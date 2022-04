Jorre Verstraeten staat in de halve finales op het EK, Mina Libeer naar de herkansingen

12:09 12 uur 09. Verstraeten staat in de halve finales. Jorre Verstraeten heeft in zijn kwartfinale afgerekend met de Fransman Cédrid Revol. In een gesloten kamp probeerde Verstraeten een paar keer het verschil te maken op de grond, maar hij moest ook alert zijn bij een poging tot beenveeg van Revol. Op 55" dacht Verstraeten een waza-ari te scoren, de VAR stak daar een stokje voor. In de Golden Score sloeg de Belg opnieuw toe, dit keer bleef de waza-ari staan. In de halve finales treft Verstraeten de 32-jarige Bulgaar Yanislav Gerchev, die twee zilveren EK-medailles op zijn palmares heeft. Verstraeten pakte in het verleden al 2x brons op het Europees Kampioenschap. . Verstraeten staat in de halve finales Jorre Verstraeten heeft in zijn kwartfinale afgerekend met de Fransman Cédrid Revol. In een gesloten kamp probeerde Verstraeten een paar keer het verschil te maken op de grond, maar hij moest ook alert zijn bij een poging tot beenveeg van Revol.



Op 55" dacht Verstraeten een waza-ari te scoren, de VAR stak daar een stokje voor. In de Golden Score sloeg de Belg opnieuw toe, dit keer bleef de waza-ari staan.



In de halve finales treft Verstraeten de 32-jarige Bulgaar Yanislav Gerchev, die twee zilveren EK-medailles op zijn palmares heeft. Verstraeten pakte in het verleden al 2x brons op het Europees Kampioenschap.

12:05 12 uur 05. Libeer naar herkansingen. Mina Libeer was in haar kwartfinale niet opgewassen tegen Sarah Leonie Cysique, de zilveren medaille van Tokio. De Française counterde goed na zo'n 40 seconden, wat haar een waza-ari opleverde. Libeer, die wat last leek te hebben van haar linkerenkel, probeerde verschillende keren te reageren, maar Cysique was beresterk en maakte de tijd op de grond vol. Ook op het vorige EK verloor Libeer van de Française, toen in de kamp om het brons. Onze landgenote mag wel nog naar de herkansingen.



Libeer, die wat last leek te hebben van haar linkerenkel, probeerde verschillende keren te reageren, maar Cysique was beresterk en maakte de tijd op de grond vol. Ook op het vorige EK verloor Libeer van de Française, toen in de kamp om het brons. Onze landgenote mag wel nog naar de herkansingen.



10:56 10 uur 56. Libeer volgt voorbeeld van Verstraeten. Ook Mina Libeer heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. Net als Verstraeten kwam ze pas in actie in de 2e ronde, waarin ze het moest opnemen tegen de ervaren Bulgaarse Ivelina Illieva. In een gelijk opgaande kamp had Libeer zeker in de 2e wedstrijdhelft het overwicht, maar de 24-jarige Belgische kon geen score afdwingen. Dat lukte eindelijk wel in de Golden Score. Libeer smeerde haar opponente een waza-ari aan na 25 seconden en daarmee was de kous af. Libeer staat zo in de kwartfinales. Daarin komt ze Sarah Leonie Cysique tegen. De Française pakte vorige zomer nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.



In een gelijk opgaande kamp had Libeer zeker in de 2e wedstrijdhelft het overwicht, maar de 24-jarige Belgische kon geen score afdwingen. Dat lukte eindelijk wel in de Golden Score. Libeer smeerde haar opponente een waza-ari aan na 25 seconden en daarmee was de kous af.



Libeer staat zo in de kwartfinales. Daarin komt ze Sarah Leonie Cysique tegen. De Française pakte vorige zomer nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

10:52 10 uur 52. Verstraeten heeft zijn handen vol in eerste kamp. Jorre Verstraeten heeft zich niet zonder moeite geplaatst voor de kwartfinales. Onze landgenoot was vrij in de 1e ronde en moest het in zijn eerste kamp opnemen tegen Ahma Yusifov uit Azerbeidzjan. Yusifov liep al vroeg in de wedstrijd tegen een bestraffing aan, maar slaagde er na een minuut wel bijna in om Verstraeten te werpen. De Belg kon nog net op zijn buik draaien en kreeg daarna zelf 2 bestraffingen tegen een agressieve Yusifov. Op de grond sleepte Verstraeten een golden score uit het vuur en daarin trok hij he laken naar zich toe met ippon. In de kwartfinales treft Verstraeten nu de Fransman Cédric Revol.



Yusifov liep al vroeg in de wedstrijd tegen een bestraffing aan, maar slaagde er na een minuut wel bijna in om Verstraeten te werpen. De Belg kon nog net op zijn buik draaien en kreeg daarna zelf 2 bestraffingen tegen een agressieve Yusifov.



Op de grond sleepte Verstraeten een golden score uit het vuur en daarin trok hij he laken naar zich toe met ippon. In de kwartfinales treft Verstraeten nu de Fransman Cédric Revol.

10:49 10 uur 49. Salens vecht tegen de tranen: "Dit pikt".

10:45 10 uur 45. Dit is niet per se een tegenslag. Voor mij is dit een leerproces. Ik weet waaraan ik moet werken tegen de toppers. Ellen Salens. Dit is niet per se een tegenslag. Voor mij is dit een leerproces. Ik weet waaraan ik moet werken tegen de toppers. Ellen Salens

09:45 09 uur 45. Saelens bijt haar tanden stuk op Boukli. Ellen Salens heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de 2e ronde. De Belgische moest haar meerdere erkennen in de Française Shirine Boukli, de Europese kampioene van 2020. Boukli scoorde al vroeg in de wedstrijd een waza-ari en deed even later de boeken toe met een ippon. Exit Salens dus, die ontgoocheld moest afdruipen. Bij de vorige twee EK's had onze landgenote de 1e ronde telkens niet overleefd, nu eindigt haar avontuur in de 2e ronde.



Boukli scoorde al vroeg in de wedstrijd een waza-ari en deed even later de boeken toe met een ippon. Exit Salens dus, die ontgoocheld moest afdruipen.



Bij de vorige twee EK's had onze landgenote de 1e ronde telkens niet overleefd, nu eindigt haar avontuur in de 2e ronde.

08:45 08 uur 45. Salens wint haar eerste kamp. In de categorie tot 48 kilogram heeft Ellen Salens haar eerste kamp vlot gewonnen. De 25-jarige Belgische domineerde haar kamp tegen Aleksa Georgieva uit Bulgarije. Salens pakte halfweg het gevecht ui met een beenveeg die geen score opleverde. Maar de VAR nam de beelden nog eens onder de loep en kende Salens toch een waza-ari toe. Onze landgenote hield vervolgens de controle en telde Georgieva in het slot uit met een armklem. In de 2e ronde wacht Salens wel een aartsmoeilijke opdracht. Dan neem ze het op tegen gewezen Europees kampioenen Shirine Boukli. Salens kon de Française nog nooit verslaan.



Salens pakte halfweg het gevecht ui met een beenveeg die geen score opleverde. Maar de VAR nam de beelden nog eens onder de loep en kende Salens toch een waza-ari toe. Onze landgenote hield vervolgens de controle en telde Georgieva in het slot uit met een armklem.



In de 2e ronde wacht Salens wel een aartsmoeilijke opdracht. Dan neem ze het op tegen gewezen Europees kampioenen Shirine Boukli. Salens kon de Française nog nooit verslaan.