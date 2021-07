Casse heeft zijn handen vol met Zweed Pacek, maar mag naar kwartfinales

07:17 07 uur 17. Het is bijna opnieuw aan Matthias Casse. Eerst nog de kamp van Saeid Mollaei tegen Moerad Fatiëv in de 1/8e finales. . Het is bijna opnieuw aan Matthias Casse. Eerst nog de kamp van Saeid Mollaei tegen Moerad Fatiëv in de 1/8e finales.

06:47 06 uur 47. Exit Muki. De eerste grote naam sneuvelt in de categorie van Matthias Casse en het is ook meteen de angstgegner van onze landgenoot: de Israëliër Sagi Muki, de wereldkampioen van 2019, verliest na een felbevochten wedstrijd van de Oostenrijker Shamil Borchashvili. . Exit Muki De eerste grote naam sneuvelt in de categorie van Matthias Casse en het is ook meteen de angstgegner van onze landgenoot: de Israëliër Sagi Muki, de wereldkampioen van 2019, verliest na een felbevochten wedstrijd van de Oostenrijker Shamil Borchashvili.

06:22 06 uur 22. Casse krijgt nu een Rus op zijn bord. In de kwartfinales moet Matthias Casse het opnemen tegen Alan Choebetsov. De Rus, de nummer 8 van de wereld, won zonet zijn kamp tegen de Canadees Valois-Fortier. . Casse krijgt nu een Rus op zijn bord In de kwartfinales moet Matthias Casse het opnemen tegen Alan Choebetsov. De Rus, de nummer 8 van de wereld, won zonet zijn kamp tegen de Canadees Valois-Fortier.

06:21 06 uur 21. Dankzij zijn plaats in de kwartfinales is Casse meteen ook al zeker van het vangnet van de herkansingen. Mocht de Belg zijn volgende kamp verliezen, kan hij nog altijd proberen om brons te halen in de herkansingen. . Dankzij zijn plaats in de kwartfinales is Casse meteen ook al zeker van het vangnet van de herkansingen. Mocht de Belg zijn volgende kamp verliezen, kan hij nog altijd proberen om brons te halen in de herkansingen.

06:14 06 uur 14. Pacek kraakt, Casse wint. Matthias Casse flikt het opnieuw. Onze landgenoot werpt de uitgeputte Zweed tegen de tatami: ippon en exit Pacek. Casse staat in de kwartfinales! . Pacek kraakt, Casse wint Matthias Casse flikt het opnieuw. Onze landgenoot werpt de uitgeputte Zweed tegen de tatami: ippon en exit Pacek. Casse staat in de kwartfinales!

06:14 06 uur 14. We zijn bijna 3 minuten ver in de golden score en Pacek loopt tegen zijn tweede bestraffing. Nu zal de vermoeide Zweed toch uit zijn pijp moeten komen, want bij de derde bestraffing is het afgelopen. . We zijn bijna 3 minuten ver in de golden score en Pacek loopt tegen zijn tweede bestraffing. Nu zal de vermoeide Zweed toch uit zijn pijp moeten komen, want bij de derde bestraffing is het afgelopen.

06:12 06 uur 12. Zoals verwacht is de Zweed een taaie klant. Marc Willems. Zoals verwacht is de Zweed een taaie klant. Marc Willems

06:09 06 uur 09. Het zal voor Casse opnieuw in de golden score moeten gebeuren. Daarin zou de fysieke paraatheid van onze landgenoot wel eens doorslaggevend kunnen zijn. De Zweed hapt hoe langer hoe meer naar adem. . Het zal voor Casse opnieuw in de golden score moeten gebeuren. Daarin zou de fysieke paraatheid van onze landgenoot wel eens doorslaggevend kunnen zijn. De Zweed hapt hoe langer hoe meer naar adem.

06:06 06 uur 06. De Zweed neemt zijn tijd bij het rechtkomen. Het begint te wegen bij hem. Marc Willems. De Zweed neemt zijn tijd bij het rechtkomen. Het begint te wegen bij hem. Marc Willems

06:03 06 uur 03. Casse is weer aan zet. Matthis Casse is eraan begonnen tegen de Zweed Pacek, die na goed twee minuten een aanval plaatst en Casse een waza-ari aansmeert. Net als in zijn eerste kamp antwoordt Casse meteen door ook een waza-ari te scoren. . Casse is weer aan zet Matthis Casse is eraan begonnen tegen de Zweed Pacek, die na goed twee minuten een aanval plaatst en Casse een waza-ari aansmeert. Net als in zijn eerste kamp antwoordt Casse meteen door ook een waza-ari te scoren.

04:43 04 uur 43. Even geduld. Moeilijk te zeggen wanneer het opnieuw aan Casse is. Er zijn nog meer dan tien kampen voor hem. Dat zal toch al snel zo'n uur in beslag nemen, durven we te denken. . Even geduld Moeilijk te zeggen wanneer het opnieuw aan Casse is. Er zijn nog meer dan tien kampen voor hem. Dat zal toch al snel zo'n uur in beslag nemen, durven we te denken.

04:42 04 uur 42. Casse treft Zweed Pacek. De Zweed Robin Pacek heeft zijn kamp tegen de Uruguayaan Aprahamian gewonnen met ippon en wordt de tegenstander van Matthias Casse in de 1/8e finales. Pacek is de nummer 28 van de wereld. . Casse treft Zweed Pacek De Zweed Robin Pacek heeft zijn kamp tegen de Uruguayaan Aprahamian gewonnen met ippon en wordt de tegenstander van Matthias Casse in de 1/8e finales. Pacek is de nummer 28 van de wereld.

04:35 04 uur 35. Het is nog even afwachten tegen wie Casse in zijn volgende kamp aan de bak moet. Dat wordt op dit moment beslist in het gevecht tussen de Zweed Robin Pacek en de Uruguayaan Alain Aprahamian. . Het is nog even afwachten tegen wie Casse in zijn volgende kamp aan de bak moet. Dat wordt op dit moment beslist in het gevecht tussen de Zweed Robin Pacek en de Uruguayaan Alain Aprahamian.

04:34 Casse neemt Gandia te grazen met een armklem. 04 uur 34. Casse neemt Gandia te grazen met een armklem

Ippon voor Casse. Na 30 seconden in de golden score maakt Matthias Casse er een einde met een armklem: ippon. Casse stoot dus door naar de volgende ronde, maar zal toch even geschrokken zijn. Want na amper 20 seconden had het net zo goed afgelopen kunnen zijn toen Gandia Casse met een schouderworp vloerde. Casse kon zijn lichaam nog net genoeg kantelen om een ippon te vermijden, maar Gandia scoorde wel een waza-ari. Die werd door onze landgenoot vrijwel meteen ongedaan gemaakt. Het vervolg van de kamp werd gedomineerd door Casse, die het wel pas kon beslissen in de golden score. Daarin maakte hij het verschil met een armklem.

Casse stoot dus door naar de volgende ronde, maar zal toch even geschrokken zijn. Want na amper 20 seconden had het net zo goed afgelopen kunnen zijn toen Gandia Casse met een schouderworp vloerde.

Casse kon zijn lichaam nog net genoeg kantelen om een ippon te vermijden, maar Gandia scoorde wel een waza-ari. Die werd door onze landgenoot vrijwel meteen ongedaan gemaakt.

Het vervolg van de kamp werd gedomineerd door Casse, die het wel pas kon beslissen in de golden score. Daarin maakte hij het verschil met een armklem.

04:23 04 uur 23. Intussen zit Gandia wel al aan twee bestraffingen. Nog een shido en de Puerto Ricaan kan inpakken. Nog één minuut in de reguliere tijd. . Intussen zit Gandia wel al aan twee bestraffingen. Nog een shido en de Puerto Ricaan kan inpakken. Nog één minuut in de reguliere tijd.

04:22 04 uur 22. Deze eerste kamp is al meteen razend spannend. Op dit niveau zijn er geen zwakke broertjes. Sporza-commentator Marc Willems. Deze eerste kamp is al meteen razend spannend. Op dit niveau zijn er geen zwakke broertjes. Sporza-commentator Marc Willems