04:43 04 uur 43. Even geduld. Moeilijk te zeggen wanneer het opnieuw aan Casse is. Er zijn nog meer dan tien kampen voor hem. Dat zal toch al snel zo'n uur in beslag nemen, durven we te denken. . Even geduld Moeilijk te zeggen wanneer het opnieuw aan Casse is. Er zijn nog meer dan tien kampen voor hem. Dat zal toch al snel zo'n uur in beslag nemen, durven we te denken.

04:42 04 uur 42. Casse treft Zweed Pacek. De Zweed Robin Pacek heeft zijn kamp tegen de Uruguayaan Aprahamian gewonnen met ippon en wordt de tegenstander van Matthias Casse in de 1/8e finales. Pacek is de nummer 28 van de wereld. . Casse treft Zweed Pacek De Zweed Robin Pacek heeft zijn kamp tegen de Uruguayaan Aprahamian gewonnen met ippon en wordt de tegenstander van Matthias Casse in de 1/8e finales. Pacek is de nummer 28 van de wereld.

04:39 04 uur 39. Bekijk de eerste kamp van Matthias Casse:. Bekijk de eerste kamp van Matthias Casse:

04:35 04 uur 35. Het is nog even afwachten tegen wie Casse in zijn volgende kamp aan de bak moet. Dat wordt op dit moment beslist in het gevecht tussen de Zweed Robin Pacek en de Uruguayaan Alain Aprahamian. . Het is nog even afwachten tegen wie Casse in zijn volgende kamp aan de bak moet. Dat wordt op dit moment beslist in het gevecht tussen de Zweed Robin Pacek en de Uruguayaan Alain Aprahamian.

04:34 Casse neemt Gandia te grazen met een armklem. 04 uur 34. Casse neemt Gandia te grazen met een armklem

04:25 04 uur 25. Ippon voor Casse. Na 30 seconden in de golden score maakt Matthias Casse er een einde met een armklem: ippon. Casse stoot dus door naar de volgende ronde, maar zal toch even geschrokken zijn. Want na amper 20 seconden had het net zo goed afgelopen kunnen zijn toen Gandia Casse met een schouderworp vloerde. Casse kon zijn lichaam nog net genoeg kantelen om een ippon te vermijden, maar Gandia scoorde wel een waza-ari. Die werd door onze landgenoot vrijwel meteen ongedaan gemaakt. Het vervolg van de kamp werd gedomineerd door Casse, die het wel pas kon beslissen in de golden score. Daarin maakte hij het verschil met een armklem. . Ippon voor Casse Na 30 seconden in de golden score maakt Matthias Casse er een einde met een armklem: ippon.

Casse stoot dus door naar de volgende ronde, maar zal toch even geschrokken zijn. Want na amper 20 seconden had het net zo goed afgelopen kunnen zijn toen Gandia Casse met een schouderworp vloerde.

Casse kon zijn lichaam nog net genoeg kantelen om een ippon te vermijden, maar Gandia scoorde wel een waza-ari. Die werd door onze landgenoot vrijwel meteen ongedaan gemaakt.

Het vervolg van de kamp werd gedomineerd door Casse, die het wel pas kon beslissen in de golden score. Daarin maakte hij het verschil met een armklem.

04:23 04 uur 23. Intussen zit Gandia wel al aan twee bestraffingen. Nog een shido en de Puerto Ricaan kan inpakken. Nog één minuut in de reguliere tijd. . Intussen zit Gandia wel al aan twee bestraffingen. Nog een shido en de Puerto Ricaan kan inpakken. Nog één minuut in de reguliere tijd.

04:22 04 uur 22. Deze eerste kamp is al meteen razend spannend. Op dit niveau zijn er geen zwakke broertjes. Sporza-commentator Marc Willems. Deze eerste kamp is al meteen razend spannend. Op dit niveau zijn er geen zwakke broertjes. Sporza-commentator Marc Willems

04:19 04 uur 19. Casse speelt met vuur. Gandia slaagt er al na 20 seconden in om Casse te vloeren. Meteen een waza-ari voor de Puerto Ricaan, maar Casse scoort ook meteen een waza-ari tegen. . Casse speelt met vuur Gandia slaagt er al na 20 seconden in om Casse te vloeren. Meteen een waza-ari voor de Puerto Ricaan, maar Casse scoort ook meteen een waza-ari tegen.

04:18 04 uur 18. De derde kamp op mat 1 is afgelopen, dat betekent dat het nu aan Matthias Casse is. . De derde kamp op mat 1 is afgelopen, dat betekent dat het nu aan Matthias Casse is.

04:06 04 uur 06.

04:00 04 uur . Dag van de waarheid voor Casse. Ze zijn eraan begonnen in de legendarische Budokan-tempel in Tokio. U kunt hier bovenaan naar de livestream van het judo kijken. Voor Matthias Casse zijn eerste kamp moet u nog even geduld oefenen. De kamp van de Belg is de 4e op tatami 1. . Dag van de waarheid voor Casse Ze zijn eraan begonnen in de legendarische Budokan-tempel in Tokio. U kunt hier bovenaan naar de livestream van het judo kijken. Voor Matthias Casse zijn eerste kamp moet u nog even geduld oefenen. De kamp van de Belg is de 4e op tatami 1.

01:52 01 uur 52. Matthias Casse is technisch heel getalenteerd én is hij hoogbegaafd. Het is een wonderboy. Jean-Marie Dedecker. Matthias Casse is technisch heel getalenteerd én is hij hoogbegaafd. Het is een wonderboy. Jean-Marie Dedecker

01:39 01 uur 39. Ik verwacht een legendarische prestatie van Matthias Casse. De verwachtingen mogen hoog zijn. Hij is wereldkampioen, heeft ook al iedereen geklopt en heeft een heel gunstige loting. Ex-bondscoach Jean-Marie Dedecker. Ik verwacht een legendarische prestatie van Matthias Casse. De verwachtingen mogen hoog zijn. Hij is wereldkampioen, heeft ook al iedereen geklopt en heeft een heel gunstige loting. Ex-bondscoach Jean-Marie Dedecker

01:35 01 uur 35.

01:34 01 uur 34. Ontspannen Casse: "Ik ben in topvorm". Ontspannen Casse: "Ik ben in topvorm"

01:33 01 uur 33. Olympische Spelen Casse ontwijkt grootste rivalen in Tokio, wel zware loting voor Nikiforov