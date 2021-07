04:06 04 uur 06.

Dag van de waarheid voor Casse. Ze zijn eraan begonnen in de legendarische Budokan-tempel in Tokio. U kunt hier bovenaan naar de livestream van het judo kijken. Voor Matthias Casse zijn eerste kamp moet u nog even geduld oefenen. De kamp van de Belg is de 4e op tatami 1.

Matthias Casse is technisch heel getalenteerd én is hij hoogbegaafd. Het is een wonderboy. Jean-Marie Dedecker.

Ik verwacht een legendarische prestatie van Matthias Casse. De verwachtingen mogen hoog zijn. Hij is wereldkampioen, heeft ook al iedereen geklopt en heeft een heel gunstige loting. Ex-bondscoach Jean-Marie Dedecker.

Goeie loting. De loting was Matthias Casse gunstig gezind. De Belg opent met een kamp tegen de Puerto Ricaan Andrian Gandia, de nummer 33 van de wereld. Casse kan kleppers als Sagi Muki en Tato Grigalasjvili pas in de kleine finale of de finale tegenkomen.

