08 uur 45. Salens wint haar eerste kamp. In de categorie tot 48 kilogram heeft Ellen Salens haar eerste kamp vlot gewonnen. De 25-jarige Belgische domineerde haar kamp tegen Aleksa Georgieva uit Bulgarije. Salens pakte halfweg het gevecht ui met een beenveeg die geen score opleverde. Maar de VAR nam de beelden nog eens onder de loep en kende Salens toch een waza-ari toe. Onze landgenote hield vervolgens de controle en telde Georgieva in het slot uit met een armklem. In de 2e ronde wacht Salens wel een aartsmoeilijke opdracht. Dan neem ze het op tegen gewezen Europees kampioenen Shirine Boukli. Salens kon de Française nog nooit verslaan. .