen te veroveren.



Chouchi en Manoekjan kregen allebei een vroege bestraffing en na 2 minuten nam de Oekraïner de bovenhand met een beenveeg. Chouchi probeerde de bakens te verzetten, maar liep in het mes. Een tweede (lichte) waza-ari leverde Manoekjan ippon op.



De Oekraïner mag naar de halve finales, waarin hij Matthias Casse ontmoet. Sami Chouchi moet naar de herkansingen en kan daar nog brons proberen te veroveren.

12:29 12 uur 29. Casse bij de laatste vier. Matthias Casse staat in de halve finales na winst tegen de Spanjaard Alfonso Urquiza Solana. De nummer 33 van de wereld had in de kwartfinales nog ex-wereldkampioen Sagi Muki in de luren gelegd, Casse wist dus dat hij op zijn hoede moest zijn. De Spanjaard probeerde na één minuut om Casse in een houdgreep te nemen, maar onze landgenoot hield het been van zijn tegenstander goed geklemd. De voorts gesloten kamp kabbelde vervolgens voort naar een Golden Score, de 3e op rij al voor Casse. De Belg leek in de Golden Score fysiek wel de bovenhand te hebben en won uiteindelijk opnieuw na 3 bestraffingen voor zijn tegenstander wegens passief vechten. Casse staat zo in de halve finales, al kon hij dus nog geen enkele wedstrijd winnen door een eigen score.



De Spanjaard probeerde na één minuut om Casse in een houdgreep te nemen, maar onze landgenoot hield het been van zijn tegenstander goed geklemd. De voorts gesloten kamp kabbelde vervolgens voort naar een Golden Score, de 3e op rij al voor Casse.



De Belg leek in de Golden Score fysiek wel de bovenhand te hebben en won uiteindelijk opnieuw na 3 bestraffingen voor zijn tegenstander wegens passief vechten. Casse staat zo in de halve finales, al kon hij dus nog geen enkele wedstrijd winnen door een eigen score.

11:44 11 uur 44. Ook Chouchi stoot door. Na Matthias Casse heeft ook Sami Chouchi zich weten te plaatsen voor de kwartfinales in de categorie tot 81 kilogram. Onze landgenoot maakte korte metten met de Serviër Uros Madzarevic. Madzarevic kwam met een snelle waza-ari nog wel op voorsprong, maar Chouchi maakte gelijk met een prachtige ushi-mata. Niet veel later draaide de Belg Madzarevic op de rug en hield hij zijn tegenstander in een houdgreep: ippon.



Madzarevic kwam met een snelle waza-ari nog wel op voorsprong, maar Chouchi maakte gelijk met een prachtige ushi-mata. Niet veel later draaide de Belg Madzarevic op de rug en hield hij zijn tegenstander in een houdgreep: ippon.

11:34 11 uur 34. Casse naar de kwartfinales. Matthias Casse heeft zich geplaatst voor de kwartfinales in de klasse tot 81 kilogram. In zijn tweede kamp moest de zilveren medaille van het vorige EK het opnemen tegen de Slovaak Alex Barto, die al heel snel een bestraffing kreeg voor blokkeren. Casse probeerde het gevecht in handen te nemen en kon net niet scoren met een schouderworp, ook een grondgevecht leverde de Belg niks op. Barto kreeg wel een 2e bestraffing. De Slovaak moest nu komen en deed dat ook. Net voor het verstrijken van de tijd slaagde hij er bijna in om Casse te werpen, onze landgenoot kroop door het oog van de naald. In de Golden Score kon Barto vervolgens een 3e bestraffing niet vermijden, ippon voor Casse dus en een plaats in de kwartfinales.



Casse probeerde het gevecht in handen te nemen en kon net niet scoren met een schouderworp, ook een grondgevecht leverde de Belg niks op. Barto kreeg wel een 2e bestraffing.



De Slovaak moest nu komen en deed dat ook. Net voor het verstrijken van de tijd slaagde hij er bijna in om Casse te werpen, onze landgenoot kroop door het oog van de naald.



In de Golden Score kon Barto vervolgens een 3e bestraffing niet vermijden, ippon voor Casse dus en een plaats in de kwartfinales.

10:55 10 uur 55. Gabriella Willems: "Had nog graag meer willen vechten". Gabriella Willems: "Had nog graag meer willen vechten"

10:54 10 uur 54. Ik ben blij met mijn terugkeer in competitie na een jaar. Helaas zit het er al op. Ik kwam hier niet om voor de medailles te strijden, maar ik had nog graag wat meer willen vechten. Dat is een teleurstelling, maar er zijn ook positieve punten. Die neem ik mee. Gabriella Willems.

09:42 09 uur 42. Geen stunt voor Willems. De 2e ronde is het eindstation geworden voor Gabriella Willems. In haar tweede kamp kreeg onze landgenote de sterke Nederlandse Sanne van Dijke tegenover zich. Titelverdedigster Van Dijke scoorde na 1'15" een waza-ari en ging dan het grondgevecht aan. De Nederlandse slaagde erin om Willems in een houdgreep te nemen en won zo met ippon. Exit Willems dus, die gezien haar lange weg terug na een zware blessure wellicht toch tevreden zal zijn met dit WK. Haar knappe zege in de 1e ronde moet een boost zijn voor de toekomst.



Titelverdedigster Van Dijke scoorde na 1'15" een waza-ari en ging dan het grondgevecht aan. De Nederlandse slaagde erin om Willems in een houdgreep te nemen en won zo met ippon.



Exit Willems dus, die gezien haar lange weg terug na een zware blessure wellicht toch tevreden zal zijn met dit WK. Haar knappe zege in de 1e ronde moet een boost zijn voor de toekomst.

09:24 09 uur 24. Chouchi volgt het voorbeeld van Casse. In de klasse tot 81 kilogram heeft ook Sami Chouchi zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belg moest het in zijn eerste kamp opnemen tegen de Pool Sebastian Marcinkiewicz en probeerde het gevecht meteen in handen te nemen. Na 50 seconden kregen beide judoka's een bestraffing voor het afhouden van de tegenstander en toen de Pool wat later ook een 2e bestraffing kreeg, stond hij met de rug tegen de muur. Ook Chouchi werd nog bestraft, maar hij reageerde prompt met een schitterende worp en vloerde Marcinkiewicz met ippon.



Na 50 seconden kregen beide judoka's een bestraffing voor het afhouden van de tegenstander en toen de Pool wat later ook een 2e bestraffing kreeg, stond hij met de rug tegen de muur. Ook Chouchi werd nog bestraft, maar hij reageerde prompt met een schitterende worp en vloerde Marcinkiewicz met ippon.

09:14 09 uur 14. Casse doet wat hij moet doen. Ook Matthias Casse staat in de volgende ronde. In de klasse tot 81 kilogram was de Brit Stuart McWatt de eerste tegenstander voor onze landgenoot. McWatt kreeg al na 15 seconden een bestraffing voor afhouden en toonde daarna meer initiatief. De Brit probeerde Casse te verleiden tot een grondgevecht, maar de Belg probeerde zijn tegenstander te verrassen met een schouderworp. In een vrij gesloten kamp kreeg McWatt nog een tweede bestraffing, maar de Brit kon het wel rekken tot de Golden Score. Daarin probeerde Casse het andermaal met een schouderworp. Toch was het uiteindelijk McWatt die zichzelf de das omdeed met een 3e bestraffing.



McWatt kreeg al na 15 seconden een bestraffing voor afhouden en toonde daarna meer initiatief. De Brit probeerde Casse te verleiden tot een grondgevecht, maar de Belg probeerde zijn tegenstander te verrassen met een schouderworp.



In een vrij gesloten kamp kreeg McWatt nog een tweede bestraffing, maar de Brit kon het wel rekken tot de Golden Score. Daarin probeerde Casse het andermaal met een schouderworp. Toch was het uiteindelijk McWatt die zichzelf de das omdeed met een 3e bestraffing.

09:00 09 uur . Willems overtuigend naar 2e ronde. Gabriella Willems heeft zich zaterdagochtend geplaatst voor de 2e ronde in de categorie tot 70 kilogram. De 24-jarige Willems moest het in haar eerste kamp opnemen tegen de Hongaarse Sabina Gercsak, die de vorige drie gevechten tegen Willems gewonnen had. Willems begon sterk met een beenveeg en ging meteen door op de grond, maar kreeg bij een houdgreep haar been niet uit de omknelling. Wat later scoorde ze na een knappe beweging een waza-ari. Gercsak moest nu komen en slaagde er bijna in om Willems te werpen, maar de Belgische kon nog net op haar buik landen. In het grondgevecht lukte Willems nu wel een klem, goed voor ippon en een plek in de 2e ronde. De overwinning is zonder meer een opsteker voor Willems, die vorig jaar haar olympische droom in rook zag opgaan door een zware knieblessure. Haar revalidatie werd bovendien nog eens verstoord door een kuitblessure. Het EK is haar terugkeer in competitie, in de volgende ronde wacht de sterke Nederlandse Sanne van Dijke. Die was in 2021 goed voor brons op het WK en de Olympische Spelen.



Willems begon sterk met een beenveeg en ging meteen door op de grond, maar kreeg bij een houdgreep haar been niet uit de omknelling. Wat later scoorde ze na een knappe beweging een waza-ari.



Gercsak moest nu komen en slaagde er bijna in om Willems te werpen, maar de Belgische kon nog net op haar buik landen. In het grondgevecht lukte Willems nu wel een klem, goed voor ippon en een plek in de 2e ronde.



De overwinning is zonder meer een opsteker voor Willems, die vorig jaar haar olympische droom in rook zag opgaan door een zware knieblessure. Haar revalidatie werd bovendien nog eens verstoord door een kuitblessure.



Het EK is haar terugkeer in competitie, in de volgende ronde wacht de sterke Nederlandse Sanne van Dijke. Die was in 2021 goed voor brons op het WK en de Olympische Spelen.