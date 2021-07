Judoka Matthias Casse zwoegt zich naar de halve finales in Tokio

Matthias Casse, de regerende wereldkampioen, begon dinsdagochtend aarzelend tegen de Puerto Ricaan Adrian Gandia. De nummer 33 van de wereld flirtte in het begin van de kamp met ippon, maar Casse kon zich nog net genoeg draaien en zo bleef het bij waza-ari.

De Belg was wel wakkergeschud en scoorde zelf ook prompt een waza-ari, waarna hij de controle over het gevecht overnam. Toch was het wachten tot de golden score vooraleer hij het pleit in zijn voordeel kon beslechten. Een armklem van Casse werd Gandia fataal.

Ook tegen de taaie Zweed Pacek had Casse het aanvankelijk niet onder de markt, maar naarmate de kamp vordere nam de fysiek sterkere Belg de bovenhand. In de golden score nam hij Pacek te grazen met ippon.

In de kwartfinales hielden Casse en de Rus Choebetsov elkaar lang in balans, maar onze uitgekookte landgenoot trok opnieuw het laken naar zich toe in de golden score. De uitgeputte Choebetsov kon geen aanval meer inzetten en moest uiteindelijk inpakken na een derde bestraffing.

In de halve finales neemt Casse het, wellicht rond 11 uur, op tegen Takanori Nagase. De Japanner is de nummer 13 van de wereld. Hij werd in 2015 wereldkampioen en pakte een jaar later brons op de Olympische Spelen in Rio.